Covid-19 en Tunisie : le directeur d’un hôpital fond en larmes, désemparé face au manque d’oxygène

La scène se passe dans la cour de l’hôpital de Mateur, ville située à 65 km au nord de Tunis. On voit le directeur de l’hôpital (à 3’38”), Habib Wachem, discutant au téléphone puis fondre en larmes.

Vidéo montrant le directeur de l’hôpital de Mateur, Habib Wachem en pleurs alors que son établissement est confronté à une pénurie d’oxygène. Diffusée sur la page Facebook Mateur Lelkoul, dimanche 18 juillet.

Soufiène Ben Aissa est le journaliste qui a filmé ces images. Il travaille pour le média local Mateur lelkoul (Mateur pour tous). Il suit de près la situation à l'hôpital depuis plusieurs jours.

Cela s’est passé en début d’après-midi : la camionnette qui devait amener des bouteilles d’oxygène était en retard. Le véhicule devait se rendre à l’unité de recharge en oxygène d’une entreprise spécialisée, Air liquide, pour y faire remplir les bouteilles d’oxygène.

En raison du stress et de la fatigue accumulés, et alors que les familles des patients rassemblées dans la cour étaient en panique, le directeur a fondu en larmes. La camionnette est finalement arrivée avec une heure de retard. Moi-même j’ai été submergé par l'émotion et je me suis mis à pleurer.