Non, cette vidéo ne montre pas une bande armée sur le point d’attaquer le Burkina Faso

Une vidéo d’une colonne de véhicules et d’hommes armés circule depuis le 10 octobre sur plusieurs comptes Facebook. Elle est souvent présentée comme l’annonce d’une attaque imminente de “bandes armées” sur le Burkina Faso, mais il s’agit en fait d’images datant d’avril 2021 et tournées au Mali.

Publicité Lire la suite

“Urgent : Le Burkina Faso en extrême danger”. Le 10 octobre 2021, le compte Facebook beausale.info a publié une vidéo accompagnée d’une légende alarmiste. Ces images cumulant près d’une dizaine de milliers de vues montrent une grande colonne de pick-ups et d’hommes armés, qui, d’après beausale.info, serait en route pour le Burkina Faso. Mais cette affirmation est fausse. Le site de vérification Africa Check a démontré que cette vidéo a été filmée dans la région de Gao, au Mali, et date en réalité du mois d’avril.

Une vidéo recyclée

Pour retrouver la vidéo d’origine, il faut s’aider des commentaires répondant à beausale.info. Certains utilisateurs écrivent par exemple : “C’était à Kidal l’année dernière”. Cette piste est très utile et peut être vérifiée grâce à Google Images. En réalisant une recherche d’image inversée à partir d’une capture d’écran de cette publication (voir ici comment procéder), et en y ajoutant le mot clef “kidal”, on repère effectivement une publication Facebook datant d’avril 2021 - mais pas de 2020 comme le laisserait entendre le commentaire.

On y retrouve exactement la même vidéo qui a initialement été diffusée par le compte d’Almou Ag-Mohamed, un utilisateur se présentant comme le porte-parole du Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA). Plusieurs indices permettent de vérifier que ce groupe armé agissant depuis 2013 dans le nord du Mali est bien l’auteur de la vidéo. Le plus important est sans doute le drapeau jaune et vert arboré par l’un des véhicules. Il se retrouve sur de nombreuses autres publications du même compte et est présenté comme l’étendard du HCUA.

Le drapeau du HCUA est identifiable sur la vidéo {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Alors à quelle occasion ces images de démonstration de force ont-elles été prises ? D’après sa page, le HCUA s’est réuni le 9 avril 2021 afin de concrétiser sa fusion avec deux autres groupes armés. Cet événement a donné lieu à la publication d’un communiqué, et il a été relaté par le site d’information MaliActu.net. Contacté par AfricaCheck, Almou Ag-Mohamed a confirmé que, comme l’indique sa légende, la vidéo a été filmée lors de la parade organisée au lendemain de cette fusion.

En résumé

Cette vidéo a donc été filmée en avril 2021 et n’a aucun rapport avec une invasion imminente et surtout imaginaire du Burkina Faso.