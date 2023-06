Interview : l’organisation État islamique fait profil bas dans le désert syrien

Depuis leur défaite territoriale en 2019, les combattants de l’organisation État islamique (EI) se sont réfugiés dans la Badia syrienne, un vaste territoire désertique dans le centre de la Syrie. Dans ces zones reculées, ils mènent régulièrement des attaques contre la population locale, des tribus de Bédouins. Ces violences sont exacerbées entre les mois de février et avril, au plus fort de la saison des truffes.

Les Bédouins qui sortent en convois dans le désert pour ramasser des truffes, denrée réputée parmi les meilleures de la région, sont régulièrement surpris par des hommes armés. Des dizaines de personnes, des femmes, des enfants, sont parfois exécutés de sang froid.

L’attaque la plus sanglante est survenue le 17 février, dans la région d’al-Sukhnah non loin de Palmyre. Quarante-six membres d’une même tribu, les Beni Khaled, ont été tués, alors qu’ils récoltaient des truffes.

Gregory Waters, expert en terrorisme, documente les activités de l’organisation État islamique (EI) dans le désert syrien pour le Counter Extremism Project. Interview.

>> À voir aussi : Regardez en cliquant ici l’enquête de la rédaction des Observateurs de France 24 sur les attaques de l’organisation État islamique dans la Badia

Qui est derrière l’attentat d’al-Sukhnah du 17 février 2023 ?

En ce qui concerne l’attaque d’al-Sukhnah, il faut utiliser les facteurs de contexte. Cette attaque s’est produite dans une zone située à l’extérieur d’al-Sukhnah qui, selon les forces de sécurité, est contrôlée depuis longtemps par l’EI. Cette zone n’a jamais été complètement reprise à l’EI. Le fait que les cueilleurs de truffes se trouvaient dans une zone contrôlée par I’EI, au moment de l’attaque, renforce l’idée que c’est ce groupe qui en est à l’origine.

L’autre aspect, c’est que cette attaque a eu lieu au cours de deux semaines d’intenses attaques menées par l’EI contre les forces de sécurité du régime, tout autour de cette région.

Il s’agissait de combats soutenus contre des positions renforcées, et d’embuscades.

L’EI est plus efficace lorsque personne ne peut voir ses mouvements, lorsque personne ne peut trouver ses camps, ses repaires et ses caches. Tout cela est mis en péril lorsque des civils se déplacent dans ces zones très reculées.

Donc l’organisation va attaquer les civils. D’après les comptes rendus de certaines forces de sécurité syriennes, certaines victimes ont été retrouvées après avoir été tuées, décapitées, avec des notes épinglées sur elles, avertissant les autres d’un sort similaire, s’ils collaboraient avec le régime.

Quel type d’attaques mène l’EI dans la Badia ? Quels en sont les objectifs ?

En 2020, nous avons assisté à une forte augmentation des attaques de l’EI. Il s’agit d’attaques à la fois revendiquées par le groupe – qui a publié des vidéos et des photos depuis la Syrie centrale – et de communiqués provenant de pages Facebook pro-régime, qui évoquent leurs soldats tués dans la région.

Les cellules de l’EI mènent des attaques efficaces, concentrées dans le noyau central très éloigné qu’est cette zone désertique. Il y a notamment un moment emblématique où un général russe est tué au cours d’une attaque.

Au début de l’année 2021, la Russie et l’Iran ont massivement riposté, et mené une opération contre l’organisation. En raison de ces nouvelles opérations, les activités de l’EI ont diminué pendant un an, jusqu’à la fin 2022.

Il mène une insurrection de la même manière qu’il a fait en Irak, sous sa forme initiale dans les années 2000. Il utilise de petits groupes de militants bien armés qui se déplacent à moto ou en camionnette avec des mitrailleuses, peut-être des armes lourdes, mais ils se contentent de mener des attaques surprises. Parfois, ils tirent de très loin sur des patrouilles militaires pour les effrayer ou les empêcher de patrouiller dans certaines zones.

Parfois, il s’agit d’embuscades contre des avant-postes isolés. Et bien sûr, ils utilisent massivement des mines et des engins explosifs improvisés. Le régime et ses alliés utilisent aussi des mines. Ainsi, toute la région est devenue lourdement minée parce que les forces du régime minent les champs autour des autoroutes, les champs de pétrole, les champs de gaz, les avant-postes.

Au total, depuis 2019, combien d’attaques ont eu lieu dans cette zone ? Comment être sûr de l’identité des assaillants ?

Depuis le début de l’année 2019, il y a eu plus de 900 attaques confirmées. Cela ne tient pas compte des attaques de l’EI dans le nord-est ou dans le sud de la Syrie. Et, vous savez, on ne peut jamais dire à 100 % qui est derrière chaque attaque. Certaines de ces attaques sont clairement revendiquées par l’EI, par le biais de textes, de vidéos ou de photos. Mais beaucoup d’attaques ne sont pas revendiquées. Quand on voit des soldats [de l’armée syrienne] se faire tuer, il est assez facile de dire que c’est l’EI. Lorsqu’il s’agit de civils, il est plus difficile de dire qui est vraiment derrière.

Souvent, il faut utiliser le contexte de l’endroit où cela s’est produit, les dommages causés à un moment donné. Il y a donc des endroits dans la Syrie centrale qui sont encore sous le contrôle territorial de l’EI, mais ils sont inhabités. L’organisation ne contrôle pas les villes ni les villages.

Et il y a des zones désertiques qui sont contrôlées par l’EI. Quand des civils sont tués dans ces zones, vous pouvez certainement en conclure qu’il s’agit de l’EI.

D’autres fois, les attaques contre les civils surviennent dans le cadre d’une offensive plus large de l’EI contre les forces du régime, dans une même zone.

Pourquoi ces attaques ne sont-elles pas revendiquées ?

Nous avions l’habitude de voir l’EI comme un groupe qui produit des médias tape-à-l’œil et revendique tout ce qu’il fait. Mais il ne tient plus de territoire. Il n’essaie pas de recruter des gens pour les faire venir en Syrie. Dans sa propagande, il a explicitement dit : ”Ne venez pas en Syrie centrale”.

En outre, il a adopté une stratégie plus sophistiquée et plus prudente. Lorsqu’il ne revendique pas d’attaques, il attire moins l’attention sur ses activités. Et cela crée un élément de chaos et de peur.

Les tribus qui vivent dans ces zones [NDLR : qui appartiennent au courant sunnite] considèrent qu’elles ne sont pas protégées par l’armée syrienne, et elles n’aiment pas les milices étrangères déployées dans la région [NDLR : des milices chiites iraniennes et afghanes notamment].

Alors, quand il y a des attaques, on blâme les Iraniens, on blâme le régime syrien, on blâme l’EI. Tout cela crée un climat de peur, de chaos et de méfiance, et c’est la même stratégie que celle employée par l’EI dans le nord-est de la Syrie, car elle vise à creuser un fossé entre les communautés arabes [sunnites] et l’administration actuelle.

Et nous voyons que cette stratégie est probablement en train de se déployer en Syrie centrale et dans les zones contrôlées par le régime.

Quelles sont les forces présentes dans le désert syrien ?

Il y a le régime et son armée, il y a les milices syriennes pro-régime, qui sont fortement déployées dans cette région. La plus importante d’entre elles, les Forces de défense nationale (FDN), a été créée en 2012. Ces forces ont une nature tribale, elles ont été utilisées pour mobiliser les tribus et les intégrer dans les forces du régime.

L’autre milice-clé c’est Liwa Al-Quds, dont les membres sont répartis dans toute la Syrie centrale. Elle est de nature similaire à celle des FDN. Aux côtés des forces syriennes, il y a aussi les forces militaires russes, l’armée de l’air russe. Elle procède parfois à des bombardements aériens notamment contre les cachettes de l’EI, fournit des appuis aériens rapprochés pendant les combats.

Il y aussi le groupe Wagner, qui est très présent dans la Syrie centrale, où une partie des champs de pétrole et de gaz est louée aux Russes.

Il y a aussi les milices soutenues par l’Iran, qui comprennent à la fois des milices syriennes, des combattants étrangers afghans et pakistanais, et le Hezbollah libanais. Tous ces groupes sont donc présents, ils sont parfois dispersés, ils travaillent parfois ensemble, parfois séparément, mais ils sont tous disséminés dans la Syrie centrale.

Quelles sont les principales tribus visées par ces attaques ? Quelles relations le régime syrien entretient-il avec ces tribus ? Et pourquoi est-ce très important pour lui ?

Ce sont les tribus Bousaraya dans l’ouest de Deir Ezzor et Beni Khaled à Homs qui ont été le plus fréquemment victimes d’attaques en Syrie centrale cette année. En réalité, toutes les tribus de la Syrie centrale ont perdu des membres cette année à la suite d’attaques.

Dans cette région, les dynamiques tribales et les allégeances politiques sont toujours très complexes, parce qu’une tribu n’est pas une entité cohérente. Il ne s’agit pas d’un groupe unique très structuré avec un chef fort qui définit ses politiques.

Ainsi, lorsque vous parlez aux membres d’une tribu, ils expliquent leur allégeance au régime par le fait qu’ils veulent vivre une vie de dignité et de sécurité.

Les Bousaraya, à Deir Ezzor, peuvent être pro-régime, dans le sens où ils vivent dans les zones du régime. Certains de leurs hommes travaillent dans les forces du régime, comme soldats ou miliciens. Mais encore une fois, avec les conditions économiques de la Syrie, si quelqu’un rejoint une milice ou l’armée, c’est parce qu’il s’agit du travail qui paie le mieux parmi tous ceux que l’on trouve.

La milice des FDN reflète réellement le tissu tribal dans ces zones. Les commandants locaux sont en quelque sorte des membres éminents et respectés de cette communauté. Ainsi, lorsque vous parlez des forces de sécurité du régime à des membres de la tribu Bousaraya, ils vous diront qu’ils font confiance aux FDN, parce qu’elles sont composées de leurs voisins, d’hommes qu’ils respectent, de membres de leur famille et qu’ils respectent leurs proches.

Quel est le rôle joué par les milices iraniennes dans la région ? Et pourquoi des tribus les accusent d’être à l’origine des attaques ?

Les milices iraniennes, et les combattants étrangers en général, sont arrivés en Syrie dès le début de la guerre. Elles ont servi dans tout le pays. Elles ont été utilisées pour reprendre des zones clés à l’opposition, comme la ville d’Alep, ou de Damas. Elles ont été beaucoup utilisées pour combattre l’EI dans la Syrie centrale. Aujourd’hui ces milices contrôlent les routes de contrebande, elles sont impliquées dans des activités financières illégales.

Mais bien sûr, de nombreux Syriens se méfient de ces milices, qui sont étrangères et ne parlent pas la langue. Elles ont aussi commis beaucoup d’abus, au fil des ans, des crimes de guerre.

Il y a aussi l’aspect sectaire de la présence de ces milices étrangères. Lorsque les milices iraniennes [NDLR : chiites] sont arrivées, elles ont essayé de recruter des Syriens sunnites et de les convertir. Elles ont aussi essayé de convertir les populations civiles dans les zones autour desquelles elles étaient déployées.

Certaines attaques ont visé des bergers. Qui mène ces attaques et dans quel but ?

Les bergers sont visés tout au long de l’année. Ce sont des gens qui se rendent dans des zones où l’armée n’a pas l’habitude d’aller, et où les gens ordinaires non plus. Ils risquent souvent de se retrouver dans des zones que l’EI considère comme les siennes, ou dans lesquelles il ne veut pas qu’ils se trouvent. Ce qui les expose à des attaques.

Les moutons sont aussi volés, car il s’agit d’une importante ressource économique. Il existe des marchés de moutons partout. Le commerce des moutons se fait entre la Syrie, la Turquie et l’Irak, qu’il soit légal ou illégal. Tout le monde le pratique. Le mouton est une opportunité de financement clé pour l’EI depuis plusieurs années.

Parfois, ils tuent les bergers, parfois, ils volent simplement des moutons. Ils prennent les moutons et les vendent dans une autre partie du pays, où personne ne sait à qui ils appartiennent.

Les bergers sont parfois aussi enlevés. C’est le moins courant, mais le plus terrifiant pour les habitants de la Syrie centrale. Les enlèvements se terminent souvent par la découverte des corps exécutés quelque part. Et exécutés, c’est le mot que j’utilise, car les corps sont presque systématiquement retrouvés, alignés avec des balles, en pleine tête.