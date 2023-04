Commerces fermés, caméras de surveillance : l’Iran durcit la répression contre les femmes non voilées

Chaque jour, des communiqués font état de la fermeture de restaurants, cafés, centres commerciaux et autres pharmacies à travers l’Iran, pour non-respect de la réglementation sur le hijab.

Le chef de la police iranienne, Ahmad-Reza Radan, a déclaré que le refus de porter le voile ne serait plus toléré à partir du 15 avril. Il a également annoncé que les femmes qui l'enlèveraient seraient identifiées grâce à des caméras intelligentes, et sanctionnées.

Mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que des femmes iraniennes continuent de sortir en public sans foulard.

Contactées par la rédaction des Observateurs de France 24, deux Iraniennes racontent comment leur vie est affectée par ces nouvelles restrictions.

Pendar (nom modifié) travaille dans le secteur du tourisme, dans une ville du nord de l'Iran.

Aujourd'hui, je ne porte qu'une chemise et un pantalon. Et cela ne m'a jamais posé de problème. Pendant les dernières vacances de Norouz [du 21 mars au 2 avril], j'ai voyagé dans de nombreuses villes et visité de nombreux sites touristiques, sans jamais avoir eu de problème.

Le seul endroit où l'on m'a demandé de me couvrir la tête était un centre commercial situé sur la route près de Qom [l'une des villes saintes les plus importantes du chiisme, NDLR]. Ce centre commercial a été fermé deux fois au cours des dernières semaines parce que des clientes ne portaient pas de foulard. J'ai donc couvert ma tête avec un sac pendant quelques secondes.

Dehors, personne ne portait de hijab. Les femmes mettaient rapidement quelque chose sur la tête avant d’entrer acheter un café et sortir rapidement. Elles l'enlevaient immédiatement à la sortie, c'était drôle.

Les autorités veulent monter les commerçants contre la population, mais elles n'y parviendront pas. D'après ce que je peux voir, les gens soutiennent les femmes sans hijab.

Certes, des vidéos sont diffusées dans les aéroports ou les stations de métro montrant des femmes sans hijab se voir refuser un service, mais on a l'impression que la République islamique fait cela principalement pour que ses partisans puissent dire : "Regardez, nous n'avons pas cédé à la tentation à la suppression du hijab obligatoire”, “Nous n'avons pas abandonné, nous nous battons".

C'est surtout de la propagande. Mais en réalité, lorsque je prends le métro, fais mes courses ou me rend dans un café, ils n'osent pas harceler les femmes, du moins jusqu'à présent.

À mon avis, ils ne peuvent rien y faire. Il y a des millions de femmes qui refusent le hijab obligatoire, et la République islamique n'a ni le personnel ni l'argent pour s'en prendre à ces millions de femmes. Ce samedi [15 avril] j'ai porté la même tenue que tous les autres jours. Je n'avais pas peur et je me sentais encore plus soutenue par les gens dans la rue. Les gens me souriaient, faisaient parfois les uns aux autres des signes de victoire. J'ai même traversé la rue devant des policiers qui n'ont pas osé me dire quoi que ce soit.