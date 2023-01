Hiver glacial en Iran (1/2) : les coupures de gaz et d’électricité aggravent les tensions

L'Iran dispose des plus grandes réserves connues de gaz naturel au monde après la Russie. Et pourtant, le pays ne parvient pas à fournir suffisamment d'énergie à ses citoyens pour la consommation nationale. Le régime iranien s’était réjoui de l'idée d'un "hiver rude en Europe", menace qui avait émergé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pendant des mois, il a caressé le rêve que les gouvernements européens n'auraient d'autre choix que de négocier avec lui pour échanger le gaz russe contre le gaz iranien, se voyant déjà avoir le dessus dans les négociations. Mais alors qu’un hiver particulièrement froid touche le pays, ce sont les Iraniens qui grelottent.

Au début de la vague de froid, en janvier 2023, les autorités ont d'abord dû fermer des écoles et de nombreux établissements publics, faute de gaz pour les chauffer. Javad Owji, le ministre iranien du Pétrole, avait assuré, le 15 janvier : "la fermeture des écoles, des universités et des bureaux gouvernementaux à Téhéran nous a beaucoup aidés, nous avons pu économiser jusqu'à 2,5 millions de mètres cubes de gaz par jour."

Mais des villes entières sont toujours sans gaz et donc sans chauffage, alors que les températures extérieures tombent parfois à moins 20 ou même moins 30 degrés. Des villes comme Amol, Sabzevar, Neyshabur, Gorgan et bien d'autres n’ont plus de gaz.

Ces pannes de gaz ont non seulement suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, mais aussi une nouvelle vague de protestations dans plusieurs villes en Iran. Parmi lesquelles la ville de Torbat-e-Jam, à l'est du pays.

Reza Gheibi est un journaliste économique iranien basé en Turquie. Il explique les causes de la pénurie de gaz en Iran :

L'Iran est un pays qui continue de brûler du gaz naturel dans les exploitations de puits de pétrole [on parle de "torchage": NDLR] et qui est incapable de l'extraire en raison de ses technologies et de ses machines obsolètes. L’Iran gâche chaque année pour plus de 5 milliards de dollars [4,5 milliards d’euros, NDLR] de gaz dans l'exploitation des puits de pétrole, et se classe comme le troisième pays au monde recourant le plus au torchage selon la Banque mondiale.

Depuis des décennies, la République islamique n'a pas suffisamment investi dans son industrie pétrolière et gazière, que ce soit pour la développer ou pour la soutenir.

Pour améliorer la situation, Téhéran a besoin de beaucoup d'argent et de technologies avancées, et il n'y en a pas en Iran. Il faut que des entreprises étrangères investissent dans ce secteur en Iran, mais les entreprises étrangères ne veulent pas se hasarder dans un pays comme l'Iran, où les investissements sont risqués et où les sanctions internationales nombreuses. Le secteur du gaz iranien, ancien et sous-développé, n'est même pas capable d'utiliser les ressources naturelles du pays pour ses propres besoins.

Cette pénurie de gaz a eu d'autres effets : les gens ont recours à l'électricité pour chauffer leurs maisons et leurs bureaux, et cela met encore plus de pression sur le réseau électrique du pays, un réseau qui souffre lui-même de la pénurie de gaz car la plupart des centrales électriques qui alimentent le réseau national en Iran consomment également du gaz naturel.