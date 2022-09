Une vidéo d’Indonésie détournée pour illustrer les manifestations en Iran

Intox

Depuis le 25 septembre 2022, des comptes anglophones, persanophones et turcophones partagent une vidéo censée montrer des manifestants iraniens attaquant des policiers à l’aide d’armes blanches et de feux d’artifices. Mais contrairement à ce qu’affirment ces comptes, ces images n’ont aucun rapport avec les manifestations en cours en Iran. Elle montre l’une des rixes qui ont eu lieu au cours du mois de septembre entre deux groupes de quartiers de Jakarta, la capitale de l’Indonésie.

La vérification en bref

Le 25 septembre 2022, plusieurs comptes Twitter ont partagé une vidéo censée montrer des affrontements ayant eu lieu lors des manifestations qui secouent l’Iran depuis plusieurs jours. Certains de ces comptes ont affirmé que ces images montrent des manifestants attaquant des policiers iraniens à l’aide de feux d’artifices.

En réalité, cette vidéo n’a rien à voir avec l’Iran. Elle a été tournée en Indonésie, et plus précisément dans le quartier de Manggarai à Jakarta.

Elle montre l’un des affrontements qui ont opposé, les 4, 14 et 18 septembre 2022, deux groupes de quartiers mitoyens qui se sont retrouvés sous un même pont.

Le détail de la vérification

“Des manifestants attaquent la police des gardiens de la Révolution islamique !”. Le 25 septembre, ce texte a été tweeté par un compte anglophone partageant une vidéo censée montrer des violences ayant eu lieu lors d’une des nombreuses manifestations en cours en Iran.

Depuis cette date, cette vidéo a été diffusée à nouveau par d’autres comptes anglophones, turcophones et persanophones. Sur ces images, qui cumulent déjà plus de 500 000 vues sur Twitter, on aperçoit un groupe attaquant plusieurs personnes à l’aide de feux d’artifices.

Capture d’écran d’un des tweets, ici publié le 25 septembre 2022, partageant cette vidéo avec une fausse légende. © Observateurs

Une vidéo tronquée

Mais que montre réellement cette vidéo ? Pour le savoir, il faut rechercher l’origine exacte de ces images. Pour cela, il faut notamment utiliser l’outil de vérification vidéo InVid Weverify (voir ici comment procéder).

Cette recherche permet de constater que cette vidéo circule sur de nombreux comptes. Le 25 septembre, elle a par exemple été partagée, au milieu d’images authentiques des manifestations, dans des chaînes Telegram pro-russes. Cette vidéo y a accumulé plusieurs dizaines de milliers de vues. C’est cette version de 10 secondes qu’on retrouve sur des comptes persanophones, anglophones et turcophones.

Capture d’écran d’une publication Telegram, ici datée du 25 septembre 2022, partageant cette vidéo avec une fausse légende. © Observateurs

Cette recherche démontre surtout qu’il s’agit d’une version tronquée d’une autre publication. En effet, le 22 septembre 2022, un compte Twitter indonésien a partagé la même vidéo. Sauf que cette version a une durée de 23 secondes, contre 10 secondes pour la vidéo partagée par des comptes pensant y voir une manifestation en Iran. L’auteur de cette publication, vue plus de 2,5 millions de fois, indique d'ailleurs qu’il s’agit d’images tournées à Jakarta dans le quartier de Manggarai.

Des affrontements qui ont eu lieu à Jakarta

Pour vérifier cette hypothèse, on peut rechercher sur Google les mots “Manggarai kembang api”, c’est-à-dire “Manggarai feux d’artifice” en indonésien. Dans l’onglet “Actualités”, les résultats de cette recherche renvoient vers plusieurs articles publiés par des médias locaux indonésiens.

Ces articles expliquent que, ces-dernières semaines, le quartier Manggarai dans le district-sud de Jakarta a été secoué à plusieurs reprises par des affrontements opposant deux groupes composés d’habitants de quartiers mitoyens. Le média local Jakarta Info a publié sur sa page Instagram des images de ces rixes qui ont eu lieu les 4, 14 et 18 septembre 2022. À ces dates, deux groupes se sont affrontés à l’arme blanche, et parfois aux feux d’artifice, sous un pont aérien reliant la gare de Manggarai.

Comparaison entre une capture d’écran de la vidéo publiée le 25 septembre 2022 sur Twitter (à gauche), et une image du pont aérien de la gare de Manggarai, prise en juillet 2022 et disponible sur Google Street view (à droite). © Observateurs et Google Street View

Or l’outil Google Street View permet de géolocaliser (voir ici comment procéder) les photographies publiées par Jakarta Info ainsi que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On y retrouve exactement les mêmes indices visuels. Elles ont donc toutes été prises sous ce même pont aérien reliant la gare du quartier Manggarai.

S'il n’est pas possible de dater précisément l’incident visible dans la vidéo, il est en revanche certain qu’elle a été prise pendant l’une des trois rixes qui ont eu lieu les 4, 14 et 18 septembre dans le quartier de Manggarai à Jakarta. Elle ne montre donc pas des images tournées lors des manifestations en Iran.