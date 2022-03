Iran : la police empêche des femmes d'assister à un match qualificatif pour la Coupe du monde

Une supportrice de football sur les barrières à l'extérieur du stade de Machhad. © Observers

Texte par : Alijani Ershad Suivre 4 mn

L'Iran a une nouvelle fois interdit aux femmes d'entrer dans un stade de football pour assister à un match qualificatif pour la Coupe du monde le 29 mars, à Machhad dans le nord-est du pays. Des centaines de supportrices munies de billets se sont vues refuser l'entrée au match entre l'Iran et le Liban. La police a alors frappé les femmes à l'extérieur du stade avec des matraques et lancé des gaz lacrymogènes, suscitant l'indignation et des appels à bannir l'Iran de la Coupe du monde à Doha.