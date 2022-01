Iran : des paysans exhument par hasard les restes de soldats irakiens morts pendant la guerre irako-iranienne

En creusant la terre pour planter des citronniers, une famille iranienne dans la région de Ahwaz, dans le sud-ouest de l’Iran, a fait une découverte ahurissante : les restes de trois soldats irakiens datant de la guerre qui a opposé l’Irak à l’Iran entre 1980 et 1988. Les plaques d’identité des trois soldats ont également été retrouvées, et des journalistes ont lancé des appels sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver leurs proches en Irak.

Publicité Lire la suite

C’est une famille de paysans des environs du village de Dar Chiaa, près de la ville d'Ahwaz, dans le sud-ouest du pays, qui a fait cette découverte. Dans une vidéo relayée le 12 janvier sur Twitter notamment, par Rafeef al-Hafedh, une journaliste travaillant pour la chaîne irakienne INews, on voit des ossements, dont deux crânes. "Aujourd’hui, sur notre terre, dans la région de Dar Chiaa, on allait planter des citronniers, et on a retrouvé les restes de deux martyrs, jusqu’ici", explique le paysan en train de filmer.

راسلني احد الاخوة من مدينة الاهواز ارسل لي هذا الفديو الذي

يؤكد فيه عثور احد الاخوة في احدى المناطق الايرانية_العراقية

على رفاة جنود عراقيين استشهدوا ابان الحرب العراقية_الايرانية وقد وجدوهم اثناء زراعة حديقتهم

عمموا الفديو لايصال الخبر لذويهم او اقربائهم

الاسماء في التعليقات pic.twitter.com/u35Y3bnwG8 — رفيف الحافظ (@RAFEEF_alhafedh) January 12, 2022

"Un frère iranien de la ville d’Ahwaz m’a envoyé cette vidéo [...]. Ils étaient en train de cultiver leurs terres. Partagez au maximum pour que l’information parvienne à leurs familles", écrit la journaliste dans son tweet.

Finalement, ce sont les restes de trois soldats qui ont été retrouvés. Leurs plaques d’identités, où sont mentionnés leurs noms, prénoms et groupes sanguins, ont également été exhumées comme on peut le voir sur ces photos relayées par Rafeef al-Hafedh.

Plaques d’identités retrouvées avec les restes de trois soldats irakiens. Il s’agit de Aziz Hussein Ahmed, Amer Rahdeef Jabar et Khaled Ahmed Chaoukat. Photos postées sur Twitter / @RAFEEF_alhafedh © Twitter / @RAFEEF_alhafedh

Plaques d’identités retrouvées avec les restes de trois soldats irakiens. Il s’agit de Aziz Hussein Ahmed, Amer Rahdeef Jabar et Khaled Ahmed Chaoukat. Photos postées sur Twitter / @RAFEEF_alhafedh.

Ces dernières années, plusieurs échanges de restes de corps de soldats ont eu lieu entre l’Irak et l’Iran sous la supervision de la Croix-Rouge internationale. En janvier 2021, l’Irak a remis à l’Iran les restes de 57 soldats iraniens et reçu en échange les restes de 4 soldats irakiens.

Selon la Croix-Rouge internationale, les cas de dizaines de milliers de soldats portés disparus durant la guerre Irak-Iran n’ont pas été élucidés.