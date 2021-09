Un homme voilé n'a pas été pris en photo dans une assemblée de femmes à Kaboul, en Afghanistan

Depuis le samedi 11 septembre 2021, une photo retouchée est devenue virale : on y voit le visage d'un homme, alors que l'assemblée devait être composée uniquement de femmes voilées. La scène originale se déroule à l'université de Kaboul, et la photo a été modifiée à partir d'une image tirée d'un reportage de BBC News, du 12 août 2021.

Alors qu'une réunion pro-Taliban rassemblait environ 300 femmes à l'université de Kaboul, le samedi 11 septembre, une image est devenue virale : on peut y voir le visage d'un homme voilé au milieu de l'assemblée, censée être uniquement féminine. Mais cette image a été retouchée à partir du visage d'un homme apparaissant dans un reportage de BBC News.

Dans un reportage de BBC News sur la vie sous le contrôle des Taliban dans la ville de Balkh, on peut voir à 7'05 le visage d'un homme voilé avec un tissu noir. Ce même visage est identifiable sur la photo retouchée du rassemblement pro-Taliban à l'université Shaheed Rabbani de Kaboul, consultable sur ce lien archivé ou celui-là.

Le photomontage a été pris au sérieux par beaucoup de monde en ligne, et a suscité la critique, vu comme la preuve d'une opération de propagande des Taliban. "Qu'est-ce que les Taliban essaient de prouver en faisant venir des hommes avec des burqas de femmes pour annoncer leur soutien ? […] Maintenant, j'ai vu qu'il n'y avait que quelques femmes et que le reste étaient des hommes portant la burqa", commente par exemple dans un tweet cette journaliste basée à Dubaï.

Dans la photo originale, publiée par différentes agences de presses (afghane, iranienne) et sur Twitter, on remarque que le visage de la personne à l'emplacement en question est entièrement voilé. On ne distingue par ailleurs aucun visage masculin dans l'assemblée.

Nous reprenons la démonstration dans ce thread Twitter du compte :

Thread Twitter Info ou Intox #AfghanistanIntox ⚠️ Attention, cette image montrant un homme voilé dans une assemblée de femmes en #Afghanishtan est un photomontage.

La photo originale, à droite, a été prise lors d'un rassemblement d'environ 300 femmes à l'Université de #Kaboul, le samedi 11 septembre. ⤵️ pic.twitter.com/YWPnZMgHLZ — Info ou Intox 🔎 - France 24 (@InfoIntoxF24) September 13, 2021

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les vérifications des images circulant sur les événements en Afghanistan, consultez le compte Twitter @InfoIntoxF24.