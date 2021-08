Beyrouth, 4 août 2020, 18h08 - 10 vidéos amateur qui ont marqué notre rédaction

Le 4 août 2020, une double déflagration au port de Beyrouth a secoué la capitale libanaise, faisant au moins 214 morts et plus de 6 500 blessés. Filmées par les habitants en état de choc, des images impressionnantes de l’explosion, puis de la destruction de quartiers entiers ont ému la planète. Un an après ce drame, voici la sélection de dix vidéos marquantes, proposée par la rédaction des Observateurs de France 24.

Une détonation assourdissante, suivi quelques secondes plus tard d'un énorme souffle brûlant et dévastateur : c'est ce que relatent ces images amateur, prises au moment même de l'explosion survenue au port de Beyrouth il y a un an de cela, le 4 août 2020. A ce jour, les libanais subissent encore les répercussions de ce drame particulièrement douloureux pour le Liban.

Ces images, très violentes pour la plupart, ont ému la planète entière et suscité des campagnes spontanées de soutien et de dons. Un an plus tard, la rédaction des Observateurs de France 24 revient sur dix vidéos qui ont marqué cet événement tragique.

ATTENTON CERTAINES IMAGES PEUVENT CHOQUER