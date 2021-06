Au Liban, des manifestants tentent de prendre d’assaut le ministère de l’Économie: “Les gens sont à bout”

L’appel à manifester a été lancé sur les réseaux sociaux par le collectif “Les révolutionnaires du 17 octobre”, mouvement à l’origine des protestations qui secouent le pays depuis octobre 2019.

Les manifestants se sont rassemblés sur la place des martyrs, puis ont barré brièvement la route aux automobilistes. D’autres contestataires se sont rassemblés devant le siège du Parlement.

Très remonté, un groupe de protestataires a tenté de défoncer la porte de l’immeuble abritant le ministère de l’Économie, comme le montrent ces images diffusées sur les réseaux sociaux, mais les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour les en empêcher.

Vidéo montrant des protestataires qui tentent de défoncer la porte du siège du ministère de l’Économie avec une barrière routière, dimanche 6 juin à Beyrouth.

Vidéo montrant les forces de l’ordre arriver sur les lieux pour disperser les manifestants.

Sara Hamoud est rédactrice en chef du site Lebanon and the word, un média citoyen qui couvre notamment les mouvements sociaux au Liban.

Les manifestants sont retournés dans la rue à Beyrouth car la compagnie étatique Électricité du Liban a annoncé un durcissement du rationnement de l’électricité, qui est désormais coupée jusqu’à 18 heures par jour dans certaines zones [ les coupures d'électricité étant fréquentes au Liban depuis plusieurs années, la majorité des maisons sont équipés de générateurs électriques pour compenser ses coupures, NDLR].

D’autre part, des rumeurs faisant état de la levée des subventions de l’État sur l’essence ont créé la panique, et les gens se sont précipités sur les stations-services. Ce qui a provoqué une pénurie et une hausse des prix. Devant ces stations-services il y a des files d’une cinquantaine de voitures. Beaucoup de gens ne peuvent plus se rendre à leur travail à cause des longues attentes et des pénuries. Les gens sont à bout, ils n’en peuvent plus.