Iran : derrière les combats de MMA féminins, un système crapuleux d’exploitation des combattantes

Comme le bodybuilding ou le ballet féminin, le MMA pour les femmes fait partie de cet Iran “underground”, “sous-terrain”, rassemblant un ensemble de pratiques culturelles et sportives officiellement interdites mais qui ont bien lieu dans la République islamique. Depuis plusieurs années, des journalistes, des sportifs, se font l’écho de ces combats entre femmes, sans qu’aucune image n’ait jusqu’ici appuyé leurs propos. C’est chose faite avec cette vidéo d’une minute trente.

Tournée à Shahriar, une banlieue de Téhéran, selon notre Observateur, elle montre deux femmes pratiquant le MMA sur un ring délimité par des cordes, dans le cadre de ce qui ressemble à une villa. On entend deux voix féminines qui donnent des directives et des conseils aux combattantes, et un homme donnant lui des conseils à l’arbitre, lui indiquant où se placer, quoi regarder. La date à laquelle elle a été tournée n’est pas connue.

A video published on May 27 on Telegram shows an underground female MMA fight in Iran.

Dans cette vidéo publiée le 27 mai sur Telegram, deux femmes, sans voile, s’adonnent à un combat de MMA. Deux voix féminines semblent être celles de leurs entraîneures respectives, pendant qu’une voix masculine conseille l’arbitre.

Si les femmes iraniennes n’hésitent pas à briser les plafonds de verre, comme le documentent régulièrement Les Observateurs de France 24, notre Observateur explique que dans le cas du MMA, elles se retrouvent quasi systématiquement victimes d’une fraude organisée.

‌Behzad Majidi est un blogueur spécialiste du sport iranien, basé en Suisse. Il couvre le MMA et notamment les combattants iraniens basés en Iran.

Peut-être qu'au premier coup d'œil, on peut être heureux en voyant cette vidéo, voire fier de constater que des femmes iraniennes essaient de repousser les limites. Mais la situation est bien plus complexe et triste qu’elle n’y paraît.

Il y a deux niveaux pour les combats MMA, amateur et professionnel. Le combat que l'on voit dans cette vidéo est censé être à un niveau professionnel, car les femmes n'ont pas de protection sur la tête et les jambes [comme c’est le cas lors des combats officiels, NDLR]. Et pourtant, on voit très bien qu’elles luttent bien à un niveau amateur.

Au niveau amateur, il est interdit aux combattants d'utiliser des techniques ou de frapper leur adversaire lorsqu'ils tombent. Mais comme on le voit dans cette vidéo, les filles se frappent lorsqu'elles sont tombées. Il est clair qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles font et qu’elles sont débutantes.

Leurs entraîneures sont également débutantes, et ne semblent pas savoir comment entraîner leurs combattantes. Comme on l'entend dans la vidéo, même l'arbitre est une débutante : un homme lui donne même des instructions sur la façon dont elle doit se déplacer, où elle doit regarder et ce qu’elle doit vérifier, et ce, en plein combat.

Ce combat a eu lieu selon mes informations à Shahriar, il y a quelques semaines à peine [des médias locaux iraniens ont confirmé la localisation de cet événement, NDLR].