Des hôpitaux aux parcs d’attraction, des coupures d’électricité répétées rendent la vie des Iraniens impossible

Des ascenseurs à l'arrêt, des entreprises et des employés dans le noir, des équipements hospitaliers qui soudainement ne fonctionnent plus… Les Iraniens subissent régulièrement des coupures de courant depuis début mai. Alors que le fournisseur d'énergie de l'État a tenté de programmer ces coupures pour répondre aux demandes en énergie, nos Observateurs décrivent un quotidien sérieusement handicapé par cette situation.

Publicité Lire la suite

Sur les réseaux sociaux, des Iraniens signalent quotidiennement ces coupures de courant prolongées depuis début mai, aux conséquences parfois dangereuses.

La Société de gestion des réseaux iraniens (IGMC), responsable de la fourniture d'électricité en Iran, a publié un calendrier des coupures de courant programmées dans tout le pays, résultant selon elle d'une production d'énergie insuffisante.

Si les Iraniens ont tenté de s’adapter à la situation, la raison des pannes de courant reste incertaine. Le 23 mai, les autorités ont évoqué plusieurs causes potentielles comme celle de l’énergie massivement consommée par des fermes à Bitcoin, le réchauffement climatique - les températures plus élevées occasionnant une augmentation de la consommation d'énergie des climatiseurs, ou le manque de pluie, qui amèneraient les barrages hydroélectriques à produire moins d'électricité.

>> LIRE SUR LES OBSERVATEURS : En Iran, des pannes de courant monstres révèlent le business des fermes à bitcoins chinoises

Pour des experts indépendants, le problème résiderait plutôt dans des infrastructures électriques obsolètes, incapables de répondre aux demandes croissantes de la population iranienne.

L’IGMC a tenté de répondre aux inquiétudes en créant une application mobile et un site internet pour informer les habitants du moment où des coupures d’électricité interviendraient dans leur quartier. Mais selon nos Observateurs en Iran, les pannes ont rarement lieu aux horaires indiqués.

. © .

Dans cette vidéo, filmée le 23 mai à Bushehr en Iran, un technicien ambulancier de l'hôpital du Golfe Persique explique que des pannes de courant ont interrompu les systèmes de réfrigération de la morgue : "La température du réfrigérateur est d'environ 45 degrés. La carrosserie a pourri au bout de trois jours et a gonflé, elle ne rentre plus dans notre véhicule".

"Les patients qui dépendent de ventilateurs ou d'autres outils médicaux peuvent tout simplement mourir"

Nahid (pseudonyme) est médecin dans le nord-est de l'Iran. Ces pannes de courant ont un impact direct sur le personnel médical et les patients, par ailleurs contraints de combattre la pandémie de Covid-19 :

Le problème principal de notre hôpital est qu'il se transforme en un énorme four lors de ces pannes de courant. Notre système de ventilation s'arrête, ce qui signifie qu'il est plus facile pour le coronavirus de se propager dans l'air. Nous ne pouvons plus utiliser les outils d’analyses médicales ou les appareils à rayons X pour diagnostiquer les problèmes. Nous ne pouvons pas utiliser nos ordinateurs pour nous connecter aux cartes de sécurité sociale de nos patients ou émettre des ordonnances. Nous avons perdu des dizaines de doses du vaccin Covid-19 après des heures sans réfrigération. زیر دستگاه فیزیوتراپی بودم که برق قطع شد

فرایند فیزیوتراپی ناقص انجام شد عضله دست و گردنم اسپاسم شدید شده

۲ ساعت برق قطع بود تنها کاری که می‌شد انجام بدم مسکن بخورم و کیسه آب گرم استفاده کنم



مرسی از مسئولین که باید قطعی برق‌شونم تحمل کنیم pic.twitter.com/yoDnEurTF4 — Vahid Rajabloo (@vrajabloo) May 23, 2021 Dans un tweet publié le 23 mai, Vahid Rajabloo, un militant des droits des personnes handicapées, a déclaré, radio à l’appui : “J'utilisais un appareil de physiothérapie lorsque soudainement le courant a été coupé pendant deux heures. J'ai eu de graves spasmes musculaires au bras et au cou”. Les principaux hôpitaux disposent de groupes électrogènes de secours pour les équipements essentiels, mais s'ils ne se déclenchent pas lors d'une de ces nombreuses pannes de courant, ou s’ils s'allument avec quelques minutes de retard, cela peut se terminer par une catastrophe. Les patients des unités de soins intensifs qui dépendent de ventilateurs ou d'autres outils médicaux peuvent tout simplement mourir. Mi-mai, nous avons eu deux patients âgés en soins intensifs qui étaient sur le point de mourir, en raison du manque de climatisation et d'équipements défectueux. Cela aurait pu être le cas dans la salle d'opération d'un hôpital d'Ispahan il y a quelques jours. Lorsque le courant a été coupé, le générateur local n'a pas fonctionné dans leur unité. Les chirurgiens ont dû continuer à n'utiliser que la lampe de leur téléphone portable pour terminer l'opération."

Dans un hôpital d'Ispahan, les chirurgiens ont continué à opérer, à la lumière des lampes de leurs téléphones portables, après une panne de courant. Photo publiée le 23 mai sur Telegram puis relayée par des médias iraniens. © .

Des personnes atteintes du Covid-19, en convalescence chez elles, n'ont pas de générateurs et utilisent de petits ventilateurs. Ces gens ont besoin d'électricité en permanence pour survivre.

مهساسادات آقایی دوست، دختر نوجوانی که به گواه والدینش به دلیل قصور شهرداری فردیس حدود ۲ سال به زندگی نباتی مبتلا شده ، این روزها با وجود قطع گاه و بی‌گاه برق و عدم اتصال دستگاه ساکشن ریوی، به کاهش اکسیژن و نداشتن تنفس، تهدید می‌شود.#قطع_برق https://t.co/yfOcLyrTvT — Roozbeh Bolhari (@Roozbeh1963) May 25, 2021 Ce Tweet publié le 25 mai raconte l'histoire d'une jeune fille qui dépend d'un appareil médical pour respirer. Les coupures de courant lui ont causé des difficultés.

Pris au piège dans les ascenseurs ou dans des manèges de parcs d’attraction

Les pannes de courant inattendues ont paralysé de nombreux lieux comme les ascenseurs et les manèges des parcs d'attractions, causant parfois des blessures et accentuant la pression sur le personnel d'urgence. Dix enfants ont par exemple été blessés dans un parc d'attractions à Semnan, dans l'est de l'Iran, le 22 mai après qu'une panne de courant les a coincés dans une attraction.

. © .

Lors d'une panne de courant, des personnes se sont retrouvées coincées dans une attraction du parc de Chitgar à Téhéran, comme le montre cette vidéo publiée le 24 mai et partagée sur les réseaux sociaux iraniens.

Un employé du secteur de la construction s'est également retrouvé piégé dans une situation précaire lors d’une panne de courant le 23 mai à Mashhad comme le montre cette publication sur Twitter..

اینجا در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر مشهد است و دقایقی قبل برقا رفت. پمپ هوا خاموش شد و مقنی در عمق ۵۰ متری زمین بدون اکسیژن ماند!

در آخرین لحظات #آتشنشانان از مرگ نجات اش دادند#برق_نداریم #برق #مشهد pic.twitter.com/KIbM2MGBK1 — mohsen rahimi anbaran (@AnbaranMohsen) May 23, 2021 Dans ce tweet publié le 23 mai, on peut lire : "Nous avons perdu de l'électricité ici à Mashhad, la pompe à air a cessé de fonctionner pendant que notre employé était dans le puits à 50 mètres de profondeur. Il est resté sans oxygène. À la dernière minute, les pompiers lui ont sauvé la vie".

Dans ce tweet publié le 23 mai, on peut lire : "Nous avons perdu de l'électricité ici à Mashhad, la pompe à air a cessé de fonctionner pendant que notre employé était dans le puits à 50 mètres de profondeur. Il est resté sans oxygène. À la dernière minute, les pompiers lui ont sauvé la vie".

Les responsables iraniens n'ont pas officiellement commenté ni fourni de statistiques sur les accidents causés par les pannes de courant. Pour avoir un aperçu de la situation, il faut regarder du côté des statistiques fournies par les pompiers iraniens.

À Mashhad, les pompiers ont déclaré avoir effectué 180 missions pour secourir les personnes piégées dans des ascenseurs suite à des pannes de courant entre le 19 et le 24 mai.

Pendant ce temps, les pompiers de Kermanshah ont effectué au moins 15 missions de sauvetage par jour dans des ascenseurs en raison des pannes. De leur côté, les pompiers d'Ispahan ont rapporté avoir sauvé 100 personnes coincées dans des ascenseurs entre le 23 et le 25 mai.

"Il fait tellement chaud qu’on a l’impression d’être en enfer"

Sadaf (pseudonyme) est mère de deux enfants et vit dans le nord de Téhéran :

Moins de 10 minutes après la coupure de courant, ma fille, qui n'a que deux ans, pleure de désespoir. Il fait tellement chaud qu’on a l’impression d’être en enfer, environ 40 degrés ou plus. Je dois emmener les enfants dehors dans un endroit frais ou dans un parc, et c'est impossible pour moi de monter et descendre sept étages avec deux enfants. Nous vivons dans un immeuble de grande hauteur : cela veut dire pas d'électricité et pas d'eau [NDLR : lorsque le courant est coupé dans ces immeubles, les pompes à eau électriques s'éteignent également]. Pouvez-vous imaginer cela pendant une pandémie, avec deux enfants ?"

"Je n'ai aucune idée de ce qui se passera si un élève n’a plus de connexion pendant un examen"

Farnoush (son nom a été modifié) est enseignante à Shiraz :

Ni moi ni aucun de mes étudiants n'avons accès aux cours en ligne pendant les pannes. L'éducation nationale est inexistante. Cependant, ce qui me fait encore plus peur, c'est que les étudiants de tout le pays auront bientôt leurs examens finaux. En tant qu'enseignante, je n'ai aucune idée de ce qui se passera si un élève perd la connexion pendant l'examen et ne peut pas le terminer à temps.

Le réseau électrique iranien a une capacité d'environ 85 000 mégawatts. Cependant, la demande énergétique récente en Iran a dépassé cette demande de près de 9 000 mégawatts. Lorsque la demande dépasse la capacité, les distributeurs d'électricité coupent l'alimentation électrique.

Pour faire face à la situation, les autorités iraniennes ont demandé aux citoyens de limiter autant que possible leur consommation d'électricité afin d’éviter les pannes prolongées.