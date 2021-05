Comment des trolls pro-Israéliens ont créé une fausse information autour de la photo du petit Grégory

Le 21 mai dernier, le compte Twitter @HouriaTah (depuis supprimé, mais archivé ici) publie une photo d’un enfant avec une légende en anglais et en arabe indiquant : "Ismail Ashur a été noyé par l'armée d'occupation, mais aucun média sioniste ne le relèvera !"

Problème détecté par de nombreux internautes : il ne peut pas s’agir d’Ismail Ashur, puisque cet enfant sur la photo est Grégory Villemin, dit "le petit Grégory", enfant mort noyé dans des circonstances troubles en 1984 dans une rivière des Vosges, en France, et dont l’affaire n’a toujours pas été élucidée, 37 ans après les faits.

Très rapidement, la photo circule avec deux types de réactions : des internautes "amusés" qui estiment qu’il s’agit d’une "blague" de mauvais goût. Et d’autres qui s’offusquent d’une tentative de désinformation de la part d’un compte pro-palestinien, lequel aurait "inventé" la mort d’un enfant dans le cadre des récentes tensions entre Israël et le Hamas. La publication est relayée plus de 500 fois en l’espace de cinq jours, notamment par des personnalités françaises comme l’avocat Gilles William Goldnadel, le député (LREM) Meyer Habib ou encore le philosophe Raphaël Enthoven, affirmant notamment montrer une propagande venant du Hamas.

Parmi ceux de la deuxième catégorie, on retrouve l'inénarrable @GWGoldnadel , figure bien connue des téléspectateurs de CNews et des auditeurs des Grandes Gueules sur RMC, avocat et défenseur de la politique de l'actuel gouvernement israélien vis-à-vis de l'Autorité palestinienne. pic.twitter.com/CTpVZIw1S1

Parmi les internautes qui repèrent la publication, le compte @EdChirac s’interroge. La personne qui tient ce compte, préférant garder l’anonymat, a expliqué sa démarche à la rédaction des Observateurs de France 24.

Ce qui me fait tiquer, c’est que j’ai remarqué une anomalie dans la formulation du texte : il annonce que le petit garçon est mort "noyé". Quand on suit l’actualité, les enfants à Gaza sont rarement "noyés" par l’armée israélienne, plutôt victimes de bombardements, donc l’information était plutôt surprenante. Et surtout, c’est le caractère "énorme" de cette publication qui m’a interpellé, puisque c’est une référence à l’affaire du petit Grégory qui ressemblait plutôt à une blague de mauvais goût.

Dernier élément important : quelqu’un parlant arabe a lu le texte pour moi. On y a découvert que le texte est écrit au féminin, ce qui n’est pas logique quand on parle d’un petit garçon. Cela ressemblait donc à un texte traduit via Google. Toutes ces incohérences du point de vue de la construction du texte ont été des avertissements qui m’ont donné envie d’en savoir plus.