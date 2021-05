Syrie : sur TikTok, le quotidien miséreux des déplacés des camps d’Idlib

Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, 6,7 millions de Syriens fuyant les combats entre les forces loyalistes et les groupes rebelles sont déplacés à l'intérieur du pays.

Environ 2,7 millions de déplacés se sont installés au nord-ouest de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie. Ils vivent pour la plupart dans des tentes ou des logements de fortune.

Vidéo du camp d’Atmeh, au nord d’Idlib, filmée par un drone. Crédit : Qusaï al-Shabyb.

Le gouvernorat d’Idlib notamment abrite un conglomérat de près de 1 100 camps, où vivent des familles, pour certaines depuis le début du conflit en 2011.

Qusaï al-Shabyb était étudiant au moment du déclenchement du mouvement de protestation contre le régime syrien en 2011. Recherché par les autorités pour avoir participé aux manifestations contre le régime, il s’est enfui vers le nord d’Idlib, près de la frontière avec la Turquie, où il a réalisé plusieurs reportages photos sur le quotidien des déplacés. Depuis quelques semaines, il poste régulièrement des vidéos des camps sur le réseau social TikTok, dans l'espoir de sensibiliser au sort des déplacés.

Vidéo tournée dans le camp de Sarmada, gouvernorat d’Idlib. Crédit : Qusaï al-Shabyb.

Les camps ont été aménagés pour accueillir les déplacés de façon provisoire. Et ils manquent de réseaux d’évacuation des eaux usées. Certaines familles creusent des petites tranchées à côté de leur logement pour y déverser les eaux usées. Puis elles collectent cette eau avec un bidon ou un jerricane avant de la jeter un peu plus loin, à l’écart des tentes. C’est ce que j’ai voulu montrer avec cette vidéo où l’on voit une petite fille qui collecte les eaux usées au camp de Halab Labbeh, au nord d’Idlib où s’entassent près de 5 000 familles.

Vidéo tournée dans le camp de Halab Labbeh, gouvernorat d’Idlib. Crédit : Qusaï al-Shabyb.

Pour se protéger des intempéries, de nombreux déplacés ont construit des petites baraques en parpaing. Parfois quand ce matériau vient à manquer, on utilise des pierres qu’on casse dans la roche, ça et là dans la campagne. En guise de toit, on utilise le plus souvent un simple morceau de toile cirée.