Cette vidéo filmée en Israël ne montre pas un "studio de télévision pour pandémie fictive"

Des publications populaires sur Facebook et Twitter prétendent montrer que la pandémie de Covid-19 ne serait qu’une mise en scène, avançant comme soi-disant preuve une vidéo qui montrerait une équipe de tournage filmer l’évacuation de patients atteints de cette maladie, dans ce qui ressemblerait à un studio de cinéma. Mais cette séquence est en réalité le tournage d’une vidéo promotionnelle d’un hôpital en Israël.

Publicité Lire la suite

"Studios de télévision pour pandémie fictive… 20 000 à 23 000 contaminé par jour oui c’est ça" (sic) s’indignent des internautes qui partagent cette vidéo sur Facebook le 4 mars. On y voit d’abord des photographes, puis un homme crier "action", provoquant l’arrivée de plusieurs personnes en tenue de protection transportant un homme sur un brancard.

La vidéo, également partagée plus de 1400 fois sur Twitter, soutient la thèse que la pandémie de Covid-19 serait montée de toute pièce.

D’où vient cette vidéo ?

Des indices visuels mettent sur la piste du lieu où la vidéo a été filmée : à la 30ème seconde de la vidéo, on voit écrit le mot "אלונקאי" qui signifie “brancardier” en hébreu moderne, langue officielle en Israël. C’est également la langue qu’on entend dans la vidéo, où le metteur en scène donne des indications aux acteurs comme “courrez”.

On distingue également de la tuyauterie et des numéros au plafond, éléments faisant davantage penser à un hangar ou un parking. Or, en Israël, plusieurs parkings ont effectivement été réquisitionnés pour accueillir des espaces de prise en charge de malades du Covid-19.

Une enquête menée par la rubrique de vérification du média allemand DPA a permis d’identifier les lieux visibles dans la vidéo : les images ont été prises dans un parking aménagé par le centre médical Shamir de la ville de Be'er Ya'akov.

Interrogé, le directeur du centre médical a expliqué à DPA :

Cela fait partie d'une vidéo promotionnelle en cours de tournage au Shamir Medical Center ces jours-ci. Ce que vous voyez dans la vidéo, c'est notre nouveau parking d'urgence. C'est une démonstration de la façon dont le parking peut être transformé en salle d'hôpital. Les personnes présentes dans la vidéo ne sont pas de vrais patients. Les médecins-acteurs sont de vrais médecins et d'autres membres du personnel hospitalier. Les 'patients' sont des garçons et des filles de 18 ans, qui travaillent également à l'hôpital. Les enregistrements ont été récemment finalisés [début mars, NDLR] et la vidéo n’est pas encore disponible en ligne.

On peut confirmer les dires de ce porte-parole en vérifiant la chaîne YouTube de ce centre médical. On y retrouve une autre vidéo promotionnelle filmée dans le même endroit. Outre la couleur bleue similaire sur les murs, on reconnaît notamment au plafond le panneau bleu avec le chiffre 7, les lampes en vert, ainsi que la tuyauterie centrale.

Comparaison de la vidéo prétendant qu'il s'agit d'une mise en scène, et d'une autre vidéo promotionnelle du même lieu. © YouTube centre médical Shamir

La rédaction des Observateurs de France 24 a déjà repéré d’autres vidéos complotistes prétendant qu’Israël, où 40% de la population a déjà été doublement vaccinée selon Le Monde, était un acteur majeur de la “mise en scène” autour de la pandémie mondiale.

LIRE SUR LES OBSERVATEURS : Cet homme politique israélien a-t-il fait semblant de se faire vacciner contre le Covid-19 ?