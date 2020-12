Non, cette vidéo ne montre pas Erdogan refusant de serrer la main à Macron

"Regardez comment Erdogan a humilié Macron", peut-on lire sur cette vidéo censée montrer le président turc refusant de serrer la main de son homologue Emmanuel Macron. © Youtube

Texte par : Djamel Belayachi Suivre 6 mn

Recep Tayyip Erdoğan a-t-il refusé de serrer la main de son homologue français Emmanuel Macron lors d’une réunion récente, à cause des tensions entre les deux hommes ? C’est ce qu’affirment des internautes qui ont relayé en masse une vidéo montrant le président turc tournant le dos à son homologue français, tandis qu’il serrait la main à la chancelière allemande Angela Merkel et au président russe Vladimir Poutine. En réalité, ces images datent de 2018 et n’ont rien à voir avec le contexte actuel entre Paris et Ankara.