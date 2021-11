Italie : cette vidéo de manifestants anti-passe sanitaire date en réalité… de 2008

Plusieurs comptes Twitter et Facebook francophones ont diffusé une vidéo censée représenter l’envahissement d’un centre commercial italien par des manifestants anti-passe sanitaire. En réalité, ces images n’ont pas été prises la semaine dernière mais lors de l’arrivée de supporters napolitains à la gare de Rome Termini en… 2008. Elles n’ont donc aucun rapport avec l’actuelle situation sanitaire en Italie.

Cumulant plus d’une dizaine de milliers de vues, cette vidéo a été publiée le 5 novembre par différents utilisateurs. Mais elle a souvent été accompagnée de légendes trompeuses. Sur cette publication, on peut par exemple lire : "Italiens prenant d'assaut le centre commercial qui demandait aux gens leurs papiers/passeports d'esclave". Une description suivie des hashtags #PfizerGate et #Manif6novembre, en référence aux manifestations antipasse qui ont eu lieu le week-end du 6 et 7 novembre en Italie et dans d’autres pays européens.

Une vidéo filmée bien avant la crise sanitaire

Comment peut-on retrouver l’origine exacte de ces images ? Le premier indice à utiliser se trouve dans les commentaires du tweet de BLF.TV. Certains utilisateurs mettent en garde les auteurs de la publication : "Vérifiez les sources avant de poster svp. C'est l'arrivée des ultras du Napoli à la gare de Rome pour un match de foot en 2008." En recherchant dans Google les mots clés "ultras napoli" et le nom de la gare "roma termini", il est alors possible d’identifier l'événement en question.

Un utilisateur répond à la fausse information diffusée par le compte Twitter BLF.TV le 5 novembre 2021. © Observateurs

Cette recherche permet de trouver plusieurs vidéos similaires datées non pas de 2021 mais de 2008. L’une d’entre elles, publiée sur YouTube, semble représenter le même événement mais sous un angle différent. Et plusieurs indices visuels sur les deux vidéos permettent de le vérifier : ce sont par exemple le kiosque jaune et bleu, ou encore la présence d’un homme à casquette blanche portant un bâton. Mais l’indicateur le plus efficace est le son. En les écoutant attentivement, on constate que les chants des supporters sont exactement les mêmes d’une vidéo à l’autre. Les images partagées entre autres par le compte Twitter BLF.TV ont donc été prises en 2008.

On peut aussi retrouver des articles documentant ces incidents, notamment celui de La Repubblica – le deuxième quotidien le plus vendu en Italie – daté du 31 août 2008. On y apprend qu’à cette date, des supporters du club de football du Napoli ont envahi la gare de Rome Termini après avoir vandalisé plusieurs trains. L’article est d’ailleurs illustré par une photo du cortège passant devant le même kiosque jaune et bleu.

En résumé

Ces images sont donc anciennes et montrent des supporters napolitains de 2008 se rendant à une rencontre de football. Elles n’ont rien à voir avec les manifestations récentes contre le passe sanitaire qui ont eu lieu en Italie.

Ce n’est pas la première fois que de vieilles images circulent en marge de ces événements. Récemment, la colère d’un "chef de brigade" qui aurait "craqué face aux manifestants" avait été partagée par plusieurs comptes Facebook. Il s’agissait en réalité d’une vidéo recyclée datant de 2013.

