Non, cette vidéo ne montre pas un accident dans un site d'enrichissement d’uranium en Iran

"Le moment où un expert iranien s’est évaporé dans un site d’enrichissement d’uranium" : c’est accompagné de ce commentaire en langue arabe que la vidéo est relayée depuis le 7 juillet, entre autres sur Facebook, Twitter et YouTube.

Les images montrent une flamme énorme surgir d’un trou dans ce qui semble être une usine, causant la disparition instantanée d’un employé qui se trouvait devant.

Ces images pouvant choquer, nous avons décidé de n’en publier que des captures d’écran.

On peut retrouver la vidéo ici, ici, ici ou encore là (attention, contenu choquant).

Pour retrouver l’origine de la vidéo, nous avons effectué une recherche d’image inversée (découvrez comment procéder ici) sur le moteur de recherche Google. Grâce à cette recherche, nous avons pu retrouver plusieurs occurrences de cette vidéo.

D’abord sur la plateforme YouTube, où la vidéo a été postée le 23 février 2019, soit bien avant l’apparition de cette allégation affirmant qu’il s'agit d’un accident dans un site d’enrichissement d’uranium en Iran.

On la retrouve également dans un article du média hongkongais en ligne Apple Daily, datant du 22 février 2019. L’article décrit un accident survenu le 5 mai 2018 dans une usine de produits chimiques, Taixing Yangzi Pharm Chemical Co., située dans la préfecture de Taizhou en Chine. Il explique que l’accident, filmé par une caméra de surveillance, est survenu lors d’une opération de maintenance dans l’usine, et que cela avait causé le décès de l’employé.

Dans l'après-midi du 5 mars, Wang Nan, directeur adjoint de l'usine d'hydrogénation, a procédé au retrait du catalyseur du four d'hydrogénation n° 1 et a ouvert la vanne du four d'hydrogénation. Wang Nan a progressivement ouvert la vanne du four, provoquant l'aspiration d'une grande quantité d'air dans le four d'hydrogénation n° 1, ce qui a provoqué la formation d’un mélange explosif avec la vapeur d'éthanol dans le four [...]. Pendant le processus de rinçage, le four d'hydrogénation n° 1 a explosé et Wang Nan a été projeté par l'onde de choc de l'explosion.