Non, ces images ne prouvent pas l'enseignement du satanisme dans les écoles américaines

INTOX

Depuis début mai, plusieurs comptes relaient des images d'enfants participant à des activités "satanistes", en compagnie de personnages ressemblant à des démons, soi-disant dans des écoles aux États-Unis. Mais ces clichés sont des faux, fabriqués grâce à l'intelligence artificielle.

Publicité Lire la suite

Des enfants assis en rond dans une bibliothèque, encapuchonnés dans des capes noires, d’autres écoutant une histoire racontée par un homme à tête de bouc : ces images ont été partagées le 5 mai par un compte Twitter qui relaie régulièrement de fausses informations. Il affirme qu’elles auraient été prises dans une école aux États-Unis, et qu’il s'agirait "d'activités parascolaires". "Une génération de vrais diables grandit dans le pays", commente-t-il.

Capture d'écran d'un tweet publié le 5 mai. © Compte Twitter @BPartisans.

Des images fabriquées de toutes pièces

Ces images comportent toutefois des détails étranges. Lorsqu'on les examine avec attention, on remarque des mains à plus de cinq doigts, des membres inachevés ou encore des visages flous. Ces imperfections sont caractéristiques d’images créées grâce à l’intelligence artificielle.

Des détails étranges dans les images partagées sur Twitter le 5 mai. © Compte Twitter @BPartisans.

Pour s’en assurer, on peut effectuer une recherche à partir des trois mots visibles en bas de ces clichés : "The Pumpkin Empress". Sur Facebook, un compte porte ce nom, où l'on retrouve la publication d’origine, le 2 mai. La personne derrière cette page confirme avoir créé les images grâce à l’intelligence artificielle, via le logiciel "Midjourney".

Publication le 2 mai. © Compte Facebook "The Pumpkin Empress".

Ce cas n’est que le dernier exemple d’une longue série d’intox basées sur des images créées par intelligence artificielle, répertoriées par la rédaction des Observateurs de France 24.

>> À LIRE SUR LES OBSERVATEURS :

Ces images sont donc fabriquées de toutes pièces, mais qu’en est-il de la pratique qu’elles affirment illustrer ? Existe-t-il des activités périscolaires satanistes destinées aux écoliers américains ?

Le Temple satanique, une organisation religieuse qui milite principalement pour la séparation stricte entre les Églises et l’État américain, organise bien des "clubs après l’école" pour les enfants.

Mais d’après le site Internet du mouvement, ceux-ci n’ont pas vocation à convertir les participants au satanisme. Ils viseraient plutôt à offrir une alternative aux cours proposés par les autres cultes, sur la base de valeurs laïques, comme la bienveillance, la raison, ou encore la lutte contre l’injustice.

S'il est difficile de vérifier le contenu réel de leurs activités, les photos publiées par l’organisation sur son site Internet et ses réseaux sociaux n’ont en tout cas rien à voir avec les images inquiétantes créées par "The Pumpkin Empress".

Des publications du Temple satanique. © Compte Instagram @thesatanictemple.

Contacté par l’agence de presse américaine Associated Press, Lucien Greaves, porte-parole du Temple satanique, a expliqué que les images fabriquées grâce à l'intelligence artificielle, diffusées début mai, étaient "faussement attribuées à [leurs] activités" et que l’organisation ne dispensait "aucun programme enseignant des rituels ou un culte aux enfants".

Aux États-Unis, les activités du Temple satanique ont cependant créé la controverse récemment : en mars, ces clubs ont temporairement été interdits dans une école de Pennsylvanie, avant qu’un juge fédéral n’oblige l’école à accepter leurs activités, en vertu du Premier Amendement américain qui consacre la liberté de religion.

>> Retrouvez aussi notre vidéo consacrée à ce sujet, sur Instagram :