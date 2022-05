Attention, ces vidéos n’ont pas été tournées à Saint-Denis lors de la finale de la Ligue des Champions

Intox

Depuis le 29 mai, lendemain de la finale de la Ligue des Champions qui s’est tenue à Saint-Denis, des comptes Twitter et Facebook partagent des vidéos censées représenter les tensions qui ont eu lieu autour du Stade de France. Mais parmi les images authentiques, des vidéos décontextualisées ont été partagées, parfois pour véhiculer des messages xénophobes.

La vérification en bref

Le 28 mai, la finale de la Ligue des Champions s’est tenue à Saint-Denis. Mais l’événement a été marqué par des heurts violents qui ont éclaté en début de soirée autour du Stade de France.

Dès le lendemain de ces tensions, des comptes Twitter et Facebook ont partagé de nombreuses vidéos censées avoir été tournées sur place.

Si beaucoup de ces images sont authentiques, certaines publications utilisent en réalité des vidéos bien plus anciennes, parfois pour véhiculer des messages xénophobes.

Le détail de la vérification

“Des groupes de migrants attaquent des supporters anglais !”. Depuis le 29 mai, lendemain de la finale de Ligue des Champions qui s’est tenue au Stade-de-France à Saint-Denis, des comptes Twitter et Facebook partagent des vidéos des tensions qui ont eu lieu aux alentours du Stade. Beaucoup de vidéos authentiques montrent effectivement des affrontements entre des supporters et des policiers présents sur place. Mais parmi ce flot de publications, certains comptes partagent aussi des vidéos qui n’ont aucun rapport avec ces événements. Ils utilisent des images anciennes, et cela parfois afin de servir un argumentaire xénophobe.

Un supporter anglais agressé par des migrants ?

Le premier exemple de ces publications décontextualisées est une vidéo partagée par des comptes Twitter anglophones. Sur ces images cumulant plus de 120 000 vues, on aperçoit un homme traîné au sol et frappé à coup de barres de fer par d’autres personnes. Certains comptes Twitter affirment que cette vidéo montrerait un “supporter anglais passé à tabac par des migrants d’Afrique du Nord”.

Capture d’écran faite le 29 mai d’un des tweets partageant cette vidéo avec une fausse légende. © Observateurs

Une recherche d’image inversée réalisée avec l’outil InVID (voir ici comment procéder) renvoie vers plusieurs articles de presse publiés en 2018 et notamment cet article publié le 28 septembre 2018 par le quotidien Le Parisien.

On y retrouve exactement la même vidéo. Cet article nous apprend que ces images ont été tournées le 26 septembre 2018 à Garges-lès-Gonesse. Elles montrent en réalité l’agression d’un jeune homme de 16 ans par un groupe de plusieurs personnes, et n’ont aucun rapport avec la récente finale de la Ligue des Champions. Dans les heures suivant l’agression, au moins trois personnes avaient été placées en garde à vue.

Vingt-cinq personnes forçant l'entrée du Stade de France ?

Le deuxième exemple est une vidéo montrant plus d’une dizaine de personnes se suivant de près pour frauder à un portillon. La chaîne beIN SPORTS l’a partagée sur ses réseaux sociaux arabophones parmi d’autres images censées montrer les tensions qui ont eu lieu le 28 mai 2022 autour du Stade de France. Mais cette vidéo repérée par nos confrères de Misbar est bien plus ancienne.

Capture d’écran faites le 29 mai d’une des publications partageant cette vidéo avec une fausse légende. © Observateurs

Une recherche d’image inversée réalisée à partir de cette vidéo renvoie en effet vers des résultats datant de 2019. Un article du média britannique The Daily Mail, publié le 9 janvier 2019 relate que, comme le laissent penser les panneaux visibles dans la vidéo, ces images montrent un groupe de personnes fraudant pour entrer à cette même date dans le métro de Barcelone. Ces images anciennes devenues virales par la suite n’ont donc aucun rapport avec la finale de la Ligue des Champions.