Intox

Cet extrait de France 2 ne montre pas une "fraude électorale" lors du second tour de la présidentielle

Texte par : Arthur Bamas Suivre 6 mn

Depuis le 24 avril, des comptes sur les réseaux sociaux dénoncent une "fraude" qui aurait eu lieu lors du deuxième tour de l’élection présidentielle française. Ils en veulent pour preuve un graphique, diffusé par France 2 lors de la soirée électorale, qui indiquait que Marine Le Pen avait recueilli plus de 14 millions de voix, alors que le chiffre définitif donné par le ministère de l’Intérieur est de 13 297 760. Il s’agit en fait d’un bug informatique, et non d’une manipulation des votes.