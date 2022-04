Non, ces bulletins "Marine Le Pen" déchirés ne sont pas un signe de "fraude électorale"

Intox

Depuis le 23 avril, veille du second tour de l’élection présidentielle française, des comptes Twitter et Facebook soutiens de Marine Le Pen ont partagé une vidéo censée démontrer l’existence d’une "fraude électorale". D’après ces comptes, des bulletins de vote au nom de la candidate d’extrême-droite auraient été détériorés et donc comptabilisés comme des bulletins nuls. Mais cette accusation est fausse, cette légère détérioration n’est pas de l’ordre à annuler les votes.

La vérification en bref

Depuis le 23 avril, veille du second tour de l’élection présidentielle, une vidéo censée démontrer l’existence d’une "fraude électorale" est partagée sur Twitter et Facebook par des comptes affichant leur soutien à la candidate du Rassemblement national.

Ces comptes s’intéressent aux enveloppes contenant les professions de foi et les bulletins de vote des deux candidats qui ont été envoyées aux électeurs. D’après ces comptes, les bulletins au nom de Marine Le Pen contenus dans ces enveloppes comportaient une légère entaille qui aurait entraîné leur nullité et donc faussé les résultats du second tour.

Mais d’après la Commission nationale chargée du contrôle de cette campagne électorale, cette légère entaille n’est pas une cause de nullité pour les bulletins concernés.

Le détail de la vérification

"Il y a déjà des indications de fraude électorale, ici des bulletins ont été invalidés !". Depuis le 23 avril, des comptes Twitter et Facebook soutiens de Marine Le Pen partagent une vidéo prouvant, selon eux, l’existence d’une "fraude électorale" lors du second tour de l’élection présidentielle. Sur ces images vues plus de 11 000 fois, un homme ouvre trois des enveloppes contenant les professions de foi et bulletins de vote des candidats qui sont envoyées aux électeurs lors de chaque élection. Il explique ensuite que, dans ces trois enveloppes, tous les bulletins de vote au nom de Marine Le Pen comportaient une légère entaille absente des bulletins au nom d’Emmanuel Macron. D’après les comptes qui partagent cette vidéo, cette entaille aurait entraîné la nullité de certains bulletins et donc faussé le score de la candidate d’extrême-droite.

Capture d’écran d’un des tweets partageant cette accusation de "fraude électorale". 25 avril 2022 © Observateurs

Un défaut qui ne vaut pas nullité

Pour vérifier cette accusation de "fraude électorale", nous avons contacté la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP). Cette commission créée en 2001 est composée de membres du Conseil d’État, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes. Elle "veille à ce que les candidats bénéficient des mêmes facilités de la part de l'État durant la campagne électorale", et plus largement, contrôle et surveille le bon déroulement du scrutin présidentiel.

D’après cette CNCCEP, "plus de 200 millions" de bulletins de vote ont été produits lors du second tour de l’élection présidentielle. Et sur ces 200 millions de bulletins, il est tout à fait possible que certains aient présenté des défauts légers lors de leur production ou leur envoi : "Cela peut se produire plus particulièrement lorsque la mise sous pli est réalisée de manière mécanique, et l’emballage sous film plastique que l’on décèle dans la vidéo transmise correspond à ce mode opératoire", explique la CNCCEP.

"La très légère déchirure présente sur le bord des bulletins en cause ne constitue pas une cause de nullité"

Mais ce défaut présent sur certains bulletins de vote montrés dans la vidéo peut-il entraîner leur nullité ? La CNCCEP rappelle tout d’abord que ce sont les présidents de bureaux de vote qui peuvent déclarer la nullité de certains bulletins, et que, une fois cette nullité déclarée, elle est ensuite vérifiée par la commission de recensement puis par le Conseil constitutionnel. L’objectif de ces contrôles est de s’assurer que la nullité des bulletins est réellement caractérisée.

Dans le cas des bulletins visibles dans la vidéo, la CNCCEP nous a répondu : "La très légère déchirure présente sur le bord des bulletins en cause ne constitue pas, en toute hypothèse, une cause de nullité". Elle a également précisé : "En outre, et c’est principalement ce qu’il faut considérer, dans l’éventualité où le bulletin présent dans l'enveloppe présenterait un défaut, l'électeur aura toujours la faculté de prendre un nouveau bulletin qui sera à sa disposition dans son bureau de vote".

Enfin, d’après le Ministère de l’Intérieur, lors du second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a remporté 18 779 641 voix contre 13 297 760 pour Marine Le Pen. Ce qui représente un écart de plus de cinq millions de voix. Les bulletins déclarés comme nuls étaient eux au nombre de 790 946, un chiffre bien inférieur à l’écart de voix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Au premier tour de l’élection présidentielle française, une allégation similaire stipulant que des bulletins de vote pour Éric Zemmour puissent être annulés à cause d’une erreur d’impression, avait également circulé.

