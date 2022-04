Ces images ne montrent pas des députés LREM cachant leurs absences à l’Assemblée nationale

Intox

Le 21 avril, plusieurs comptes Twitter opposés au gouvernement actuel ont partagé une vidéo censée montrer une personne falsifiant la présence de députés LREM à l’Assemblée nationale. Mais ces images circulent depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux et ont en réalité été tournées à Kiev dans la Rada, le parlement ukrainien.

La vérification en bref

Le 21 avril, plusieurs comptes Twitter opposés à la majorité présidentielle ont partagé une vidéo pour dénoncer l’absentéisme des députés LREM.

D’après eux, ces images tournées dans un hémicycle démontreraient que des députés auraient eu recours à des arrangements pour falsifier leur présence à l’Assemblée nationale.

Cependant, plusieurs indices visuels permettent d’affirmer que cette vidéo n’a pas été filmée à l’Assemblée nationale mais dans le parlement ukrainien. Grâce à une recherche d’image inversée, on retrouve des articles prouvant que cette même intox avait déjà été partagée en 2018.

Le détail de la vérification

“Connaissez-vous l’histoire des députés fantômes ? C’est tout simple, tu donnes ta carte à un pote et il badge pour toi, t’es pas là mais t’es payé quand même”. Depuis le 21 avril, plusieurs comptes Twitter opposés au gouvernement d’Emmanuel Macron partagent avec cette légende une vidéo censée démontrer que des députés LREM auraient recours à des arrangements pour cacher leurs absences à l’Assemblée nationale. Sur ces images vues plus de 20 000 fois, on voit un homme se déplacer dans un hémicycle afin d’y disposer des cartes dans plusieurs machines à voter.

Capture d’écran d’un des tweets partageant cette vidéo censée démontrer l’absentéisme de députés français. 21/04/2022. © Observateurs

Retrouver l’origine de ces images

Ces comptes affirment que ces images montreraient le stratagème mis en place par des députés LREM. Certains accompagnent d’ailleurs cette vidéo d’un lien vers un article publié en janvier 2020 par le Parisien et intitulé “LREM : le mystère des députés fantômes à l’Assemblée nationale”.

Mais plusieurs indices visuels permettent de remettre en question cette hypothèse : le sol gris, la présence d’un ruban aux couleurs de l’Ukraine, la couleur des cartes disposées dans les machines à voter… Tous ces éléments ne correspondent pas à l’hémicycle du palais Bourbon qui abrite l’Assemblée nationale française, mais plutôt à la Rada, à savoir le parlement ukrainien.

Exemples d’indices visuels qui permettent d’affirmer que cette vidéo a été prise au Parlement ukrainien. 21/04/2022. © Observateurs

Pour vérifier l’origine de cette vidéo, une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder) renvoie vers des articles écrits en 2018 par des médias italiens et français. Ces articles relatent qu’en 2018, cette même intox a circulé au Brésil, en Italie ou encore en France, et accusait les députés de ces différents pays de camoufler leurs absences.

Ces médias expliquent que le contexte de ces images reste inconnu mais qu’elles ont bien été tournées dans le parlement ukrainien. Elles n’ont donc aucun rapport avec les députés brésiliens, italiens ou encore français.

Nous n’avons pas pu retrouver la date et le contexte exact de cette vidéo, mais il est clair qu’elle est tournée dans le parlement ukrainien et que c’est une ancienne intox reprise aujourd’hui afin d’accuser les députés LREM.