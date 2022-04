Jean-Luc Mélenchon qui “refuse qu’on le touche” ? Attention à cette vidéo hors contexte

INTOX

Une vidéo relayée principalement par des soutiens et des comptes favorables au candidat à la présidentielle du parti Reconquête, Éric Zemmour, prétend montrer Jean-Luc Mélenchon, candidat de l’Union populaire, refuser qu’une femme le touche dans la rue. Ceux qui partagent cet extrait ironisent sur le “candidat du peuple” qui refuserait tout contact avec celui-ci. Mais si la vidéo est authentique, elle a été prise en plein rebond de la pandémie de Covid-19.

Une vidéo prétend montrer Jean-Luc Mélenchon refuser qu'une passante le touche. Elle montrerait, selon des partisans d'Éric Zemmour, que le candidat de l'Union populaire n'est pas si proche du peuple qu'il le prétend.

La vidéo est authentique et vient du média La Provence, mais a été prise en septembre 2020 à Marseille dans un contexte de recrudescence de la pandémie de Covid-19.

La vidéo a été publiée à la fois sur Facebook, notamment par Jean Messiha, soutien d’Éric Zemmour, mais aussi sur Twitter où elle est relayée par des comptes favorables au parti Reconquête. On y voit Jean-Luc Mélenchon, entouré d’une dizaine de personnes, déclarer : “Il faut éviter de me toucher, les gens”. Une femme s’approche alors de lui et lui touche le dos, ce qui fait réagir le candidat : “Je viens de vous dire qu’il faut éviter de me toucher !”.

L amour du « peuple » à la sauce ultra gauche . Votez pour moi mais cassez vous ne me touchez pas ! « Ma personne est sacrée ». 🤴



A vomir. A côté d’un ⁦@ZemmourEric⁩ qui crie son amour aux français les embrasses les sert dans ses bras…#melenchon #zemmour pic.twitter.com/fqYmPuMdAq — Fernand Naudin (@monsieurnaudin) March 28, 2022

Pour les internautes qui relaient cet extrait, ce serait ainsi la preuve que Jean-Luc Mélenchon, qui “se présente comme le défenseur du peuple [...] n’aime visiblement pas le contact avec celui-ci.” Certaines versions de ces publications comparent même Éric Zemmour enlaçant un de ses soutiens lors de son meeting au Trocadéro et l’attitude de Jean-Luc Mélenchon.

D'un côté, Eric Zemmour qui est pris dans les bras de ses adhérents.



De l'autre, Mélenchon qui pleurniche : "Ne me touchez pas!" #ZemmourTrocadero pic.twitter.com/l6Eg3xCbiH — Kylian - Reconquête (@KylianRcqt) March 28, 2022

Dans quel contexte a été prise cette vidéo ?

Si la vidéo est authentique, en cherchant “Mélenchon, Je vous ai demandé de ne pas me toucher” sur un moteur de recherche, il est possible de retrouver facilement la trace de ce contenu.

La vidéo de six secondes avait été filmée par le journal La Provence, le 17 septembre 2020, soit en plein cœur de la pandémie de Covid-19.

La scène avait eu lieu lors d’une manifestation de la rentrée politique à Marseille, ville où le taux d’incidence était alors de 299,5 cas pour 100 000 habitants, soit très largement au-dessus du seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants.

La légende de la vidéo publiée sur YouTube précise d’ailleurs : “[Jean-Luc Mélenchon] a rappelé aux personnes qui souhaitaient prendre des photos avec lui, de garder leur distance, en période de covid.”

Contactée par nos confrères de l’AFP Factuel, la journaliste autrice de ces images, Héloïse Penica, a précisé :

"C'était l'une des premières manifestations post-confinement. Jean-Luc Mélenchon avait commencé sa visite en s'adressant aux médias dans un pôle dédié au sein d'une tente, où il nous avait déjà demandé de garder nos distances et de mettre notre masque, et il devait ensuite rejoindre le cortège pour discuter avec ses organisateurs tranquillement pendant la manifestation. [...] Nous avons pu le suivre par petits groupes de journalistes, mais il était protégé par son staff pour éviter justement que des personnes ne viennent le voir ou lui demander des photos. Il n'arrêtait pas de se laver les mains au gel hydroalcoolique pendant la manifestation.”

La séquence rappelle une intox similaire lors de la précédente élection présidentielle : des publications avaient relayé une vidéo d’Emmanuel Macron se “lavant les mains”, selon eux, après avoir serré la main à un ouvrier. Mais la séquence avait été prise après une partie de pêche pendant laquelle le candidat de 2017 avait manipulé des anguilles.

