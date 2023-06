Ces images ne montrent pas des combats entre Wagner et l’armée russe

Intox

À la suite de la tentative de rébellion armée de la milice privée d’Evguéni Prigojine contre le commandement de l’armée russe samedi 24 juin, des images prétendant montrer les combats entre les deux forces armées ont circulé sur les réseaux sociaux. Parmi ces vidéos, au moins deux sont issues d’un jeu vidéo, Arma 3, souvent utilisé pour tromper les internautes.

La vérification en bref :

Une première vidéo d’un avion lançant des missiles est présentée comme un avion russe ciblant la milice Wagner. Mais la vidéo a été réalisée par un créateur de simulations militaires grâce au jeu Arma 3.

Une deuxième vidéo prétendant montrer un avion de chasse tirant des missiles a également été partagée. La vidéo est une autre création réalisée à partir de ce jeu vidéo.

Une salve de missiles sur un camp de Wagner ?

Dans une première vidéo publiée sur Twitter le 25 juin, au lendemain des premiers affrontements, on peut voir un avion de chasse dans la nuit envoyer une salve de missiles, avant d’être à son tour visé par des projectiles. La légende indique : "Guerre en Russie. L'armée de l'air russe engage les troupes terrestres de Wagner". La vidéo atteint plus de 140 000 vues.

Publication Twitter du 25 juin prétendant montrer un avion russe combattant des troupes Wagner

Cet affrontement n’a pourtant rien à voir avec la réalité.

Une recherche par images inversées via le logiciel InVid Verify ( voir ici comment procéder ) permet de retrouver la vidéo originale . On peut reconnaître la simulation de l’avion de chasse et le mouvement des missiles.

Elle a été publiée en janvier 2021 par une chaîne YouTube qui se décrit comme une chaîne de "création de films militaires cinématographiques modernes en utilisant Arma 3". L’auteur a ajouté dans la légende de la vidéo "J'aimerais beaucoup réaliser ces vidéos de simulation pour vous. [...] Les graphismes d'Arma sont très bons".

Arma 3 est un jeu vidéo de simulation militaire développé par la société tchèque Bohemia Interactive .

Un avion bombardant des positions avant d’être abattu ?

Sur une deuxième vidéo publiée ici et ici le 25 juin, cumulant au total plus de 600 000 vues sur Twitter, on peut voir un avion de chasse très similaire lancer plusieurs projectiles avant d’être visé et détruit par un missile.

Publication Twitter du 25 juin prétendant montrer un combat entre un avion de l'armée russe et les troupes de Wagner

En recherchant avec les mots clés en anglais "Russie", "armée de l’air", "missiles" et "jeu vidéo", on peut retrouver la vidéo originale, publiée sur YouTube sous la forme d’un "short" – une vidéo courte – en mars 2023. "Notre chaîne est une simulation de jeu virtuel, fondée sur le jeu vidéo ARMA", peut-on lire dans la présentation de la chaîne .

Comme nous l’expliquons dans cette vidéo , le jeu Arma 3 permet le "modding", une possibilité pour les utilisateurs de recréer les scènes de combats qu’ils souhaitent. Ces vidéos sont ensuite régulièrement détournées par des comptes sur les réseaux sociaux pour faire croire à de véritables scènes de guerre. La rédaction des Observateurs de France a ainsi pu identifier de nombreux exemples de détournement pendant la guerre en Ukraine comme ici . Ce jeu vidéo est régulièrement utilisé pour générer des fausses informations, encore récemment pour prétendre montrer des combats au Mali ou au Soudan.

Plusieurs hélicoptères et un avion russes abattus par Wagner

Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juin, après avoir accusé l'armée russe d'avoir mené une attaque meurtrière sur ses hommes, le chef de Wagner et ses troupes avaient pris la ville de Rostov-sur-le-Don, en Russie, grand centre de commandement militaire, puis celle de Voronej, à 500 kilomètres de Moscou.

D'après Oryx , un site d'analyse de défense fondé sur des sources ouvertes, six hélicoptères, un avion et plusieurs blindés ont été abattus du côté russe, tandis qu’un véhicule technique a été détruit du côté de Wagner. Treize à vingt soldats russes auraient été tués, selon des blogueurs russes cités par Le Monde .

