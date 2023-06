Non, cette vidéo n’est pas une "preuve" que l’Ukraine a détruit le barrage de Kakhovka

Intox

Des internautes partagent la vidéo d’un barrage situé en amont de celui de Kakhovka, détruit la semaine dernière en Ukraine. Il aurait prétendument été "ouvert" par les Ukrainiens pour inonder la région et aggraver la situation. Ces internautes y voient la preuve de la responsabilité de l’Ukraine dans la destruction du barrage de Kakhovka.

Publicité Lire la suite

Qui a détruit le barrage de Kakhovka, entraînant une catastrophe humaine et environnementale dans la région de Kherson ? Sur les réseaux sociaux, les accusations, tantôt contre Kiev, tantôt contre Moscou, se multiplient. Parmi celles-ci, une vidéo prétend montrer un barrage en amont du fleuve, "ouvert" par les Ukrainiens pour inonder à dessein la région. C’est en réalité une vidéo ancienne, et rien n’indique que le barrage en amont a été ouvert.

La vérification en bref :

Des internautes ont publié la vidéo d’un barrage, affirmant qu’il s’agit d’un barrage en amont de celui de Kakhovka, qui aurait été ouvert par les Ukrainiens pour provoquer une inondation.

Cette vidéo montre le barrage de Dniprovska, en avril dernier, alors que les niveaux d’eau avaient augmenté à cause des pluies printanières et de la fonte des neiges.

Selon des images satellites du barrage de Dniprovska, rien n’indique qu’il ait été ouvert avant ou après la catastrophe.

Le détail de la vérification :

Sur Twitter, une vidéo publiée le 7 juin en anglais et vue plus d’1,8 million de fois, montre un barrage ouvert, d’où des quantités d’eau se déversent. Selon l’auteur, il s’agit d’une infrastructure en amont du barrage Kakhovka, ouverte à dessein par le gouvernement ukrainien afin d’augmenter le niveau de l’eau dans la région de Kherson, déjà sinistrée par la rupture du barrage de Kakhovka le 6 juin.

Publication Twitter du 7 juin prétendant montrer un barrage ouvert en amont de Kakhovka en Ukraine © Observateurs Capture Twitter Kim Dotcom

Pour l’auteur, "c'est une indication claire que l'Ukraine a délibérément aggravé la situation et c'est aussi une indication claire que l'Ukraine était le coupable initial".

La vidéo a également été partagée sur Facebook en français le 7 juin où elle a été assez peu virale.

Une vidéo datant d’avant la rupture du barrage

En cherchant le nom des différents barrages ukrainiens existants sur le fleuve du Dniepr, on peut notamment trouver celui de la centrale hydroélectrique du Dniepr – en ukrainien Дніпровська ГЕС, "Dniprovska Ges" –, située en amont de la ville de Zaporijjia.

Les photos de la centrale disponibles sur Internet confirment que la vidéo montre ce barrage.

A gauche, le barrage qui apparaît dans la vidéo, à droite, le barrage de Dniprovska, en amont de Kakhovka sur le fleuve Dniepr en Ukraine. © Observateurs

En faisant une recherche par image inversée via le logiciel InVid WeVerify (voir ici comment l’utiliser), on peut retrouver la vidéo , publiée le 19 avril par le média ukrainien Insider Kyiv sur Instagram. Le journal faisait mention d’une montée importante des niveaux d’eau due aux pluies de printemps et à la fonte des neiges.

Iuliia Danylenko, cheffe de laboratoire à l’Institut ukrainien des problèmes hydrauliques et de l’aménagement du territoire, a confirmé au journal 20 Minutes que des barrages le long du Dniepr ont dû libérer de l’eau au printemps en raison d’une saison très humide.

Aucune indication que le barrage a été ouvert, selon les images satellites

Afin de vérifier si le barrage de Dniprovska a été ouvert depuis la rupture du barrage de Kakhovka le 6 juin, nous avons contacté Planet et Soar, deux sociétés d’imagerie satellite.

"Les images satellites récentes, comme celles de Planet et de Sentinel, ne montrent pas que le barrage de Dniprovska ait été ouvert après l'effondrement du barrage de Kakhovka", affirme Sérgio Volkmer de la société d’image satellite Soar.

Sur des images satellites fournies par Soar montrant le barrage lorsqu’il était ouvert le 26 avril dernier, on peut non seulement voir des forts courants d’eau se déverser, mais grâce aux images radar, on peut également observer les perturbations de l'eau dues à l'écoulement, en aval comme en amont de l’infrastructure.

Image du barrage de Dniprovska du 26 avril, alors que le barrage était ouvert. On peut voir les turbulences de l’eau en aval et en amont. © @Soar et @Sérgio Volkmer

Sérgio Volkmer a ensuite analysé les images satellites de Planet et de Soar du 4 juin, c’est-à-dire avant la destruction du barrage Kakhovka, du 6 juin – le jour de la catastrophe – et des jours suivants, le 8 et le 9 juin. Le 5 et le 7 juin sont indisponibles en raison de la mauvaise météo.

Aucune des images ne montre un écoulement en amont du barrage. En revanche, ces images montrent le niveau de l’eau baisser en aval, dû à la rupture du barrage de Kakhovka, qui a entraîné un fort écoulement d’eau.

Image de Planet (à gauche) et de Soar (à droite) du 4 juin, 2 jours avant la catastrophe : il n’y a pas d’écoulement en amont. Il n’y a donc aucune indication que le barrage était ouvert. © @Planet et @Soar

Images du 8 et 9 juin, 2 jours après la catastrophe, ne montrant pas d’écoulement en amont, mais un abaissement en aval (présence de rochers émergés visibles en rouge). Il n’y a donc aucune indication que le barrage était ouvert. © @Soar et @Sergio Volkmer

Ces images satellite prouvent donc que le barrage de Dniprovska n’a pas été ouvert.

La propagande russe tente de faire porter la responsabilité à l’Ukraine

Pour l'heure, la responsabilité dans la destruction du barrage Kakhovka n’a pas été déterminée. Dans ce contexte, des comptes pro-Kremlin, mais aussi des comptes pro-Kiev, tentent d’imposer le discours selon lequel le camp adverse serait à l’origine de la rupture du barrage Kakhovka.

Côte pro-russe, certains comptes ont notamment publié un graphique montrant une élévation inédite du lac Kakhovka avant sa rupture, accusant ainsi les Ukrainiens d’avoir retenu l’eau à dessein avant la destruction du barrage. Comme l’expliquent nos confrères de la rubrique de vérification Fake Off de 20 Minutes , le barrage de Kakhovka est en réalité contrôlé depuis le 24 février 2022 par les forces russes, qui empêchent les autorités ukrainiennes d’y avoir accès.

L'Ukraine a annoncé lundi un bilan en hausse des victimes des inondations dues à la destruction du barrage de Kakhovka la semaine dernière, porté à dix morts et 41 disparus.