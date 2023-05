Attention à cette fausse offre d’emploi proposant aux Africains du Nord d’aller combattre en Ukraine

Plusieurs comptes francophones s’indignent depuis le 21 mai d’une annonce qui semble recruter des combattants pour l’Ukraine dans des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, contre un accès garanti aux nationalités occidentales.

: elle a été publiée le 12 mai dernier sur le site britannique de recherche d’emploi Adzuna, et prétend provenir d’un "Programme de citoyenneté européenne" basé à Londres qui n’existe pas.

