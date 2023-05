Cette campagne américaine appelant les sans-abri à "aller se battre en Ukraine" est un faux

Des sans-abri américains appelés à rejoindre le front ukrainien ? C’est ce que prétendent des publications relayées sur Twitter, visuel d’un panneau publicitaire à l’appui, depuis le mois d’avril 2023. Diffusés en français et en anglais, ces messages assurent que l’affiche - qui présente des incohérences visuelles - a été disposée dans le métro new-yorkais, ce qu’ont démenti les autorités ukrainiennes.

La vérification en bref

Des publications diffusées des milliers de fois sur Twitter depuis le début du mois d’avril prétendent qu’une publicité dans le métro de New York appelle les sans-abri à combattre en Ukraine.

Plusieurs instances diplomatiques ukrainiennes ont démenti avoir diffusé une telle annonce et la société de transport américain MTA, chargée de l’exploitation du métro new-yorkais, a expliqué que cette affiche ne ressemble pas à celles habituellement exposées dans le réseau.

Plusieurs incohérences visuelles mettent sur la piste d’une manipulation de l’image originale, publiée sur une banque d’images en libre accès.

Le détail de la vérification

“Publicité dans le métro New York : "Fatigué de vivre de l'aide sociale ? Allez vous battre en Ukraine ! Les sans-abri américains sont attirés pour combattre les Russes dans le Donbass avec des promesses de salaires mensuels”, prétend un tweet publié par Silvano Trotta, vidéaste conspirationniste connu pour ses positions pro-russes, image d’un panneau publicitaire à l’appui.

La publication a été partagée près de 800 fois depuis le 4 avril 2023. Le même visuel a été diffusé plus de 2 600 fois depuis le 3 avril 2023, sur Twitter, accompagné d’une allégation similaire en anglais, par le compte Twitter @Spriter99880 déjà épinglé à plusieurs reprises par la rédaction des Observateurs de France 24 pour avoir propagé de fausses informations.

Captures d’écran prises sur Twitter le 22 mai 2023 © Les Observateurs

À en croire cette affiche, la campagne de recrutement serait orchestrée par les autorités ukrainiennes, incitant à rejoindre la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine , une unité de combattants volontaires créée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, dans le but de mobiliser des renforts à l’échelle internationale.

Plusieurs éléments factuels erronés

Le poster renvoie vers le numéro de téléphone de l’ ambassade d’Ukraine aux États-Unis . Or, sur son site , aucun appel à la mobilisation de ce type n’a été formulé.

L’affichage du numéro de téléphone de l'ambassade d’Ukraine aux États-Unis est de plus douteux : il comprend l’indicatif des États-Unis pour appeler le pays depuis l’étranger (001), alors que le panneau publicitaire est supposé s’adresser à des personnes - sans abri - basées sur le territoire américain.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24 le 23 mai 2023, le réseau de transport gérant le métro new-yorkais MTA a également confirmé, par le biais de son porte-parole Sean Butler, que ce poster “ne ressemble pas à un objet qui se trouverait dans le réseau MTA”. Avant de spécifier “qu’il n’est pas autorisé de l'afficher dans le réseau MTA. Par conséquent, s'il avait été constaté par un employé de MTA, il aurait été retiré.”

Plusieurs institutions ukrainiennes ont d’ailleurs dénoncé cette intox sur leurs pages Facebook, comme l’ambassade d’Ukraine au Danemark , à C hypre , la mission permanente de l'Ukraine auprès de l'ONU et le consulat général d’Ukraine à Chicago .

Plusieurs indices de manipulation visuelle

Ces publications, plus largement diffusées en anglais, ont fait l’objet d’articles de vérification des médias anglophones Logically Facts , Reuters ou encore USA Today . La rédaction de ce dernier a retrouvé l’image originale utilisée pour fabriquer ce panneau publicitaire.

Sur la banque d’image gratuite Pexels figure en effet une séquence vidéo de dix secondes montrant le même homme, allongé sur des sièges dans les transports en commun.

Capture d’écran prise sur Pexels le 22 mai 2023 © Les Observateurs

La composition de l’image semble identique à celle diffusée sur les réseaux sociaux mais, en réalité, des différences sont notables lorsqu’on se rapproche un peu plus près.

Premièrement, la taille et la forme du carton (encadré en rouge ci-dessous) ne sont pas les mêmes sur les deux images, et l’inscription “will work” (“je vais travailler”, en français, NDLR) n’est lisible que sur le visuel publié sur Twitter.

Deuxièmement, la luminosité de l’image originale semble avoir été intensifiée sur la seconde, sur laquelle on distingue bien plus clairement ce qui s’apparente à une couverture (encadrée en bleu ci-dessous).

Cette remarque s’applique également aux couleurs des vêtements de l’homme endormi, son jean (encadré en jaune ci-dessous) étant plus foncé sur la photo originale, et plus clair sur celle relayée sur les réseaux sociaux.

Capture d’écran prises sur Pexels (à gauche) et sur Twitter (à droite) / Image de droite recadrée et rectangles de couleur ajoutés par la rédaction des Observateurs de France 24 © Les Observateurs

D’autres fausses campagnes visuelles

Ce n’est pas la première fois que de fausses campagnes visuelles circulent sur les réseaux sociaux, à la suite de l’appel à la mobilisation internationale lancée par les forces ukrainiennes.

En effet, dès la fin du mois de janvier 2022, avant même l’invasion officielle de l’Ukraine par la Russie, des publications identifiées par le site web ukrainien StopFake.org prétendaient que des panneaux publicitaires de l’aéroport de Stuttgart, en Allemagne, appelaient les autorités du pays à “ne pas transférer de tanks en Ukraine.”

Capture d’écran prise sur Telegram le 23 mai 2023 © Les Observateurs

D’après l'aéroport de Stuttgart, contacté par ce même média, l’écran publicitaire diffuse uniquement des informations ponctuelles destinées aux voyageurs, et aucune trace de cette publicité n’a pu être corroborée de sources alternatives.

Un peu plus tard, le 8 février 2022, StopFake.org expliquait comment un faux panneau publicitaire prétendument situé en Pologne avait été fabriqué à partir du site accessible en ligne Mediamodifier .

Capture d’écran prise sur le site Mediamodifier le 23 mai 2023 / “Votre image ici”, est-il écrit en anglais, en blanc, sur fond rose © Les Observateurs

Enfin, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article de vérification , des publications prétendaient relayer en février 2022 des appels à rejoindre les forces ukrainiennes diffusés dans le métro de Varsovie, en Pologne, vidéo à l’appui. Là encore, cette publicité n’avait jamais été diffusée.

>> À lire aussi : En Pologne, États-Unis ou Allemagne, des montages vidéo pour faire croire à des publicités anti-Ukraine