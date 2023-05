Fausses couvertures de Charlie Hebdo : un journaliste russe indépendant accusé... via une fausse vidéo

INTOX

Depuis plusieurs mois, de fausses couvertures du magazine français Charlie Hebdo circulent pour prétendre montrer que le journal satirique publierait des caricatures anti-Ukraine. Le 18 mai, une vidéo attribuée au média français 20 minutes prétendait montrer l’homme à l’origine de ces fausses couvertures : le journaliste russe indépendant Ilya Ber, fondateur du site de vérification Provereno. Mais cette vidéo est elle-même un faux, et les accusations viennent d'un compte qui a lui-même contribué à diffuser les fausses couvertures de Charlie Hebdo.

La vérification en bref

Une vidéo prétendument publiée par le média français 20 minutes accuse le journaliste russe indépendant Ilya Ber d’être à l’origine de fausses couvertures anti-Ukraine du magazine satirique Charlie Hebdo qui émergent depuis plusieurs mois

La vidéo a été créée de toute pièce et la journaliste de 20 minutes supposée être à l’origine de la vidéo a confirmé à notre rédaction qu’elle ne l’avait jamais produite

Le groupe Telegram à l’origine de cette vidéo a déjà publié à plusieurs reprises des contenus anti-Ukraine fabriqués de A à Z

Le détail de la vérification

C’est une vidéo qui est apparue sur la chaine Telegram privée “ Раньше всех. Ну почти. Спецоперация ” signifiant “ Plus tôt que d'autres. Presque. opération spéciale ” en français, et qui compte un peu plus de 40 000 abonnés. Ressemblant à une vidéo du média français 20 minutes, elle revient sur les nombreuses fausses couvertures de Charlie Hebdo d ont la rédaction des Observateurs de France 24 parlait en décembre dernier .

>> LIRE SUR LES OBSERVATEURS : À quoi servent ces fausses unes de Charlie Hebdo relayées en Russie ?

Cette vidéo affirme révéler l’identité de la personne à l’origine des fausses couvertures : il s’agirait d’Ilya Ber, journaliste russe en exil et fondateur du média de vérification Provereno, média accusé de faire partie de “l’opposition russe”.

“Les Français ont appris qu'un certain "lanceur d'alerte" mangeur de merde Ilya Ber a massivement créé des couvertures inexistantes du magazine Charlie [Hebdo], afin qu'elles puissent ensuite faire l'objet d'une enquête, accusant la propagande russe de produire des faux. Pour toutes les interviews et ses "enquêtes", il a reçu de l'argent, [...] l'artiste n'a pas été payé et il a tout divulgué aux médias” ajoute la légende en russe venant illustrer la vidéo.

La rédaction des Observateurs de France 24 a pu se procurer une copie de cette publication, visible ci-dessous, et pour laquelle nous spécifions que la vidéo est un faux.

Une fausse vidéo de 20 minutes a été diffusée par un compte Telegram pro-russe. © Observateurs

La publication est également illustrée par plusieurs extraits de la chronique de France 24 “Info ou Intox” animée avec la rédaction des Observateurs, ainsi que par une supposée capture d’écran provenant du compte Instagram du média français Le Parisien ayant relayé un article sur le même sujet.

Capture d'écran du visuel partagée par la publication Telegram du compte “Раньше всех. Ну почти. Спецоперация" avec une fausse capture d'écran d'une story Instagram du média Le Parisien. Mention "INTOX" rajoutée par Les Observateurs. © Observateurs

Une vidéo et un article dont il n’existe aucune trace

Une recherche menée sur le site de 20 minutes et avec le nom de la journaliste supposée être à l’origine de ce contenu, Suzana Nevenkic , n’a pas permis de retrouver la vidéo en question, pas plus que sur les réseaux sociaux du média. Contactée, Suzana Nevenkic indique “ne pas avoir fait fait de sujet concernant Ilya Ber”.

Même constat pour l’article supposément écrit par Le Parisien et titré “Un journaliste de l’opposition russe se cache derrière de fausses couvertures de Charlie Hebdo” : aucune trace de cet article ni sur le site du média, ni sur ses réseaux sociaux.

Des problèmes de syntaxes montrent également que la vidéo n’a pas été créée par un auteur parfaitement francophone : la mention de “médias mondiaux” au lieu de “internationaux” (à 0’07) ou la phrase “la confession sensationnelle de l’artiste russe a bouleversé cette image”, notamment, sonnent comme une mauvaise traduction.

Au moins trois erreurs de syntaxes sont visibles dans la vidéo, avec une traduction approximative en français. © Observateurs

Un groupe Telegram à l’origine des fausses couvertures

La chaîne privée Telegram Раньше всех. Ну почти. Спецоперация avait déjà été à l’origine d’au moins une fausse couverture de Charlie Hebdo en novembre 2022 comme nous l’expliquions dans cet article .

Capture d'écran via TGStat de la publication initiale de la chaine Раньше всех. Ну почти. Спецоперация à gauche, avec sa traduction à droite, accusant Ilya Ber d'être derrière les fausses couvertures de Charlie Hebdo, alors que cette chaine Telegram les a initialement diffusées. © TGstat

Elle s’est aussi illustrée pour avoir relayé un faux panneau publicitaire dans les rues de New York que nous avions démystifié ici , mais aussi des faux graffitis comme l’un prétendument apparu à Berlin , que nous avions vérifié dans cette vidéo .

La chaîne fait partie d’un ensemble de chaînes russophones de plus petite envergure relayant régulièrement des faux contenus. Généralement, ces contenus sont ensuite amplifiés par de plus grosses chaînes, mais pour cette fois, la fausse vidéo de 20 minutes ne semble pas avoir fait d’émules : la publication dans la chaîne privée Раньше всех. Ну почти. Спецоперация n’a été vue que 11 000 fois environ, et partagée uniquement 30 fois.

Elle n’a pour l’heure pas été reprise dans une chaîne publique de plus grande importance.

Une interview du journaliste Ilya Ber sortie de son contexte

Dans la vidéo, on retrouve enfin un extrait d’une interview en russe du journaliste Ilya Ber où ce dernier semble se confesser, expliquant comment il aurait créé ces faux contenus. L’interview est sous-titrée en français, et ce dernier dit notamment : “Puisque pour une raison quelconque, même les médias satiriques occidentales (sic) ne dessinent pas de caricatures de Zelensky, et bien aidons-les et dessinons pour eux, et prétendons que ce sont leurs caricatures”.

Les sous-titres de cette vidéo sont globalement exacts, mais ils sont sortis de leur contexte initial. Dans l’extrait ci-dessus, Ilya Ber se plaçait dans l’esprit de ceux qui diffusent les fausses unes. L’interview a été donnée au média russophone “Телеканал Дождь“, “TV pluie” en français, un média indépendant russe. On retrouve la vidéo sur YouTube, en date du 27 novembre 2022 , avec pour titre “La propagande russe publie de fausses couvertures de Charlie Hebdo avec Zelensky en chien”.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Ilya Ber explique :

Dans cette interview, je décrivais la stratégie utilisée par ceux qui diffusent ces fausses couvertures, mais aussi les faux graffitis, et toutes ces vidéos fabriquées de toutes pièces : les faux narratifs, les liens faits entre les contenus… J’ai donné de nombreuses interviews sur le sujet car notre site, Provereno, a publié plusieurs dizaines d’articles sur le sujet.

Interrogé sur les raisons de cette fausse vidéo imitant le style du média 20 minutes l’accusant d’être derrière ces fausses couvertures de Charlie Hebdo, Ilya Ber ironise :

Visiblement, la stratégie ne fonctionne pas, puisque très peu de monde a partagé la vidéo. C'était peut-être une initiative venant d'en bas qui, pour une raison quelconque, n'a pas reçu le soutien des autorités. J'y vois aussi une sorte de clin d'œil qui nous est adressé, une sorte de “Bonjour, on vous voit, on suit vos investigations”.

La création de faux contenus ayant l'apparence du vrai est une technique largement déployée dans le cadre de la guerre informationnelle autour de la situation en Ukraine. Voici ci-dessous la plupart des articles rédigés sur cette thématique par la rédaction des Observateurs de France 24.

