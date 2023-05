Ce que l’on sait des “villas” prétendument achetées par Volodymyr Zelensky avec l’argent des Occidentaux

En marge de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Europe, des comptes ont partagé des images montrant trois propriétés de luxe qui lui appartiendraient, et prétendument achetées grâce à “l’argent des Occidentaux”. Deux d’entre elles lui appartiennent bien, mais ont été acquises avant l’invasion russe et sont d’une valeur bien inférieure à celle mentionnée dans ces publications. Quant à la dernière, rien n’indique qu’elle soit la propriété de Volodymyr Zelensky.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Depuis le 14 mai 2023, une vidéo sur les réseaux sociaux montr e trois résidences de standing que le président ukrainien aurait achetées en détournant des aides occidentales.

La première image serait celle d’un “château” en Crimée. Elle montre en fait un immeuble cossu dans lequel la femme du président a acheté un appartement en 2013, et qui est sur le point d’être nationalisé par les Russes.

La deuxième image correspond à une villa en Italie effectivement achetée par le président ukrainien, mais sa valeur est plus de cinq fois inférieure aux 20 millions d’euros mentionnés dans les publications récentes.

Les publications évoquent enfin une “maison récemment achetée” en Angleterre, en s’appuyant sur les images d’un manoir en vente actuellement . Rien n’indique que le président Zelensky en soit le propriétaire.

Les accusations de détournement d’aides occidentales font écho à des articles de médias russes en avril 2023, qui ne reposent sur aucune information fondée.

Le détail de la vérification

Une belle résidence blanche à colonnade, une villa avec patio et piscine, un manoir en brique rouge accompagné de son terrain de tennis... Des images de ces trois propriétés cossues apparaissent dans une vidéo partagée plus de 1000 fois sur Twitter depuis le 14 mai . On la retrouve également sur TikTok , Facebook et d’autres comptes Twitter .

Le point commun entre ce “château” situé en Crimée et ces “villas” situées en Italie et en Angleterre ? Elles vaudraient toutes plus de 20 millions d’euros, et appartiendraient à Volodymyr Zelensky.

Captures d'écran d'une publication du 15 mai partageant des images de ces trois propriétés. © Observateurs

Ces publications ont été partagées alors que le président ukrainien rendait visite du 13 au 15 mai à ses alliés européens, afin notamment d’obtenir de nouvelles livraisons d’armes . De nombreux comptes exposent ainsi ce prétendu patrimoine immobilier pour délégitimer l’aide demandée par le président aux pays occidentaux.

“Volodymyr Zelensky reçu ce soir à l’Élysée (...) pour rechercher des armes et des milliards supplémentaires n’envisage pas de faire don de ses nombreuses propriétés ni de ses avoirs dans les paradis fiscaux. Ras-le-bol de ce mendiant” s’indigne ainsi un utilisateur de Twitter.

Selon cette vidéo, originellement partagée en allemand sur TikTok (supprimée depuis), et ce tweet partagé plus de 400 fois , ces propriétés n’auraient pas été acquises grâce au “salaire” du président mais via le détournement de “plus de 400 millions de dollars d'un programme d'aide destiné à l'achat de carburant pour l'hiver 2022”.

Mais Volodymyr Zelensky est-il vraiment propriétaire de ces villas ? Et les a-t-il achetées grâce au détournement d’une quelconque aide occidentale ?

Un “château” en Crimée ?

Première propriété mentionnée dans cette vidéo : un “château” à Livadia, dans la région de Yalta, en Crimée, d’une prétendue valeur de 25 millions de dollars.

Capture d'écran de la vidéo, qui montrerait prétendument un "château" en Crimée détenu par le président ukrainien. © Observateurs

En entrant les mots-clefs “Livadia Zelensky” dans un moteur de recherche, on retrouve un article de mai 2019 de l’agence de presse américaine Reuters . On y apprend que l’épouse du président, Olena Zelenska, a acheté, en 2013, un appartement-terrasse de trois pièces dans un “complexe haut de gamme” à Livadia, en Crimée, avant donc l’annexion de la région par les Russes en mars 2014.

L’existence de cet appartement de près de 130 m2 n’est d’ailleurs pas un secret : il figure sur la déclaration de revenus de Volodymyr Zelensky de mars 2021 portant sur 2020 (archivée ici) . Il s’agit de sa dernière déclaration disponible : celle de 2022 a été suspendue du fait de l’invasion russe, comme l’indique l’AFP Factuel.

Capture d'écran de la déclaration de revenus de mars 2021 de Volodymyr Zelensky, sur laquelle cet appartement en Crimée apparaît (document traduit). © Observateurs

L’image utilisée dans la vidéo de mai 2023 correspond bien à ce complexe de standing : elle figure dans un article du média russe Crimea-news de mars 2022 . Mais contrairement à ce que pourrait faire penser la vidéo, le couple présidentiel n’en possède ainsi pas la totalité, mais uniquement un des appartements.

Capture d'écran d'un article du média Crimea-news de mars 2022, dans lequel on retrouve la photographie apparaissant dans la vidéo partagée récemment. © Observateurs

La valeur de cet appartement est d’ailleurs loin d’approcher les 25 millions de dollars, montant mentionné dans ces récentes publications. Selon des médias ukrainiens , il aurait coûté 1,3 million de hryvnia, soit environ 160 000 dollars au taux de change de cette période. Un prix qui avait d’ailleurs été pointé du doigt par Reuters comme étant bien inférieur à celui du marché.

Cet appartement pourrait même bientôt ne plus appartenir au couple présidentiel. En mars 2023, le chef de la Crimée Sergey Aksenov a en effet déclaré que cet appartement allait être “donné à des familles à faible revenu ou à des familles nombreuses" dans le cadre de la “nationalisation des biens des hommes d’affaires ukrainiens”, qui vise notamment à récolter des fonds pour financer l’opération militaire russe en Ukraine .

Une “villa” en Italie ?

À la suite de ce “château” en Crimée, la vidéo partagée récemment fait mention d’une “villa” à Forte dei Marmi, en Italie, d’un “prix de 20 millions d’euros”.

Capture d'écran de la vidéo montrant une villa située en Italie, qui appartiendrait au président ukrainien. © Observateurs

Pour trouver des informations sur ce bien, on peut entrer les mots-clefs ukrainiens “Форте дей Мармі вілла Зеленський” (“villa Forte dei Marmi Zelensky”) dans un moteur de recherche.

On retrouve alors un article publié en mars 2019 par le média d’investigation ukrainien Slidstvo.info , qui révélait qu’une “villa de 15 pièces” avait été achetée dans cette station balnéaire de Toscane très prisée par les Russes, et ce par une société italienne déclarée par le président ukrainien.

Capture d'écran de la déclaration de revenus de juin 2019 de Volodymyr Zelensky, sur laquelle cet appartement en Crimée apparaît (document traduit). © Observateurs

Mais contrairement à ce qu’indiquent les publications partagées récemment, cette villa ne vaudrait pas 20 millions d’euros : 3,8 millions d’euros avaient été déboursés pour l’acquérir selon Slidstvo.info . Mais cet achat a donc ici encore eu lieu avant l’invasion russe de l’Ukraine, et les aides envoyées par les pays occidentaux en Ukraine.

Ici encore, les déclarations de revenus du président attestent de l’existence de cette villa. Si celle-ci n’avait pas été déclarée en janvier 2019 par Volodymyr Zelensky – comme l’avait révélé le média d’investigation –, elle avait ensuite été incluse dans les deux suivantes : celle de juin 2019 (archivée ici ), puis celle de 2020 ( archivée ici ), où elle apparait comme appartenant à la femme du président.

La villa n’apparaît plus dans sa déclaration de mars 2021 (archivée ici) , mais cela ne signifierait pas pour autant que la famille Zelensky n’en est plus le propriétaire.

Selon ce rapport de l’agence nationale ukrainienne sur les questions de prévention de la corruption ukrainienne d’octobre 2021 , cette villa ne serait plus renseignée car la famille du président l’aurait intégralement louée. Des informations qui n’ont pour l’heure pas été corroborée par des sources indépendantes.

Qu’est devenue cette villa depuis ?

En septembre 2021, plusieurs articles de médias ukrainiens jugés pro-russes, comme celui-ci du média Strana, dans lequel on retrouve la photo figurant dans la vidéo , avaient affirmé que la villa était alors en vente.

Capture d'écran d'un article du média ukrainien Strana de septembre 2021, dans lequel apparaît l'une des photos partagées récemment. © Observateurs

Une polémique survenue en août 2022 semble toutefois indiquer que le couple présidentiel était toujours propriétaire de cette maison. L e média italien Il Tirreno avait affirmé que cette villa était louée à des Russes, alors que le président avait appelé les Italiens à ne pas accueillir de touristes russes.

Une information niée par le propriétaire de l’agence immobilière en charge de ce bien, qui avait expliqué dans cet article de La Stampa que la villa “appartenait à la femme de Volodymyr Zelensky”. L’épouse du président ukrainien leur aurait donné mandat de louer la villa avec une “clause” interdisant de l’octroyer à des Russes.

Une “villa récemment achetée” en Angleterre ?

Outre ce château en Crimée et cette villa en Italie, le président ukrainien détiendrait également une “villa récemment achetée” en Angleterre, d’une valeur de 27 millions de livres, affirme la vidéo. La publication illustre cette affirmation par les photos d’une maison en brique rouge et d’un terrain de tennis.

Captures d'écran de la vidéo montrant des images présentées comme celles d'une propriété située en Angleterre et "récemment achetée" par le président ukrainien. © Observateurs

Grâce à une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder), on retrouve ces deux images dans des articles de presse russe, dont celui-ci, publié le 7 septembre 2022 par Mykolaiv.news .

Selon cet article, des “médias britanniques” auraient affirmé que “des représentants du bureau du président ukrainien” avaient acheté “un manoir dans les environs de Hartfield, au nord de Londres” pour une valeur de 14 millions d’euros, et que Volodymyr Zelensky l’avait “offert” à sa femme.

Capture d'écran d'un article du média Mykolaiv.news publié le 7 septembre 2022, qui affirme que "des représentants du bureau du président ukrainien" ont acquis cette propriétée située en Angleterre. © Observateurs

Mais aucun article ou nom de média ne sont mentionnés pour étayer ces affirmations. Des recherches avec des mots-clefs comme “villa england Zelensky” ne permettent pas non plus de retrouver de tels articles.

Une recherche d’image inversée permet également de retrouver ces images sur le site de Sotheby's International Realty ou de Savills , des agences immobilières. Selon ces sites, la propriété est toujours en vente, plus de huit mois après la publication de l’article évoquant le soi-disant achat de la demeure par le président ukrainien.

Capture d'écran de l'annonce immobilière correspondant à cette propriété, publiée sur le site de l'agence immobilière de luxe Sotheby's International Realty. © Observateurs

Cette maison située dans un village à proximité de Hatfield, au nord de Londres, est présentée au prix de 11 millions d’euros. Elle semble être en vente depuis plusieurs mois. Elle est en effet présentée comme telle dans c et article de juillet 2021 .

Pour en savoir plus sur ce “manoir”, on peut consulter le registre foncier britannique , où on retrouve une propriété nommée “Moor Place House” située dans la commune de Much Hadham et qui semble ainsi correspondre à la maison qui nous intéresse.

Le titre de propriété indique qu’elle a été achetée pour la dernière fois en septembre 2013 et l’acheteur mentionné n’est pas Volodymyr Zelensky. Il n’existe ainsi aucune trace d’un achat “récent” de cette maison par le président ukrainien, contrairement à ce qu’affirment les publications ou l’article russe mentionnés ci-dessus.

De plus, aucune déclaration de revenus de Volodymyr Zelensky n'ayant été publiée en 2022 ou en 2023, il est impossible de savoir si une telle demeure a été acquise par le président ukrainien récemment.

Contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, les deux agences immobilières n’ont, à ce jour, pas répondu à notre demande. Également contacté, le bureau du président ukrainien n’a pas non plus donné suite à nos requêtes.

En revanche, comme mentionné dans sa déclaration de 2021 , le président ukrainien possède bien une propriété en Angleterre. Mais il s’agit d’un appartement de 91 m2 d’une valeur de 42 millions de hyrvnias, soit environ un million d’euros, et non une “villa” valant 27 millions de livres. Cet appartement a été acheté en novembre 2014 et non “récemment”.

Capture d'écran de la déclaration de revenus de mars 2021 de Volodymyr Zelensky, sur laquelle un appartement situé en Grande-Bretagne apparaît (document traduit). © Observateurs

Un “détournement de 400 millions de dollars” d’aides ?

Mais qu’en est-il de cette accusation de détournement par le président ukrainien de “400 millions de dollars” d’aides ?

On retrouve ces allégations dans plusieurs médias russes, comme Ria Novosti, en avril 2023 . Ceux-ci s’appuient eux-mêmes sur un article de Seymour Hersh , autrefois journaliste d’investigation reconnu, dont le travail est aujourd’hui controversé.

Il y affirme que selon des “analystes de la Central Intelligence Agency”, 400 millions de dollars d’aide envoyés pour l’achat de carburant en 2022 ont été détournés par le président ukrainien et son entourage, sans pour autant donner de preuves de ce qui est avancé.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Drew Sullivan, co-fondateur et éditeur de l’ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un projet collaboratif qui enquête notamment sur la corruption et le crime organisé, pointe du doigt le manque de preuves qui permettraient d’étayer ces informations.

Nous avons examiné ses actifs et constaté que la richesse de Zelensky correspondait à celle d'une star du cinéma ukrainien à succès et d'un propriétaire de sociétés de production. Il est riche, mais pas terriblement. Il possède des biens en dehors de l'Ukraine, mais là encore, ils sont modestes. Un certain nombre de messages sur les médias sociaux le décrivent comme ayant une énorme fortune, des avions, des yachts, des châteaux et des comptes. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela. Bien que nous ne pensons pas que nos recherches aient été exhaustives, aucun de ces biens proclamés n'a été prouvé ou vérifié. Nous pensons qu'il s'agit de propagande russe visant à discréditer Zelensky et ses relations avec les États-Unis.

Dernière déclaration de revenus publié en 2021

Au-delà de ces propriétés de luxe, que sait-on du patrimoine immobilier du président ukrainien ? Sa dernière déclaration de revenus de 2021 fait état de sept appartements – cinq à Kiev, en Ukraine, un en Crimée et un en Grande-Bretagne –, une “maison de campagne” en Ukraine, cinq places de parking ainsi que des locaux non résidentiels.

Des propriétés qui étaient donc siennes avant l’invasion russe de février 2022, et qui ne peuvent donc pas avoir été acquises “avec l’argent des Occidentaux” envoyé à la suite de l'invasion russe.

Le magazine économique américain Forbes avait estimé en avril 2022 que la fortune du président ukrainien était comprise entre 20 et 29 millions de dollars.

L’actif principal du président ukrainien correspondrait à une participation de 25 % dans la société de production Kvartal 95, qui produisait la série “Serviteur du peuple” l’ayant rendu célèbre.

Le président ukrainien impliqué dans les Pandora Papers

L'image du président ukrainien, qui avait en 2019 fait campagne sur une promesse de lutte contre la corruption, avait cependant été entachée à l'occasion de l’enquête sur les Pandora Papers de 2021 .

Le président ukrainien avait alors été accusé d’avoir mis en place à partir de 2012 un réseau d’entreprises offshore , à travers lequel trois propriétés auraient été achetées à Londres. Peu avant son élection, il aurait cédé les parts qu’il détenait dans l’une de ces entreprises à un partenaire d’affaires qui allait devenir son conseiller, tout en mettant au point un arrangement lui permettant de continuer à percevoir des dividendes.

Rien n’indique cependant que Volodymyr Zelensky était lui-même impliqué dans ces transactions immobilières.

Ce n’est pas la première fois que des publications affirment documenter un prétendu enrichissement du président ukrainien.

En janvier 2023, une fausse infographie de la BBC avait circulé sur les réseaux sociaux.

En mars 2023, des comptes avaient affirmé que Volodymyr Zelensky avait détourné une partie de l’aide américaine et lui avaient attribué la propriété de “15 maisons”, dont une propriété de 35 millions de dollars en Floride. Des allégations infondées, comme l’avait expliqué l’AFP Factuel .