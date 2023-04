Un drone ukrainien survolant Moscou ? Attention à cette vidéo datée

Des publications relayées sur Twitter et Facebook prétendent qu’un drone ukrainien a filmé des images aériennes de Moscou. © Les Observateurs

Texte par : Emilie Beraud 6 mn

Un drone ukrainien a-t-il survolé le Kremlin et la place Rouge, lieux de pouvoir emblématiques de la capitale russe, sans être intercepté ? C’est ce que prétendent des publications diffusées plusieurs centaines de fois sur Twitter et Facebook, depuis le 24 avril 2023, vidéo à l’appui. Ces images de qualité dégradée ont cependant été publiées, à l’origine, en très haute définition (4K) sur une chaîne YouTube en octobre 2015. Elles datent donc de plusieurs années et ont été retouchées.