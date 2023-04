Pays-Bas : polémique et montage autour d’une photo d’un champ "aspergé de glyphosate"

INTOX

Alors que des internautes néerlandais inquiets de l’épandage de glyphosate partagent des photos de champs jaunis, une personnalité publique les accuse de mentir en publiant la photo de ces mêmes champs, mais de couleur verte et à l’apparence plus naturelle. L’image des champs verts (à droite) est très vraisemblablement un photomontage. Quant à l’utilisation de glyphosate, il est impossible d’identifier à partir d’une simple photo l’herbicide utilisé.

Une photo d'un champs jauni aux Pays-Bas circule depuis le 18 avril sur Twitter, prouvant, selon son auteur, l'utilisation du glyphosate, un herbicide controversé mais légal dans le pays. D’apparence anodine, la photo a été à l’origine d’une tentative de désinformation, lorsqu’une autre version a été publiée sur les réseaux sociaux : on y voit cette fois le même champ totalement vert… insinuant que les agriculteurs sont injustement dénigrés. Une affirmation fondée sur un probable photomontage, comme l'a remarqué une journaliste spécialiste de la vérification.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Une photo de champs jaunis est partagée par un internaute aux Pays-Bas, inquiet de l'épandage de glyphosate sur les sols.

La même photo, mais où l’on peut voir les champs verts et foisonnants, a ensuite été partagée par une personnalité publique néerlandaise accusant ceux partageant la première photo de mentir pour dénigrer les agriculteurs.

La deuxième photo, montrant les champs verts, est probablement un photomontage, comme le montre l’analyse forensique et une analyse de Marieke Kuypers, journaliste indépendante spécialiste de la vérification.

La photo de ces champs jaunis ne suffit cependant pas à confirmer l’utilisation de glyphosate, comme l’affirment plusieurs agronomes.

Le détail de la vérification

Sander Schimmelpenninck, un présentateur de télévision et écrivain basé aux Pays-Bas, a partagé le 18 avril sur Twitter l’image d’un champ d’herbes jaunies situé en Twente, une région de l’est des Pays-Bas. Une preuve, selon lui, que le champ a été traité avec du glyphosate, désherbant utilisé pour détruire les mauvaises herbes, et suspecté par l’Organisation mondiale de la santé d’être potentiellement cancérigène par voie alimentaire.

Lente in Twente: overal gele velden, platgespoten met glyfosaat (Roundup). Vergif als de ‘stem van het platteland’. pic.twitter.com/nbj1jwCYAq — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) April 18, 2023 Printemps à Twente : des champs jaunes partout, aspergés de glyphosate (Roundup). Le poison comme "voix de la campagne".

Comme expliqué par plusieurs médias , les agriculteurs peuvent mettre en place pendant l’hiver un “couvert végétal”, recouvert de glyphosate, pour maintenir les nitrates en surface à disposition des futures plantes. Cette technique, autorisée aux Pays-Bas comme en France, donne parfois une teinte jaunâtre aux sols.

Suite à cette photo partagée le 18 avril, Marga Bult, une ancienne présentatrice de télévision et chanteuse néerlandaise, a publié le 19 avril une photo de ces mêmes champs, identique en tous points, mais où les champs sont verts. “Vous mettez Twente délibérément sous un mauvais jour en utilisant Photoshop” écrit-elle à l’intention du présentateur dans un tweet accusateur atteignant plus de 637 000 vues.

Traduction du tweet : "Il a délibérément présenté la #Twente et les #agriculteurs sous un mauvais jour, le #glyphosate par le biais d'un photoshopping délibéré ? Et il crie au "poison comme la voix de la campagne" ? Non Sandertje, c'est vous qui êtes le poison ici. " © twitter Marga Bult

Un photomontage très probable

La rédaction des Observateurs de France 24 n’a pas trouvé d'occurrence de la photo antérieure à la publication du 18 avril.

Mais comme l’a montré Marieke Kuypers, journaliste indépendante néerlandaise et spécialiste en vérification des faits, la photo des champs verts est très probablement un photomontage.

Tout d’abord, en utilisant le site fotoforensics.com , on remarque que la photo des champs verts est de moins bonne qualité et présente plus de contrastes que celle des champs jaunes, ce qui est peut indiquer une retouche photo.

Sanders foto is 125kb, die van Marga 72kb. Fotobewerking kan tot kwaliteitsverlies leiden. Daarnaast is in fotoforensics het ELA contrast zichtbaar groter bij Marga’s versie, wat ook duid op bewerking. (Plus het groen van BBB is mee van kleur veranderd in de versie van Marga) https://t.co/zUENln7iMW pic.twitter.com/cK7N1Uadhm — Marieke Kuypers (@KuypersMarieke) April 19, 2023 Traduction : "La photo de Sanders est de 125kb, celle de Marga est de 72kb. L'édition de photos peut entraîner une perte de qualité. De plus, en photoforensics, le contraste ELA est visiblement plus important dans la version de Marga, ce qui indique également une retouche. (De plus, le vert du BBB a changé de couleur en même temps que lui dans la version de Marga)".

Grâce à des applications faciles d’utilisation, il est possible de changer la couleur de certains éléments dans une image.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Marieke Kuypers détaille :

J’avais déjà utilisé des applications où on peut changer une seule couleur sans changer les autres couleurs de l’image. Je l’ai utilisée et dans ce cas, cela fonctionne. On peut d’ailleurs voir que c’est une fausse photo parce que certaines couleurs, comme celles des drapeaux de l’affiche, disparaissent dans le photomontage et sont remplacées par des teintes de vert.

Zie hier mijn hele snelle amateuristische demonstratie van hoe makkelijk dit is om te doen: pic.twitter.com/frgKjChppu — Marieke Kuypers (@KuypersMarieke) April 19, 2023 Traduction : "Voici ma démonstration amateur très rapide de la facilité avec laquelle cela est fait".

Marieke Kuypers ajoute :

Le débat général sur les agriculteurs et leur impact sur la nature est tendu aux Pays-Bas. Les champs jaunes ont suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux car ils peuvent indiquer l'utilisation du glyphosate, considéré comme dangereux par beaucoup.

Contactée par notre rédaction pour s’expliquer sur ce probable photomontage, Marga Bult n’a pas répondu à nos sollicitations.

Cette ancienne chanteuse est connue pour avoir participé à l’Eurovision en 1987. Travaillant en tant qu’infirmière aujourd’hui, elle a notamment refusé de se faire vacciner pendant la crise du Covid-19 et s’est exprimée contre la politique de vaccination. Elle a été accusée par de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et épinglée par des médias pour avoir relayé des contenus manipulatoires pendant la pandémie.

La photo ne suffit pas comme preuve d’utilisation de glyphosate

Si la deuxième photo est un probable photomontage, la première montre-t-elle, avec certitude, l’impact du glyphosate sur ces champs ?

Contactés par la rédaction des Observateurs de France 24, trois experts en agronomie nous ont affirmé qu’il n’était pas possible d’identifier à partir d’une seule image l’utilisation de glyphosate sur des sols.

Amélie Bajolet, agronome et spécialiste des pesticides, explique :

À l’œil, il est strictement impossible de distinguer le nom de la molécule d’herbicide utilisée. En voyant une culture désherbée, on ne peut pas savoir s’il s’agit du glyphosate ou d’une autre molécule avec des propriétés désherbantes. Le jaunissement peut être dû à une culture arrivée à maturité donc qui jaunit naturellement car elle sèche, à une parcelle traitée par du glyphosate, ou à une parcelle traitée par un autre herbicide.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO ), ce sont les Pays-Bas qui utilisent le plus de pesticides dans l’UE avec 10,82 kg par hectare (10 000 m²) de terres cultivées en 2020. Viennent ensuite Chypre (9,24 kg/ha) et l’Irlande (6,66 kg/ha). L’Allemagne (4,05 kg/ha) et la France (3,44 kg/ha) se situent dans la moyenne européenne (3,3 kg/ha).

La Commission européenne a prolongé en décembre 2022 l'autorisation pour l'utilisation de l'herbicide glyphosate jusqu'au 15 décembre 2023 dans les pays de l’Union européenne, faute de décision pour l’arrêt de son utilisation à la majorité des membres.