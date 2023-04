Qu’est-ce que cette “soucoupe volante” prétendument photographiée après un flash au-dessus de Kiev ?

Intox

Après qu’un “flash” impressionnant a illuminé le ciel de Kiev en Ukraine, mercredi 19 avril 2023, causé très probablement par une météorite, des théories alternatives continuent d’être alimentées sur les réseaux sociaux. Certaines affirment que cette illumination aurait été causée par des “ovnis”, partageant des images de soucoupes volantes remorquées par des dépanneuses. Mais contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, l’entreprise de dépannage en question a démenti les faits.

Depuis le 19 avril 2023, des images de soucoupes volantes transportées par des dépanneuses, prétendument prises à Kiev peu après le “flash” qui a illuminé le ciel de la capitale, sont partagées sur les réseaux sociaux. Elles sont utilisées pour appuyer le narratif selon lequel des ovnis seraient à l’origine de cette illumination.

Contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, l’entreprise de dépannage a expliqué qu’il s’agissait de “maquettes de soucoupes volantes” utilisées dans le cadre des “événements” de la société, et non de “vrais ovnis”.

Depuis 2018, plusieurs images montrant des dépanneuses de cette société transportant des soucoupes volantes ont été partagées, par la société elle-même ou par des citoyens croisant leur chemin.

Mercredi 19 avril, un flash a illuminé le ciel de la capitale ukrainienne, Kiev, déclenchant une alerte antiaérienne . L’administration militaire de Kiev y avait d’abord vu la conséquence de “la chute d'un satellite de la Nasa sur la Terre", une information rapidement réfutée par l’agence spatiale américaine. Jeudi 20 avril, l’agence spatiale ukrainienne a finalement annoncé que l’événement était probablement dû à une météorite.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses théories alternatives ont toutefois fleuri. Pour certains comptes, ce flash correspondrait à l’arrivée d'extraterrestres sur Terre.

Ces allégations s’appuient notamment sur deux photos et une vidéo prétendument prises dans la capitale ukrainienne peu après le “flash” et montrant des soucoupes volantes remorquées par un camion.

“Les autorités de Kiev ont déclaré que l'éclair dans le ciel était le résultat d'un projet d'écrasement d'un satellite de la Nasa mis hors service. Mais les citoyens ont enregistré quelque chose d’autre” écrit ainsi le compte @Spriter99880 le 19 avril 2023 en accompagnement de ces trois contenus.

Certaines de ces images ont été partagées dans des publications en arabe et en français . La vidéo a également été partagée sur Telegram par des chaînes pro-russes ( ici par exemple). Le caractère humoristique de certaines publications est parfois clair, d’autres fois, beaucoup moins.

Capture d'écran d'un tweet en français du 19 avril 2023 partageant ces deux photos et cette vidéo. © Observateurs

Comme l’indique le filigrane présent sur la vidéo partagée, celle-ci a été publiée sur le canal Telegram Реальный Киев (“La vraie Kiev” en français), suivi par plus de 900 000 personnes, et ce le 19 avril 2023. “Des lecteurs nous envoient ces images et écrivent que maintenant tout est clair. Vraiment, un ovni ?” est-il écrit en accompagnement de la vidéo.

Des “maquettes de soucoupe volante” utilisées par une entreprise de dépannage

Mais ces dépanneuses transportent-elles vraiment un ovni ?

Le point commun entre ces trois contenus réside en l’inscription qui apparaît à chaque fois sur le camion transportant la soucoupe volante : “ www.express-t.ua ”.

Capture d'écran d'une vidéo partagée récemment, sur laquelle on peut lire l'adresse "www.express-t.ua". © Observateurs

Comme mentionné sur son site internet, Express-T est une entreprise basée à Kiev, qui propose notamment des services de dépannage, de transport de marchandises ou de location d’équipements spéciaux.

Contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, Express-T a expliqué que les images montraient des “maquettes de soucoupe volante” utilisées lors des “événements” de la société. “Il ne s'agit pas d'un véritable ovni” (sic) a également tenu à préciser la société.

L’entreprise a également fait savoir que ces vidéos avaient été prises “par des personnes ordinaires” qui ont été témoin des déplacements de ces maquettes.

Une image partagée en 2018

Au moins l’une de ces images est de plus ancienne. En réalisant une recherche d’image inversée sur le moteur de recherche russe Yandex (voir ici comment procéder), on la retrouve dans des articles russes et ukrainiens de décembre 2018 .

Elle aurait d’abord été publiée, le 6 décembre 2018, par le site ukrainien TopGir , qui se présente comme un “portail automobile alternatif où vous pourrez lire des choses que vous ne découvrirez pas ailleurs”.

Elle aurait été prise par l’un de ses lecteurs, et montrerait une “soucoupe volante avec un extraterrestre” transportée aux heures de pointe à Kiev, à proximité de la station de métro Petrovka.

Capture d'écran d'un article du site TopGir publié en 2018, dans lequel apparaît la même image que celle partagée récemment. © Observateurs

Quant à la deuxième photo et la vidéo relayées par la plupart des comptes Twitter, la rédaction des Observateurs de France 24 n’a pas été en mesure de les dater.

Une “soucoupe volante” a d’ailleurs bien circulé à bord de dépanneuses de l’entreprise ces derniers jours, à en croire une photo et une vidéo partagées sur la page Instagram de l’entreprise , jeudi 20 avril.

“Des invités sont venus de la capitale pour pêcher. Si vous êtes dans les parages, prenez une photo et taguez @express_t” peut-on lire en légende.

Capture d'écran d'une publication Instagram partagée par Express-T le 20 avril 2023, montrant une dépanneuse de la société soulevant une soucoupe volante. © Observateurs

Objet promotionnel ?

L’objectif de ces images reste à ce jour inconnu.

Il pourrait s’agir de contenus promotionnels. Une image similaire, montrant une dépanneuse soulevant une soucoupe volante a été prise en mai 2021 par un photographe de l’agence de presse Reuters. La légende de l’image, disponible sur le site de la banque d’images Alamy , évoque “une publicité pour une société d'évacuation, à Kiev, en Ukraine”.

Capture d'écran du site d'Alamay partageant cette photographie de Reuters. © REUTERS/Gleb Garanich

Transport de soucoupe volante ?

Ce n’est en tous cas pas la première fois que le transport de “soucoupes volantes” par des dépanneuses de la marque attire l’attention.

En mai 2019 déjà, des Ukrainiens avaient repéré un tel objet aux alentours de Kiev, comme rapporté par plusieurs sites ukrainiens .

Capture d'écran d'un article publié en mai 2019. On y apprend que des Ukrainiens ont signalé la présence d'une soucoupe volante transportée par une dépanneuse à proximité de Kiev. © Observateurs

Dans ce cas, la soucoupe volante aurait selon ces sites été transportée depuis Old Car Land, une exposition de voitures en plein air. Sur l’une des images de la manifestation publiée sur la page Instagram de Old Car Land , on aperçoit en effet une soucoupe volante.

Capture d'écran d'une publication Instagram de Old Car Land du 9 mai 2019, sur laquelle on voit une soucoupe volante exposée. © Observateurs

Quelques jours auparavant, l’entreprise avait publié une image montrant une soucoupe volante aux côtés d’un de ses camions . On peut donc supposer que l’entreprise était alors simplement chargée du transport de ce modèle d’exposition.

Capture d'écran d'une publication Instagram de Express-T du 10 mai 2019 montrant cette soucoupe volante et l'une de leur dépanneuse, prétendument lors de l'exposition Old Car Land. © Observateurs

La rédaction des Observateurs a interrogé la société Express-T sur les raisons de la diffusion de ces récentes photos depuis le 20 avril 2023 via ces réseaux sociaux, afin de savoir notamment si ces images avaient un quelconque lien avec la chute récente de la météorite sur Kiev, par exemple dans le cadre d’une possible campagne promotionnelle surfant sur l’événement.

L’entreprise n’a cependant pas répondu à ces dernières questions. Nous les publierons si celles-ci nous parviennent.