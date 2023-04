Un avion de l’armée américaine chassé par un avion russe ? Attention cette vidéo date de 2021

INTOX

Une vidéo publiée le 10 avril à la fois sur Twitter et Facebook prétend documenter un nouvel incident entre un avion américain et des chasseurs russes au-dessus de la mer Noire, après qu’un drone américain a chuté dans la mer, à la mi-mars. Si cette vidéo est bien réelle, elle n’est pas récente, car filmée en juillet 2021.

La vérification en bref :

Une vidéo vue plus de 630 000 fois sur Twitter affirme que des chasseurs russes ont forcé un avion américain à quitter la zone où il se trouvait, alors qu'il survolait mer Noire.

La vidéo est réelle, mais elle a été postée le 6 juillet 2021 par le ministère de la Défense russe.

La scène a eu lieu alors que la Russie contestait des exercices de 32 nations appartenant à l'Otan au dessus de la mer Noire.

Le détail de la vérification :

"Un avion de chasse russe aurait intercepté un P-8 Poseidon de la marine américaine au-dessus de la mer Noire et lui aurait ordonné de quitter la zone" affirme une publication en anglais partagée 2 500 fois sur Twitter et vue plus de 630 000 fois.

La vidéo publiée avec cette légende le 10 avril sur Twitter montre un avion sur lequel on peut lire "Navy", en référence à la marine américaine. Ce dernier est filmé par un autre avion qui semble l'escorter.

Cette vidéo a aussi été publiée sur Facebook en français et en anglais.

Elle circule dans un contexte de tensions entre Russes et Américains, notamment depuis qu' un avion russe a fait tomber un drone américain en mer Noire , à la mi-mars.

Publication sur Twitter visionnée 213 000 fois affirmant montrer un avion américain chassé par des avions russes. © Twitter/Spriter99880

Une recherche de la vidéo avec l'outil InVid Weverify ( voir ici comment procéder ) permet de constater que la vidéo a déjà fait l'objet d'articles en juillet 2021, comme ici , et n'est donc pas récente.

La vidéo intégrale a été postée le 6 juillet 2021 par le ministère de la Défense russe, notamment sur ses pages YouTube et Facebook , pour documenter un "avion Boeing P-8 Poseidon au-dessus des eaux de la mer Noire" escorté par "des chasseurs SU-30SM des forces de l'aviation navale et de la défense aérienne de la flotte de la mer Noire".

On reconnaît dans la vidéo postée en 2023 le même reflet de casque blanc du pilote russe que celle postée en 2021 par le ministère de la Défense russe, sur le côté droit de la vidéo.

Comparaison de la vidéo diffusée récemment (à gauche) et celle publiée sur le compte la chaîne YouTube du ministère de la Défense russe (à droite) en 2021. © Observateurs

Comme l'explique un article du média américain Stars and Stripes , cette vidéo avait été filmée après des exercices annuels de l'Otan, les " Sea Breeze " - "Brise marine" - réunissant 32 nations dans le cadre d'exercices en mer Noire. Des exercices considérés par Moscou comme une menace, quand bien même le survol de la mer Noire est conforme au droit international.

Un général de l'armée américaine avait qualifié cette action de la Russie "d'effort pour intimider ses voisins afin qu'ils acceptent le récit selon lequel aucune autre nation n'a le droit d'être dans la mer Noire".

Si la publication montre bien une scène qui a eu lieu en juillet 2021, elle n'a rien à voir avec le contexte de tension actuelle entre les États-Unis et la Russie.

