Ce convoi nucléaire n’a pas été filmé à la frontière russe après l’adhésion de la Finlande à l’OTAN

INTOX

Une vidéo montrant un convoi militaire acheminant trois missiles nucléaires est présentée depuis le 6 avril comme étant prise du côté russe de la frontière avec la Finlande, juste après l’annonce de l’entrée de ce pays dans l’OTAN le 4 avril. Un collectif de recherche d’informations en source ouverte a pu géolocaliser la scène qui se déroule très loin de la frontière russo-finlandaise. Et affirme que les images sont en plus anciennes.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref :

Une vidéo est présentée comme montrant trois missiles acheminés dans la ville russe de Vyborg, à frontalière avec la Finlande.

Des éléments visuels permettent de prouver que la vidéo n’a pas été prise à Vyborg, mais à Koltchugino, à 800 kilomètres de là.

Interrogés par la rédaction des Observateurs de France 24, deux experts estiment que les images montrent des missiles Iars transportés par des unités mobiles russes.

La date de la vidéo reste inconnue : elle pourrait correspondre à des exercices militaires récemment annoncés par le Kremlin, où être plus ancienne, car des vidéos montrant un convoi très similaire ont pu être retrouvées en 2022 et 2020 sur Internet.

Le détail de la vérification

"Après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN à la frontière de Vyborg, des installations mobiles d'armes nucléaires ont été remarquées", indique une publication sur Twitter en anglais datée du 6 avril , et qui a été visionnée 318 000 fois.

La vidéo, montrant trois énormes missiles transportés par des camions, a été publiée deux jours après l’adhésion de la Finlande au Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). L'adhésion a suscité des critiques de la Russie, qui a promis des "contre-mesures" et qualifié l'élargissement de cette alliance occidentale d'"atteinte à sa sécurité".

Ainsi, ces images montreraient, selon cette publication, des manœuvres à Vyborg, ville russe à la frontière avec la Finlande, et donc ces fameuses "contre-mesures" annoncées.

Capture d'écran d'une publication en anglais affirmant montrer des installations nucléaires près de Vyborg, à la frontière russo-finlandaise. © Twitter

Plusieurs éléments visibles dans l’image permettent de prouver que cette vidéo n’a pas été filmée à Vyborg. D’abord, une plaque d’immatriculation visible furtivement à plusieurs reprises dans la vidéo, sur laquelle on peut lire notamment le numéro 33, tout à droite.

Ce numéro correspond au code des régions russes , et plus précisément ici à l’Oblast de Vladimir, région située à environ 860 kilomètres de la ville de Vyborg .

Plaque d'immatriculation visible dans la vidéo. Le numéro 33 à droite indique un véhicule immatriculé dans l'oblast de Vladimir. © Observateurs

Le collectif @ConflictObservers , qui participe à des enquêtes de géolocalisation en ligne, a effectué des recherches sur cette vidéo, et découvert qu’elle a été tournée dans la ville de Koltchugino. Il a pu retrouver le bâtiment (avec les fenêtres vertes) que l’on aperçoit dans la vidéo.

En haut dans l’image en médaillon, capture d’écran de la vidéo qui circule sur Twitter. Le reste de l’image, une capture d’écran sur Google Earth, montre l’endroit exact où la vidéo a t tournée, dans la ville de Koltchugino. Géolocalisation en cliquant sur l’image. © Twitter/klinger66

Quel est le missile visible dans ces images ?

La vidéo de ce convoi a commencé à circuler depuis le 6 avril dans des publications en russe, notamment sur YouTube ou Telegram avec pour titre "после вступления финки в НАТО в Выборге ездят ядерные "Сарматы", soit en français "Après l'adhésion des Finlandais à l'OTAN, les "Sarmates" nucléaires poussent à Vyborg". Les RS-28 Sarmat, aussi appelé "Satan-2" sont des missiles balistiques intercontinentaux développés par la Russie.

Vidéo postée sur Youtube le 6 avril avec pour titre : "Après l'adhésion des Finlandais à l'OTAN, les "Sarmates" nucléaires poussent à Vyborg" © Youtube/АНДРЮША ПАКУЛЕВ

Mais selon Michel YAKOVLEFF, général de corps d’armée et enseignant à l’ École d'affaires internationales de Sciences Po , le missile visible dans la vidéo n’est pas celui annoncé dans les publications en russe :

Ce sont des missiles SS-27 Mod 2 [appelés aussi RS-24 Yars, NDLR], qui ont une portée inférieure aux RS-28 Sarmat. L e RS-24 Iars a une portée maximale de 10 500 km [contre 18 000 au maximum pour le RS-28 , NDLR]. En tout cas, il n’y a aucune raison de poster ces missiles à la frontière avec la Finlande si la Russie voulait attaquer ce pays, voire même l’Europe, car la portée des missiles est bien supérieure à la distance ciblée. Ce type de missile est plutôt une arme de dissuasion vis-à-vis des États-Unis, généralement posté à l’intérieur des terres russes [la Russie disposerait de 63 missiles mobiles de ce type, ainsi que 10 postés dans des silos selon le site Missile Defense Advocacy , NDLR] Cela serait aussi une mauvaise stratégie de les poster à la frontière avec la Finlande, car ce type de missile doit être hors de portée des roquettes terrestres. Les missiles de courte portée dont la Russie dispose sont bien plus adaptés pour attaquer un pays européen. Donc acheminer un missile balistique intercontinental jusqu’à la frontière n’a pas de sens. Ce qu’on voit dans ces images ressemble davantage à de la gesticulation interne de la part de la Russie, pour rappeler qu’elle est une puissance nucléaire capable de frapper.

Stéphane Delory, chercheur sur la défense antimissile, la prolifération balistique et la politique de sécurité en mer Noire pour la Fondation pour la Recherche stratégique confirme qu’il s’agit également de missiles SS-27, et il ajoute :

Le premier véhicule est un véhicule de ravitaillement, les trois autres des véhicules tracteurs-érecteurs-lanceurs (TEL). La présence du véhicule de ravitaillement est rare, il s’agit d’un véhicule servant à la fois au soutien des unités mobiles mais aussi à l’apprentissage de la conduite d’un TEL. Il est possible que ces TEL soient vides [et donc non chargés avec un missile, NDLR], car ils semblent rouler assez vite, mais ce n’est qu’une hypothèse, à prendre avec précaution. Cette scène ressemble ainsi à la vie ordinaire d’une unité lance missile.

De quand datent les images ?

La rédaction des Observateurs de France 24 n’a pas retrouvé d’occurrence de cette vidéo sur les réseaux sociaux avant le 6 avril.

La vidéo pourrait s’inscrire dans une série d’exercices annoncés par le ministère de la Défense russe fin mars 2023 , et impliquant le transport de missiles Iars : selon un porte-parole russe, les exercices sont menés dans au moins "3 régions russes" qui n’ont pas été citées, et impliquent "un total de 3 000 militaires et 300 pièces d’équipements".

Un convoi a d’ailleurs été mentionné dans des médias locaux de l’oblast de Vladimir, notamment dans un article publié le 28 février et dans un autre mis en ligne le 1er mars : le député de la Douma d'État de la région, Vladimir Alexei Govyrin, a rassuré les habitants inquiets de voir des véhicules avec des missiles Iars circuler sur les routes de l’oblast. Ce dernier a expliqué que "l'équipement militaire est venu de la région d'Ivanovo pour se rendre à Moscou afin de préparer le défilé de la victoire du 9 mai [2023]".

S’il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que cette vidéo montre bien ce convoi, cette déclaration officielle concorde avec la localisation de la vidéo, et le type de missiles visibles sur les véhicules.

Des convois similaires tous les ans

Ce type de mouvement de missiles balistique intercontinental n’est pas non plus nouveau.

La rédaction des Observateurs de France 24 avec l’aide d’ Anya Stroganova , journaliste de la rédaction de RFI en russe , a pu retrouver au moins deux vidéos montrant des convois similaires à celui de la vidéo du 6 avril 2023.

Dans la première vidéo, postée le 26 février 2022 , on retrouve trois tracteurs-érecteurs-lanceurs, transportant les mêmes tubes de lancement. Sur le premier véhicule du convoi, on retrouve également le même drapeau, celui des Forces de fusées stratégiques de la Fédération de Russie, visible également dans la vidéo prise un an plus tôt.

L’ordre des véhicules du convoi est par ailleurs exactement le même : on voit des camions escortant le véhicule de ravitaillement, puis les deux tracteurs-érecteurs-lanceurs, suivis de deux véhicules rouges fermant la marche avec d’autres camions de couleur verte.

Dans les deux vidéos, le même drapeau des des Forces de fusées stratégiques de la Fédération de Russie est visible sur le côté avant gauche des TEL. © Observateurs

Dans la deuxième vidéo, postée sur YouTube le 27 février 2020 , on voit un convoi sensiblement similaire. La vidéo, relayée dans un article en russe d’un média local de l’oblast de Vladimir , montre l’acheminement des missiles Iars vers Moscou pour les célébrations de la fête de la Victoire, le 9 mai.

Capture d’écran de la deuxième vidéo montrant un convoi transportant des missiles Iars à travers l’oblast de Vladimir en février 2020. © Youtube/ ГТРК Владимир

Ainsi, la vidéo diffusée le 6 avril 2023 pourrait tout à fait avoir été filmée plus anciennement. Cependant, aucun de ces éléments ne permet de confirmer avec certitude sa date exacte.

Cependant, ces deux autres vidéos filmées en 2022 et 2020 montrent qu’il existe plusieurs séquences similaires documentant le transport de tels missiles dans l’oblast de Vladimir, et ce, quasiment tous les ans.

Escalade et dissuasion nucléaire

Cette vidéo émerge sur les réseaux sociaux alors que le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre, à maintes reprises, que l'usage d'armes nucléaires n'était pas exclu si la Russie se voyait menacée depuis le début du conflit en Ukraine. Dernier exemple en date, le 25 mars, lorsque Moscou a annoncé déployer des armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie , son allié dans le conflit.

La Russie a notamment procédé, mardi 11 avril, au lancement d'essai d'un missile balistique intercontinental "avancé" , à peine quelques semaines après avoir annoncé la suspension de sa participation au traité de désarmement nucléaire qui lie le pays aux Américains.