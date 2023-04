Ces images d'affrontements entre pompiers et CRS sont anciennes : voici comment le prouver

Intox

Depuis quelques jours, de nombreux comptes partagent des images montrant des altercations entre pompiers et forces de l’ordre, affirmant que celles-ci auraient été prises dans le cadre des manifestations qui ont lieu en France contre la réforme des retraites. Si des pompiers ont bien rejoint les cortèges de plusieurs villes, nombre de ces vidéos ont en fait été prises lors de manifestations de pompiers organisées en octobre 2019 et janvier 2020.

La vérification en bref

Depuis le 23 mars 2023, de nombreuses images prétendent montrer des affrontements verbaux ou physiques entre pompiers et forces de l'ordre, qui auraient eu lieu dans le cadre de l’actuelle mobilisation contre la réforme des retraites.

Des pompiers ont bien défilé aux côtés des manifestants dans de nombreuses villes de France.

Cependant, certaines images sont anciennes, comme une vidéo montrant des CRS chargeant des pompiers ou une photo présentant un face-à-face entre des membres de ces deux corps de métier : elles ont toutes deux été prises lors d’une manifestation de janvier 2020.

Deux autres vidéos montrant pour leur part de vifs échanges entre pompiers et forces de l'ordre ont elles été prises en octobre 2019, alors que les pompiers défilaient pour de meilleurs salaires et plus de reconnaissance.

Le détail de la vérification

Des pompiers s’agenouillant face aux CRS, sous les applaudissements de la foule. Depuis janvier 2023 et le début de la mobilisation contre la réforme des retraites , plusieurs vidéos ont montré la participation des sapeurs-pompiers aux cortèges, comme à Paris le 23 mars (voir ce reportage de BFMTV ) ou à Caen le 28 mars (voir cet article de Ouest-France ).

Ces images sont plutôt rares, les pompiers ne figurant habituellement pas parmi les professions les plus impliquées lors des mobilisations sociales.

Cependant, certaines vidéos récemment publiées et censées montrer des heurts physiques ou verbaux entre pompiers et forces de l’ordre n’ont rien à voir avec les dernières manifestations.

Des combats entre policiers et CRS ?

Une vidéo montre ainsi des membres des forces de l'ordre charger des pompiers, puis les frapper à coup de matraque. Les pompiers répondent alors en bousculant les forces de l’ordre.

“Les CRS ont mis le feu aux poudres ? C'est donc normal que les pompiers réagissent” indique ce tweet du 28 mars 2023 partagé plus de 1800 fois.

Capture d’écran d’un tweet du 28 mars 2023 partageant cette vidéo. © Observateurs

La vidéo a également été très partagée par des comptes anglophones, notamment via cette publication partagée plus de 6 000 fois et publiée par Stew Peters, un influenceur connu pour ses positions pro-russ es.

Pour trouver l’origine de ces images, on peut s’appuyer sur le logo situé en haut à droite de la séquence. On distingue les lettres “HZ Press”.

En entrant ces lettres dans le moteur de recherche de Twitter , on se rend compte qu’elles correspondent à l’agence de presse “Hors-Zone Press”, dont l’identifiant est “HZ_Press”, qui semble donc être à l’origine de la vidéo.

On peut alors réaliser une recherche avancée sur Twitter en entrant les mots-clefs “pompiers CRS” et en restreignant la recherche aux publications de ce compte “@HZ_Press”.

Capture d’écran d’une publication Twitter du 26 mars 2023 partageant cette vidéo, sur laquelle on voit le logo de l’agence de presse Hors-Zone Presse (à gauche). Recherche Twitter permettant de retrouver la publication d’origine, partagée le 28 janvier 2020 (à droite). © Observateurs

Le premier résultat qui apparaît correspond à une publication du 28 janvier 2020 , qui partage cette même vidéo.

“Charge de CRS contre charge de POMPIERS ! #Pompiers #PompiersEnColère #greve28janvier #Paris” indique la légende.

En entrant les mots-clés “grève 28 janvier 2020 pompiers” dans un moteur de recherche, on trouve alors de nombreux articles de presse qui documentent ces manifestations.

On y apprend que les pompiers avaient défilé pour dénoncer le manque d’effectifs et réclamer une revalorisation de leurs primes ainsi que le maintien de leur système de retraite .

Ces manifestations avaient été accompagnées par des heurts, au cours desquels les forces de l’ordre avaient eu recours à des canons à eau et à des tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes.

Une photo d’un face-à-face entre CRS et pompiers

Une autre image provenant de ces mêmes manifestations a récemment été détournée pour illustrer les dernières manifestations.

Elle montre des pompiers faire face à des CRS, qui semblent les charger.

“Les pompiers qui manifestent devant les CRS. Pas de souvenirs d'avoir déjà vu ce type d'image” commente ce compte Twitter dans une publication du 23 mars 2023 en ajoutant le hashtag #ReformesDesRetraites utilisé lors des récentes manifestations en France.

Capture d’écran d’une publication Twitter du 23 mars 2023 partageant cette photo. © Observateurs

En entrant les mots-clés “affrontements pompiers crs” dans un moteur de recherche , on trouve une vidéo YouTube dont la vignette est similaire à l'image en question.

Il s'agit d' une vidéo de plus d’une heure publiée le 2 février 2020 sur YouTube par Line Press, une agence de presse parisienne. La séquence a pour titre : Police contre pompiers. Violents heurts / Paris - France 28 janvier 2020.

L’image partagée récemment apparaît à 35:02 dans la vidéo .

Une recherche sur Google (à gauche) permet de retrouver une vidéo du 28 janvier 2020 (à droite), de laquelle est extraite l’image partagée récemment. © Observateurs

Des policiers empêchant des pompiers de rentrer chez eux ?

D'autres images montrent pour leur part une altercation verbale entre pompiers et forces de l’ordre. C’est notamment ce qu’on voit dans une vidéo partagée le 28 mars 2023 sur TikTok, où elle a été visionnée plus d’un million de fois.

“Les pompiers veulent juste rentrer chez eux mais ils ne veulent pas les laisser passer… Merci qui ? Merci Macron…” indique la légende de la publication.

On y entend également l’un des sapeurs-pompiers affirmer avoir “pris un coup en pleine figure” et accuser les policiers de les avoir “gazés” et “insultés”.

La vidéo montre notamment un homme s’adresser à des CRS qui se tiennent à quelques mètres de lui. “Vous êtes pourris, vous défendez rien du tout” crie-t-il notamment. “Vous protégez bien le gouvernement” dit une autre voix, hors caméra.

Captures d’écran des différentes séquences présentes dans cette vidéo TikTok partagée le 28 mars 2023. © Observateurs

Or ces scènes ne datent, là encore, pas des dernières semaines.

On retrouve ces images dans cette vidéo publiée sur YouTube le 16 octobre 2019 sur le compte “Là-bas si j’y suis”, une émission de reportage radio.

Capture d’écran d’une vidéo du 16 octobre 2019 dans laquelle on retrouve les images partagées récemment. © Observateurs

Le 15 octobre 2019, des milliers de sapeurs-pompiers avaient défilé à Paris, aux côtés d’infirmiers et d’urgentistes . Ils réclamaient une revalorisation salariale et une prime de risque.

Ces manifestations s’étaient conclues par des heurts avec la police, qui avait eu recours à des gaz lacrymogènes et des lancers d’eau pour disperser les manifestants.

Un échange poignant entre pompiers et forces de l’ordre ?

Une autre vidéo de cette même manifestation de janvier 2019 a aussi été partagée ces derniers jours.

Il s’agit de cette séquence partagée sur Facebook le 26 mars 2023, et partagée plus de 1 000 fois , ou encore sur Twitter dans cette publication du 25 mars 2023 partagée plus de 2 000 fois .

Capture d’écran d’une publication Twitter du 25 mars 2023 partageant cette vidéo. © Observateurs

Celle-ci correspond à un montage de plusieurs séquences. Dans la première partie de la vidéo, on voit deux pompiers apostropher des membres des forces de l’ordre. “Tu sais pourquoi on se bat ? On se bat pour la sécurité de tes enfants, de ta femme, de ta famille” dit l’un des manifestants.

La seconde partie de la vidéo montre un pompier qui semble répondre aux questions d’un journaliste. “Je suis désolé, je suis dans l’émotion, je suis fatigué” dit-il notamment, en pleurant.

En fond, on entend des tirs. Une musique triste a également été ajoutée à la vidéo.

On peut remarquer que l'un des deux hommes qui apostrophe les forces de l'ordre, reconnaissable à ses lunettes de piscine, semble être le même que celui présent dans la vidéo analysée précédemment . Il semble donc qu’elles aient été prises dans le même contexte.

Sur ces deux vidéos partagées récemment, la même personne semble apparaître, indiquant que les deux séquences pourraient avoir été prises le même jour. © Observateurs

Pour en être sûr, on peut s’appuyer sur cette publication TikTok partageant la même séquence et publiée il y a plus d’un an, le 10 décembre 2021 . On y voit la vidéo non recadrée, ce qui permet d’accéder au crédit des images : “Images Agence LDC.News”.

Sur cette publication TikTok du 10 décembre 2021, on peut lire le crédit des images. © Observateurs

Sur la page YouTube de l’agence LDC.News , on peut alors chercher une éventuelle vidéo partagée autour du 15 octobre 2019.

On retrouve ainsi une vidéo de près de 30 minutes partagée le 16 octobre 2019 et intitulée “Manifestation Pompiers en colère : Les débordements. Paris/France”.

On retrouve, à 07:02 , à 09:56 et à 11:14 de la vidéo, les différentes séquences qui ont été utilisées dans la vidéo partagée récemment, sans la musique.

Captures d’écran de trois séquences apparaissant dans cette vidéo publiée le 16 octobre 2019 sur YouTube et utilisées dans le montage vidéo partagé récemment. © Observateurs

Ces échanges entre pompiers et forces de l’ordre ne s’inscrivent donc pas dans le contexte des récentes manifestations, mais dans celles du 15 octobre 2019.

Ces vidéos ont émergé dans un contexte où le maintien de l’ordre français est largement pointé du doigt , notamment pour son recours disproportionné à la violence et aux interpellations.

Dunja Mijatovic, la commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, a ainsi critiqué un "usage excessif de la force" en France.

Si vous souhaitez nous soumettre une vidéo en rapport avec la réforme des retraites, ou tout autre sujet, pour vérification, écrivez nous via le compte Twitter @InfoIntoxF24 !