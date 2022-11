Cette campagne incitant à vacciner les nouveau-nés contre le Covid-19 est un montage

Intox

Depuis le 13 novembre 2022, plusieurs comptes Twitter et Facebook opposés à la vaccination contre le Covid-19 affirment que les agences régionales de santé (ARS) françaises auraient diffusé une campagne publicitaire incitant à faire vacciner les nouveau-nés. Mais cette campagne n’a jamais existé. L’affiche diffusée par ces comptes est en réalité un photomontage.

Depuis le 13 novembre 2022, plusieurs comptes Facebook et Twitter diffusent une affiche publicitaire censée avoir été élaborée par les agences régionales de santé françaises. Cette image montre un nouveau-né ainsi que plusieurs slogans incitant les parents à vacciner leurs enfants contre le Covid-19 et la grippe.

Cette affiche est introuvable sur le site officiel de l’ARS et reprend les codes d’une ancienne campagne de sensibilisation datée de 2021.

L’affiche avec un bébé est en fait un photomontage réalisé à partir d’une photographie disponible sur une banque d’images en ligne.

Depuis le 13 novembre 2022, de nombreux comptes Twitter partagent une image sur laquelle on peut lire ce slogan : "Avec mes deux vaccins, Papy et Mamie seront près du sapin". On y retrouve également une photographie d’un nouveau-né et plusieurs logos dont celui des agences régionales de santé (ARS), des établissements publics chargés de la politique de santé dans les régions françaises.

D’après les comptes qui la diffusent, cette image serait donc tirée d’une campagne officielle dans le but d’inciter les parents à vacciner les enfants en bas âge. Indignés par ces publications, plusieurs utilisateurs de Twitter et de Facebook réagissent par des commentaires virulents tels que : "Laissez les gosses en dehors de vos c**neries !".

Capture d’écran d’un tweet publié le 14 novembre 2022 et diffusant cette fausse affiche publicitaire. © Observateurs

Mais cette affiche est-elle authentique ? Le compte Twitter spécialisé en vérification d’informations @DEFAKATOR_Off a recensé plusieurs indices qui permettent de répondre à cette question.

Tout d’abord, cette affiche est tout simplement introuvable sur le site officiel des agences régionales de santé. À l’inverse, sur ce site, il est possible de retrouver une autre campagne publicitaire dont la charte graphique et plusieurs slogans correspondent parfaitement à ceux de cette image partagée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

Cette campagne a été diffusée en novembre 2021 par l’ARS Provence-Alpes Côte d’Azur. Elle avait été conçue pour inciter les personnes à risque à effectuer un rappel de vaccin contre le Covid-19, mais aussi à se faire vacciner contre la grippe. Elle mettait en avant une personne âgée et un autre slogan.

Comparaison entre l’image partagée depuis le 13 novembre 2022 sur les réseaux sociaux (à gauche), et l’affiche officielle d’une campagne de sensibilisation réalisée en novembre 2021 par l’Agence Régionale de Santé de la région PACA (à droite) © Observateurs

En utilisant l’outil forensique développé par l’équipe du projet Invid We Verify (voir ici comment procéder), la rédaction des Observateurs de France 24 a aussi remarqué plusieurs détails indiquant un photomontage.

L’outil permet de constater un décalage du niveau de compression de l’image du bébé par rapport au reste de l’affiche, ainsi que des différences de qualité graphique entre le texte initial et celui qui a été modifié (en blanc sur l’affiche).

Résultats de l’analyse de l’affiche partagée le 13 novembre 2022 sur plusieurs réseaux sociaux (au centre). L’image de gauche montre le filtre révélant les différences de compression dans l’image, tandis que l’image de droite indique le résultat de la “noise analysis”. © Observateurs

Un dernier indice permet de confirmer que cette affiche est bien un photomontage. En réalisant une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder), il est possible de retrouver exactement la photographie de bébé qui a été utilisée pour trafiquer l’affiche originale de l’ARS. Elle est disponible sur une banque d’images en ligne.

L’information avancée par cette affiche est elle-même erronée : d’après le site de l’Assurance maladie, en France, la plus jeune tranche d’âge ayant accès au vaccin contre le Covid-19 est celle des 5-11 ans pour lesquels ont été élaborées des "formes pédiatriques" de vaccins.

