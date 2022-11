Intox

Non, le président ukrainien n’a pas écrit un livre intitulé “Mein Kampf”

Certains comptes prétendent que Volodymyr Zelensky vient de publier un livre au titre et au graphisme similaires à ceux de “Mein Kampf” d’Adolf Hitler, mais ils s’appuient sur des photomontages. © Observateurs

Texte par : Lise Kiennemann Suivre 7 mn

Volodymyr Zelensky est-il à l’origine d’un livre intitulé Mein Kampf et reprenant les mêmes codes graphiques que l’ouvrage d’Adolf Hitler ? C’est ce que prétendent montrer de nombreux comptes depuis le 19 octobre 2022. Or ces photos ne sont que des photomontages, réalisés avec des photos anciennes. Si le président ukrainien s’apprête bien à sortir un livre, celui-ci a un titre et une photo de couverture totalement différents.