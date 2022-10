Ces images censées montrer la "destruction d’un convoi de l’Otan" en Ukraine viennent d’un jeu vidéo

Intox

Le 15 octobre 2022, des comptes Facebook ont partagé une vidéo censée montrer la destruction, par l’armée russe, d’un convoi militaire de l’Otan situé en Ukraine. Mais ces images d’affrontements n’ont aucun rapport avec l’Ukraine. Il s’agit en fait d’un extrait de jeu vidéo.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Depuis le 15 octobre 2022, une vidéo partagée sur Facebook visionnée plus de 700 000 fois prétend montrer la destruction, par l’armée russe, d’un convoi militaire de l’Otan.

Plusieurs indices visuels et des incohérences graphiques indiquent que ces images ne sont pas authentiques mais plutôt tirées d’un jeu vidéo.

On retrouve sur YouTube l’origine exacte de cette vidéo. Elle a été publiée en juillet 2022 par une chaîne qui réalise des simulations avec le très réaliste jeu vidéo Arma 3.

Le détail de la vérification

Depuis le début de l’invasion russe, l’Otan a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien à l’Ukraine, notamment en annonçant récemment la fourniture de matériels de défense aérienne.

Mais ce soutien militaire a régulièrement donné lieu à la diffusion de fausses informations partagées sur les réseaux sociaux. Des comptes affichant leur soutien à la Russie ont par exemple détourné une ancienne vidéo montrant des bombardiers américains, ou encore fait passer l’attaque d’un silo à grain pour une frappe visant un hangar de l’Otan en Ukraine.

Plus récemment, soit le 15 octobre 2022, un compte basé au Mali a partagé sur Facebook et Twitter une vidéo censée montrer “un convoi des conseillers militaires de l'Otan détruit par l'armée russe”. Sur ces images, qui cumulent 700 000 vues, on aperçoit des blindés militaires visés par des tirs de lance-roquettes.

Capture d’écran d’une publication Facebook, datée du 15 octobre 2022, et partageant, avec une fausse légende, une vidéo issue d’un jeu vidéo. © Observateurs

Ces images montrent-elles vraiment l’attaque d’un convoi de l’Otan ? Du fait de sa mauvaise résolution, une recherche d’image inversée réalisée via l’outil InVid sur cette vidéo (voir ici comment procéder) ne donne aucun résultat.

Cependant, plusieurs détails permettent de douter de cette explication. Ce sont par exemple la fluidité des mouvements de caméra et les trajectoires très droites des missiles.

On remarque également que les explosions visibles dans cette vidéo sont quasi identiques et comprennent des projections parfaitement rectilignes, soit des éléments graphiques faisant penser à des images de jeu vidéo.

Comparaison entre deux captures d’écran de la même vidéo publiée sur Facebook le 15 octobre 2022. © Observateurs

Or, la rédaction des Observateurs a déjà vérifié à plusieurs reprises des images similaires issues du très réaliste jeu de simulation militaire Arma 3.

Certaines de ces images ont par exemple été diffusées en 2019 par des médias turcs, tandis que d’autres vidéos ont été partagées par des comptes pensant y voir des images tournées en Ukraine. Suite à ces réutilisations trompeuses, les créateurs de Arma 3 ont d’ailleurs, dès le 25 février 2022, alerté leur communauté.

Ainsi, pour retrouver l’origine exacte de ces nouvelles images, il faut donc rechercher sur YouTube les mots clefs “Arma 3 tank destroyed”. En cherchant dans les nombreux résultats de cette recherche, on retrouve finalement la vidéo d’origine : elle a été publiée le 20 juillet 2022 par la chaîne MILMAN, qui partage régulièrement des simulations militaires réalisées sur le jeu Arma 3.

On y retrouve exactement les mêmes mouvements de caméra, les mêmes trajectoires de missiles, et les mêmes explosions.

Comparaison entre la vidéo partagée sur Facebook le 15 octobre 2022 (à gauche), et la vidéo publiée par la chaîne YouTube MILMAN le 20 juillet 2022 (à droite). © Observateurs

Comme le précise la chaîne MILMAN, ces images ne montrent donc pas un affrontement réel qui aurait eu lieu entre l’armée russe et des forces envoyées par l’Otan. Il s’agit en réalité d’un extrait du jeu vidéo Arma 3.

Vous souhaitez nous soumettre une photo ou une vidéo pour vérification ? Contactez-nous par message sur le compte Twitter @InfoIntoxF24 !