Pourquoi ces images ne prouvent pas que le président ukrainien tourne ses vidéos depuis un studio

Intox

Depuis le 11 octobre 2022, des comptes pro-russes partagent des photos du président ukrainien devant un fond vert. Des images qui constituent selon eux la preuve que les vidéos qu’il publie sur les réseaux sociaux sont filmées depuis un studio, et non depuis le terrain. Mais ces images ne prouvent rien : elles ont été prises à l’occasion d’un forum où le président ukrainien était apparu sous forme d’hologramme.

Publicité Lire la suite

La vérification en bref

Depuis le 11 octobre, des images sur lesquelles Volodymyr Zelensky apparaît devant un fond vert sont relayées sur Facebook et Twitter par des comptes pro-russes.

Les images sont utilisées pour affirmer que les vidéos via lesquelles il s'adresse aux Ukrainiens sont filmées depuis un studio ou que le président aurait quitté le pays.

Or, celles-ci ont été sorties de leur contexte. Elles montrent un dispositif mis en place en juin 2022, grâce auquel le président ukrainien était intervenu sous forme d’hologramme à plusieurs sommets européens consacrés à l’innovation technologique.

S’il n’est pas possible d’affirmer que le président n’a jamais eu recours à un fond vert, ces images ne constituent en revanche pas une preuve d’un quelconque trucage.

Le détail de la vérification

Des vidéos spontanées, filmées en format selfie, avec parfois les rues de Kiev en arrière-plan. Depuis le début du conflit, le président ukrainien s’est fait remarquer pour es séquences postées sur les réseaux sociaux, via lesquelles il s’adresse face caméra à son peuple et mobilise ses troupes. Des images qui lui valent aussi l’admiration d’une partie des Ukrainiens et du reste du monde, qui louent son courage de s’afficher en vidéo à l’extérieur, alors qu’il est la cible de l’armée russe.

Mais un refrain revient régulièrement sur les comptes pro-russes : Volodymyr Zelensky filmerait ces vidéos devant un fond vert. Cette théorie est appuyée, depuis le 11 octobre 2022, par des images montrant le président ukrainien devant un fond vert, un décor qui permet d’insérer, au montage, des images filmées séparément en arrière-plan. Volodymyr Zelensky y est également entouré de matériel vidéo.

Pour certains comptes Facebook ou Twitter, c’est la preuve que le président ukrainien n’est pas sur le terrain comme il veut l’affirmer.

"Tous les vidéos de #Zelensky en plein air à Kiev sont bidons. En réalité, il tourne devant un fond vert en Pologne. Il envoie des centaines de milliers de personnes à l'abattoir mais lui se planque tranquillement à Hollywood”, peut-on par exemple lire sur cette publication en français partagée sur Twitter le 11 octobre.

Capture d’écran d’un tweet en français du 11 octobre partageant cette photo. © Observateurs

L’image a également été relayée dans la sphère anglophone, notamment via ce tweet du 12 octobre qui a été partagé plus de 14 000 fois, y compris par l’ambassade de Russie au Royaume-Uni.

D’autres comptes ont eux diffusé une séquence de presque 50 secondes, dans laquelle on retrouve le président ukrainien en train de s’exprimer devant le même fond vert que sur les photos. C’est le cas de cette publication en anglais, qui cumule plus de 140 000 vues et 3 000 retweets, ou de ce tweet en français, partagé plus de 1000 fois.

Cette vidéo inclut également des interviews de ce qui semble être des membres de l’équipe technique, et les coulisses de la captation vidéo. On y voit enfin des images d'écrans d’ordinateurs sur lesquels les enregistrements de Zelensky sont retravaillés.

Captures d’écran de plusieurs images apparaissant dans la vidéo partagée par ce compte le 12 octobre 2022. © Observateurs

Hologramme lors de conférences tech

Mais ces images ont été sorties de leur contexte.

En réalisant une recherche d’images inversées sur le moteur de recherche Yandex (voir ici comment procéder), on peut retrouver à quelle occasion les photos ont été prises.

Celles-ci apparaissent dans plusieurs articles et publications qui documentent l’intervention du président ukrainien dans le cadre de sommets rassemblant la communauté de la tech en juin 2022. "Volodymyr Zelensky enregistre son discours holographique qui a été transmis lors de sept conférences technologiques", peut-on ainsi lire en légende de cette image dans cet article du 16 juin du média irlandais The Irish Times.

Dans cette intervention, diffusée notamment au forum VivaTech de Paris ou au "Founders Forum” de Londres, le président ukrainien avait partagé sa volonté de faire de l’Ukraine un pays pionnier en matière de technologie puis invité à investir et à venir innover dans le pays pour œuvrer à sa reconstruction.

Quant à la séquence partagée, il est possible de retrouver la vidéo dont elle est extraite en entrant les mots clés "Martin Williams” (l’une des personnes interrogée dans la vidéo) et "Zelensky” dans l’onglet vidéo d’un moteur de recherche.

Celle-ci a été publiée le 28 juin 2022 sur la chaîne YouTube du Founders Forum. Le segment compris entre 1’03 et 1’50 correspond à la vidéo publiée ces derniers jours. On peut d’ailleurs observer que la vidéo a été recadrée pour enlever le QR code et le hashtag "#REBUILDUKRAINE” présent dans la vidéo originale.

Comparaison entre la vidéo originale datant du 28 juin 2022 et la vidéo partagée le 12 octobre 2022. © Observateurs

Cette intervention avait été rendue techniquement possible par une technologie de l’entreprise américaine Evercoast, qui s’était associée à plusieurs sociétés de production.

"Le fondateur de Talesmith, Martin Williams, et le PDG fondateur d'Evercoast, Ben Nunez, se sont rendus à Kiev pour enregistrer le président de manière volumétrique et s'assurer que nous transmettions son message en 3D, montrant le potentiel de l'Ukraine à sauter dans un monde meilleur, basé sur la technologie, après la guerre”, peut-on notamment lire dans la description de la vidéo.

Accusations récurrentes

Si ces accusations se sont trouvées ravivées ces derniers jours, c’est parce que le président ukrainien a déjà fait face à plusieurs reprises à de telles allégations depuis le début du conflit.

C’est notamment ce dont il a été accusé à la suite d'une vidéo publiée sur Facebook le 10 octobre 2022, dans laquelle il demandait aux Ukrainiens de rester à l’abri, alors que la Russie lançait une série de bombardements sur la capitale ukrainienne. On le voyait en format selfie avec, en arrière-plan, une place déserte. "Bien à l'abri, Zelensky fait une apparition sur fond vert…”, pouvait-on par exemple lire sur ce tweet.

Mêmes accusations pour cette vidéo publiée le 19 mars dernier, via laquelle le président ukrainien appelait la Russie à négocier afin de limiter les dégâts causés par la guerre et où il apparaissait dans une rue déserte de nuit. "Le président ukrainien Zelensky se met en scène devant un fond vert pour continuer à faire croire qu’il est sur le terrain.”, affirmait ce compte Twitter en partageant la vidéo.

Capture d’écran de deux tweets accusant Volodymyr Zelensky d’avoir recours à des fonds verts dans ces vidéos postées sur les réseaux sociaux. © Observateurs

Si l’on ne peut pas affirmer ou infirmer que Volodymyr Zelensky a tourné des vidéos sur fond vert, on peut en revanche assurer que les images circulant ces derniers jours ne prouvent pas que les interventions du président ukrainien sont truquées.

Le président ukrainien n’est d’ailleurs pas le seul à être accusé d’utiliser des fonds verts. En mars dernier, des comptes pro-ukrainiens avaient suspecté le président russe Vladimir Poutin d’avoir recouru à un fond vert lors d’une de ses interventions télévisuelles. Il avait ensuite été montré que cette allégation était fausse et que cette impression était due à la mauvaise qualité de la vidéo.

Vous souhaitez nous soumettre une photo ou une vidéo pour vérification ? Contactez-nous par message sur le compte Twitter @InfoIntoxF24 !