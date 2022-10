Attention à cette vidéo censée illustrer un “ bombardier américain B-2 arriver en Pologne”

INTOX

Une vidéo circule depuis le 11 octobre sur Twitter pour illustrer la récente “arrivée d’un bombardier américain B-2” en Pologne. La vidéo en question est sortie de son contexte : il s’agit bien d’un modèle de bombardier américain B-2, mais il est filmé en mars 2020, à son arrivée sur la base de la Royal Air Force de Fairford, en Angleterre.

La vérification en bref

Une vidéo circule sur Twitter depuis le 11 octobre 2022 pour illustrer l’atterrissage d’un bombardier américain B-2 en Pologne, un modèle d’avion très onéreux, capable de transporter des munitions nucléaires.

La vidéo a pourtant été filmée sur la base de la Royal Air Force de Fairford, en Angleterre. On la retrouve ainsi sur une chaîne Youtube publiée en avril 2020 grâce à une recherche par image inversée.

Selon le ministre de la Défense polonais, un autre modèle d’avion bombardier, un B-52, a effectivement atterri dans le pays début septembre 2022.

Le détail de la vérification

Plusieurs comptes Twitter ont publié le 11 octobre une vidéo censée montrer un avion bombardier américain de type B-2 en train d’atterrir en Pologne. Les avions bombardiers B-2 sont notamment capables de transporter des munitions nucléaires. Très onéreux, ce sont des modèles rares : l’armée américaine n’en possède que 21.

💭💭💭В Польшу впервые в истории прибыл американский бомбардировщик B-2.



Northrop B-2 Spirit - американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, способный нести 16 крылатых ракет с ядерными боеголовками. Боевая нагрузка до 27 000 кг. pic.twitter.com/7V3fhA2pRS — 🇮🇱🇺🇦Все пройдет, но будет хуже…🇺🇦🇮🇱 (@IsraelThreads) October 11, 2022

Ce tweet dans lequel la vidéo a été vue plus de 30 000 fois légende en ukrainien : “Un bombardier américain B-2 est arrivé en Pologne pour la première fois de l'histoire”. La vidéo a également été reprise en français, accompagnée de légendes similaires.

Certaines publications ajoutent en outre que le bombardier serait arrivé en Pologne équipé de 16 missiles nucléaires.

La vidéo ne date pas d’octobre 2022. En faisant une recherche par image inversée à partir de la miniature de la vidéo (voir ici comment procéder) on peut la retrouver sur un compte YouTube, publiée le 14 avril 2020. Le titre de la vidéo indique, en anglais: “arrivée du bombardier furtif B-2 “Spirit of Ohio” à Fairford, déploiement en mars 2020”.

Capture d’écran de la page Youtube de la chaîne Youtube de Chris Smyth où est publiée la vidéo. On peut remarquer qu’un effet miroir a été ajouté sur la vidéo qui circule actuellement. © Chris Smyth/ Les Observateurs

La base anglaise de Fairford est connue pour accueillir les bombardiers américains, elle a notamment été utilisée en 2003, lors de la guerre en Irak.

Le bombardier américain B-2 a atterri dans la base anglaise le 13 mars 2020, comme l’indique cet article du média local “Gloucestershire Live”. Il est précisé que le premier avion B-2 est arrivé le 12 mars, et les deux autres, dont le “Spirit of Ohio” sont arrivés le lendemain.

On peut retrouver le lieu précis depuis lequel la vidéo a été filmée sur Google Street View.

Cette vidéo montre donc bien un modèle de bombardier B-2, mais elle ne se déroule pas en Pologne, contrairement à ce que suggèrent ceux qui l’ont partagée cette semaine.

Des bombardiers américains B-52 en Europe

Ce n’est pas la première fois que cette vidéo circule avec un contexte erroné : on la retrouve aussi en septembre 2022 sur les réseaux sociaux polonais, comme on peut le voir dans ce tweet. Il est indiqué en polonais “Ce miracle est arrivé aujourd’hui à Tricité [Gdańsk: NDLR]”.

Néanmoins, l’armée américaine a bien fait atterrir un bombardier en Pologne en septembre 2022 selon un tweet du ministre de la Défense polonais Mariusz Błaszczak, qui indique: “la coopération polono-américaine se rapproche. Un bombardier B-52 est arrivé en Pologne aujourd'hui. Notre interopérabilité et nos capacités de défense du flanc oriental de l'OTAN se développent.”

Współpraca polsko-amerykańska jest coraz ściślejsza. Do Polski przybył dziś bombowiec B-52. Rośnie nasza interoperacyjność i zdolności do obrony wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/HoHB2b807U — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 2, 2022

Le ministre polonais parle par ailleurs ici d’un bombardier “B-52”, ou “Boeing B-52 Stratofortress" et non d’un bombardier B-2, ou “Northrop B-2 Spirit”. Ces deux modèles américains permettent de transporter des armes nucléaires - ce qui ne veut pas dire qu’ils sont équipés quand ils sont en service. Le B-2 est plus rare et plus cher et il n’en existe que 21 modèles contre 744 pour les B-52.

À gauche, un B-52 Stratofortress survolant la base de McConnell aux États-Unis ; à droite, un B-2 Spirit au-dessus de l’océan Pacifique. © USAF

Deux bombardiers B-52 ont gagné l'Europe en août 2022, dans un contexte de la guerre en Ukraine pour rassurer les Européens.

Ils avaient par exemple fait une apparition dans le ciel de Stockholm en vue de l'adhésion de la Suède à l’OTAN le 2 septembre dernier. Rien n’a été annoncé concernant les B-2 par ailleurs.