Non, ce général ukrainien ne porte pas un bracelet avec une croix gammée

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a-t-il publié une photo le montrant arborant un bracelet avec une croix gammée ? C’est ce qu’affirment plusieurs médias et comptes prorusses depuis le 9 octobre 2022. Si la photo est authentique, ce sont la compression de l’image et sa mauvaise résolution qui laissent à voir ce symbole nazi. Il s’agit en fait d’un symbole celtique.

Depuis le 9 octobre 2022, des comptes partagent sur Twitter et Facebook une photo du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Fedorovych Zaluzhnyi, sur laquelle, affirment-ils, il poserait avec un bracelet comportant une croix gammée.

Or la forme et le style de ce bracelet correspondent fortement à un bracelet vendu par la marque ukrainienne Pakabone. Celui-ci ne comprend aucune croix gammée mais un symbole celtique dont une photo en mauvaise résolution peut faire penser à une croix gammée.

Il s’agit donc d’un simple effet d’optique, mis à profit par des comptes prorusses pour associer l’Ukraine et l’idéologie nazie.

C’est une photo a priori banale où le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi, apparaît en tenue de camouflage militaire, une arme à la main. Mais, depuis le 9 octobre 2022, un détail de l’image est utilisé par des médias et des comptes prorusses pour alimenter l’argumentaire d’une "Ukraine nazie" utilisé par la Russie. Selon eux, le bracelet que l’on distingue au poignet du militaire comporte en effet une croix gammée.

Cette information a notamment fait l’objet d’un article publié le 9 octobre 2022 par le média russe Russia Today. Elle a également été reprise par de nombreux comptes prorusses, sur Twitter (voir ce tweet partagé plus de 13 000 fois) ou sur Facebook. Ces publications juxtaposent l’image originale et un zoom sur le segment du bracelet où l’on distinguerait le symbole nazi.

"C'est le commandant en chef des forces armées de l'Ukraine portant un bracelet avec une croix gammée. Mais l'Otan affirme qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine", peut-on par exemple lire sur ce tweet en anglais retweeté plus de 3 000 fois.

En France, l’image a notamment été partagée par l’ancien candidat à l’élection présidentielle François Asselineau, connu pour ses positions prorusses. Son tweet, publié le 10 octobre, a été partagé plus de 1 900 fois. L’avocat Juan Branco s’est également fait le relais de cette information dans une publication qui cumule plus de 1 800 retweets.

Capture d’écran de la publication du 10 octobre 2022 de François Asselineau. © Observateurs

Cette photo du commandant en chef des forces armées ukrainiennes est ancienne : elle apparaissait déjà dans un tweet du compte officiel du ministère ukrainien de la Défense, datant du 17 mars 2022.

Mais elle a refait surface ces derniers jours, puisqu’elle a notamment été publiée à nouveau par Valerii Zaluzhnyi lui-même sur son compte Twitter officiel le 6 octobre 2022. Elle accompagnait un message appelant à poursuivre le combat.

Quant au bracelet, on peut en distinguer un de forme similaire sur cette photo de Valerii Zaluzhnyi publiée le 1er décembre 2021 par l’état-major général des forces armées ukrainiennes ou sur des images d’avril 2022 (ici par exemple).

Des symboles celtiques

Plusieurs éléments indiquent cependant que ce qui apparaît comme une croix gammée n’est en fait qu’un symbole celtique.

Sur le site de la marque ukrainienne Pakabone, il est en effet possible de retrouver un bracelet (appelé "bracelet Viking") dont la forme correspond au bracelet porté par le commandant en chef ukrainien. Tous deux sont composés d’éléments carrés en métal où sont gravés différents symboles et accolés les uns aux autres.

Anatoly Shtefan, un officier des forces armées d’Ukraine, a pour sa part affirmé que le bracelet était bien fabriqué par cette marque dans une publication Facebook datant du 9 octobre 2022.

Comparaison entre le bracelet porté par Valerii Fedorovych Zaluzhnyi et le bracelet vendu par Pakabone. © Observateurs

Plusieurs comptes Twitter ont montré comment l’une des pièces composant le bracelet pouvait ressembler à une croix gammée, si l’image était floutée ou compressée.

Publication du 9 octobre montrant comment ce symbole celtique peut ressembler à une croix gammée quand la résolution et la netteté de l'image sont diminuées. © Observateurs

Cette pièce, nommée "Perle argentée ‘motif scandinave’" sur le site de la marque, pourrait correspondre à un nœud de Salomon, un symbole utilisé dans la culture celte constituant l’un des "nœuds celtiques".

Ce "nœud" a aussi été utilisé dans d’autres cultures : on peut le retrouver sur des mosaïques romaines, dans des synagogues, des églises romanes ou des mosquées, comme le mentionne le site Symbol Sage. Composé de deux anneaux entrelacés, et à ce titre indissociables, il représente "l'amour éternel, l'éternité et l'union des humains avec le divin".

En comparant des images de ce nœud de Salomon avec la pièce vendue par Pakabone, on peut en effet se rendre compte qu’il s’agit d’un motif similaire.

Comparaison entre le symbole présent sur le bracelet et des images du "nœud de Salomon". © Observateurs

D’autres éléments du bracelet, visibles sur la photo partagée ces derniers jours ou sur des images antérieures, peuvent par ailleurs être rapprochés de pièces vendues à l’unité par Pakabone.

Comparaison entre le symbole présent sur le bracelet et des pièces vendues par Pakabone. © Observateurs

La marque Pakabone a en outre assuré dans une publication Facebook le 10 octobre 2022 qu’elle était à l’origine de ce bracelet. Elle a également repris une comparaison visuelle entre le bracelet original et une photo de mauvaise qualité de celui-ci, montrant comment cette dernière pouvait porter à confusion.

Quant à la pièce prise pour une croix gammée, la marque confirme qu'il ne s'agit pas d'une croix gammée. "C'est une perle à motif scandinave. Des ornements que les Vikings utilisaient pour leurs objets rituels ou quotidiens, bijoux et vaisseaux", précise-t-elle.

Publication de la marque Pakabone datant du 10 octobre 2022. © Observateurs

Des bracelets modulables

À la suite des publications montrant que la prétendue croix gammée était en fait un simple symbole celtique, certains comptes ont réfuté l’argumentation en faisant valoir que l’ordre des symboles n’était pas le même sur le bracelet vendu et sur celui porté par le commandant en chef ukrainien (voir cette publication Twitter).

Capture d’écran d’une publication Twitter du 10 octobre 2022 affirmant que le bracelet porté par Valerii Zaluzhnyi est différent de celui vendu par Pakabone. © Observateurs

Contacté par la rédaction des Observateurs, Pakabone n’a à ce jour pas répondu. Mais sur le site de la marque ukrainienne, on peut s’apercevoir qu’il est possible d’acheter un bracelet en cuir vierge et d’y ajouter ensuite les pièces de son choix, dont celle représentant le nœud de Salomon.

Ceci pourrait ainsi expliquer l’ordre différent dans lequel se trouvent les éléments du bracelet.