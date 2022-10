Cette vidéo où des milliers de Russes chantent l’hymne national date de 2019

INTOX

Les images ont été filmées en septembre 2019, à l’occasion de l’établissement d’un nouveau record mondial du plus grand orchestre, et non pas en octobre 2022, comme le sous-entendent plusieurs internautes.

Une vidéo où l’on voit des milliers de personnes chanter l’hymne national dans une immense salle de spectacle a circulé sur les réseaux pour “prouver” la supposée ferveur des Russes. Elle est présentée comme étant récente, mais a en réalité été filmée en septembre 2019, à l’occasion de l’établissement du record du plus grand orchestre.

La vérification en bref

Une vidéo qui montre des milliers de Russes chanter leur hymne national est utilisée sur Twitter pour illustrer leur ferveur et patriotisme malgré les sanctions imposées suite à l’invasion russe d’Ukraine.

On retrouve la vidéo originale grâce à une recherche d’image inversée sur Yandex à partir de captures d’écrans de la vidéo. La scène se déroule en réalité le 1er septembre 2019, à Saint-Pétersbourg. Le but était de battre le record mondial du plus grand orchestre.

Le détail de la vérification

Des publications en anglais et en français la partagent en ironisant sur ceux qui pensent que les Russes sont démotivés et sur le point de perdre la guerre en Ukraine.

🇷🇺 "Les sanctions marchent; la Russie est en train de perdre"



- Oui oui, en effet ça à l'air ! pic.twitter.com/1riCC5je5x — Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯️🇧🇷 (@JaimeHorta17) October 4, 2022

"Les sanctions marchent ; la Russie est en train de perdre / - Oui oui, en effet ça a l'air !” indique par exemple, sur le ton de l’ironie, ce tweet en français partagé plus de 1000 fois.

“La Russie est en fête, certaines personnes pensent qu'elles utilisent la sanction pour blesser la Russie (sic)”” indique un autre tweet en anglais, publié le 3 octobre et partagé plus de 600 fois.

Contrairement à ce que laissent entendre ces publications, la vidéo n’est pas actuelle. En faisant une recherche d’image inversée à partir de captures d’écran de la vidéo (voir ici comment procéder) via le moteur de recherche russe Yandex, on retrouve plusieurs articles et publications qui partagent la vidéo en septembre 2019.

Parmi eux, un article et un tweet de la chaine de sport publique russe “Match TV”, dont le logo est visible en haut à droite de la vidéo qui circule en septembre 2022.

На стадионе «Зенита» только что поставили рекорд Гиннесса



Это самое массовое исполнение гимна России:https://t.co/GH6pNhmd5s pic.twitter.com/Cw9jjxopzV — Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2019

Dans le tweet, daté du 1er septembre 2019, il est indiqué en russe : " le stade du Zénith[la Gazprom Arena: NDLR] vient d'établir un record Guinness : la performance la plus massive de l'hymne russe.”

Ce record inscrit au Guinness book a été établi dans la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg le 1er septembre 2019 à l’occasion de la “Journée de l'hymne national russe”. Il réunissait un orchestre record de plus de 8 000 personnes et un chœur de plus de 20 000 personnes, selon l’article de Match TV.

Le record a depuis été battu par le Venezuela, avec un orchestre de 8 537 personnes le 13 novembre 2021 à Caracas.