Elizabeth II jetant des pièces à des enfants pauvres ? Attention à cette intox utilisant un film tourné en 1899

Ce film, tourné en Indochine entre 1899 et 1900, n’a aucun rapport avec Elizabeth II.

Depuis l’annonce du décès d’Elizabeth II, des internautes partagent une vidéo montrant deux femmes en train de jeter des pièces à des enfants. D'après ces comptes, l'une de ces femmes est censée être la reine, dans une colonie "africaine" de l’ancien Empire britannique. Mais ces images n’ont aucun rapport avec Elizabeth II. Elles ont été tournées au Vietnam en 1899, soit vingt-sept ans avant sa naissance.

Depuis l’annonce du décès d’Elizabeth II, des comptes Twitter partagent une vidéo censée montrer la reine jetant des pièces à des "enfants africains". Ces comptes y voient la preuve que la reine entretenait des clichés et pratiques racistes liés à la période coloniale.

Cette vidéo n’a en fait aucun rapport avec Elizabeth II. Il s’agit d’un film diffusé par la Compagnie des frères Lumière et tourné en Indochine entre 1899 et 1900. La femme présente sur les images est Blanche Doumer, épouse de Paul Doumer, qui sera président de la République française de 1931 à 1932.

Quelques heures à peine après l’annonce du décès d’Elizabeth II, plusieurs comptes Twitter anglophones, notamment kényans et indiens, ont partagé une vidéo censée montrer la reine "jetant de la nourriture à des enfants africains". Ces images, qui cumulent déjà plus de 100 000 vues, sont utilisées pour critiquer celle qui a régné sur le Royaume-Uni de 1953 à 2022, mais aussi pendant quelques années sur plusieurs autres pays tels que le Kenya, qui n’a accédé à l’indépendance qu’en 1963.

Capture d’écran d’un des tweets, publié le 9 septembre 2022, partageant une vidéo prétendant montrer Elizabeth II. © Observateurs

Une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder) permet de retrouver plusieurs publications partageant la même vidéo, mais avec une légende différente. Par exemple, une chaîne YouTube a publié cette vidéo le 21 mai 2019 en indiquant qu’il s’agirait en fait d’un film tourné en Indochine, fédération d’une colonie et de protectorats français, par les frères Lumière.

Une recherche avec les mots clefs "frères Lumière Indochine" permet de confirmer l’origine exacte de ce film. Il est notamment recensé sur le site "Catalogue Lumière", un projet universitaire suisse qui recense tous les films publiés par la Compagnie Lumière entre 1895 et 1905.

Captures d’écran réalisées le 9 septembre 2022 sur le site "Catalogue Lumière". © Observateurs

Et comme l’indique sa légende, ce film n’a aucun rapport avec Elizabeth II. Il a en réalité été tourné au Vietnam, qui était alors encore une partie de l’Indochine française, entre 1899 et 1900, soit bien avant la naissance de la reine. Ces images, qui ont été captées par l’opérateur Gabriel Veyre, montrent Blanche Doumer – épouse de l’homme politique Paul Doumer, qui deviendra président de la République française de 1931 à 1932 – accompagnée d’une de ses filles et jetant des pièces de monnaie à des enfants vietnamiens.

