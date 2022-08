Les pompiers au secours des animaux dans les feux de forêt qui ravagent l’Espagne

Des vidéos en ligne montrent des équipes de pompiers luttant contre les flammes tout en essayant de secourir la faune et de préserver la flore, gravement impactées par la vague historique d’incendies qui a touché le pays cet été.

Depuis le mois de juillet, l'Espagne a été le théâtre de violents incendies de forêt, qui ont détruit la faune et la flore dans tout le pays. Le dernier à avoir été maîtrisé, le 21 août, a duré près d’une semaine et brûlé 20 000 hectares, près de la ville de Bejis, dans la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne.

Des centaines de pompiers ont été mobilisés. Jusqu'à 2 200 habitants de Bejis ont été évacués, tandis que 1 500 autres habitants des villages voisins ont été placés en confinement.

Los #incendiosforestales causan pérdidas de la biodiversidad y daños de valor incalculable en nuestro #MedioAmbiente.

En el vídeo, nuestros corsarios del #43Grupo del @EjercitoAire sobrevuelan el #IFBejís, en #Castellón, que ha arrasado miles de hectáreas. pic.twitter.com/fEaDHZ8myH — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 21, 2022 Une vidéo partagée par le ministère espagnol de la Défense le 21 août 2022 montre l'incendie de Bejis depuis un avion. "Les feux de forêt provoquent une perte dans la biodiversité et des dommages incalculables à notre environnement", indique la publication.

Les pompiers se sont efforcés de secourir autant que possible les animaux impactés par les feux. Une vidéo montre ainsi des pompiers donnant de l'eau à un petit oiseau.

#IFBejís Romeo 15 estamos luchando con el fuego, pero también nos encontramos sorpresas.... ánimo pajarito!!..💪💪💪😅😅😅 #Losdeamarillo #IncendiosForestales #Mosqueruela #Aragon #elToro #laelite pic.twitter.com/eiPVNR9fPh — Pedro J W (@PJ2V) August 21, 2022 Vidéo partagée sur Twitter le 21 août 2022. Des pompiers donnent à boire à un oiseau pres de Bejis.

Selon le pompier de l'escadron Romeo 15 qui a partagé la vidéo, l'oiseau s’est envolé après s'être refroidi. Une autre vidéo montre un agent de la garde civile aidant un chaton à boire de l'eau.

Siempre... #AllíDondeNosNecesites #SinDistincióndeEspecies #Incendio #Bejís pic.twitter.com/4UvFnucsaF — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 19, 2022 Une vidéo partagée sur Twitter le 19 août 2022 montre un officier de la garde civile espagnole donnant de l'eau à un chat pendant l'incendie de forêt de Bejis.

D'autres vidéos montrent des pompiers de toute l'Espagne au secours des animaux touchés par les incendies estivaux. Comme celle de pompiers aidant un cerf à boire de l'eau, en juillet dans le nord-est de l’Espagne.

Desde @INFOCYL no podemos estar mas orgullosos de los grandísimos profesionales que tenemos entre nuestras filas, así son los #BomberosForestales y #AAMM, ante cualquier adversidad sacan fuerzas de donde no quedan para salvar todo y a todos lo que pueden.



Os damos las gracias 💪🏼 pic.twitter.com/byvOLMQr94 — Incendios Forestales Castilla y León (@INFOCYL) July 21, 2022 Vidéo partagée sur Twitter le 21 juillet 2022 qui montre des pompiers de Castille et León donnant de l'eau à un cerf, touché par les incendies dans la région.

Plus de 70 000 animaux tués

Au moins 391 incendies de forêt, dont certains semblent avoir été déclenchés délibérément, ont touché plus de 270 000 hectares de terres en Espagne. C’est six fois plus que la moyenne annuelle de ces quinze dernières années.

Les vagues d'incendies qui ont traversé l'Espagne cette année ont tué plus de 70 000 animaux, sauvages ou domestiques, selon la Fondation Franz Weber. Il s'agit aussi bien d'animaux sauvages que de bétail et d'animaux de compagnie.

Les incendies peuvent constituer une perturbation majeure pour les animaux, menaçant leur vie mais aussi leurs habitats et leurs ressources.

Muy muy orgulloso de los chavales del Zulu 2 "fundidos" como estan y oor todo lo q han pasado...y todavia han sacado fuerzas para salvarle la vida a este amigo deshidratado. Rumbo al CRAS para su recuperación. #IFLosacio. @apamcyl @INFOCYL @El_Batefuegos @IncendiosES pic.twitter.com/M7esTgPbiu — Milvus (@JORGELAMRET) July 21, 2022 Des photos partagées sur Twitter le 21 juillet 2022 montrent des pompiers aidant un cerf déshydraté.

Le 21 août, les autorités de la région de Valence ont levé les ordres d'évacuation et invité les habitants de Bejis à commencer à rentrer chez eux.

👷Las brigadas de #Bejís siguen trabajando, esta mañana, limpieza de pinos quemados en la Peña de la Horca 🪓🌲#IFBejís pic.twitter.com/lhnkr1oHbB — Ayuntamiento Bejís (@ayto_bejis) August 26, 2022 Une vidéo partagée sur Twitter le 26 août 2022 montre des pompiers à Bejis en train de dégager les pins brûlés après que l'incendie a été maîtrisé.

La France et le Portugal notamment ont également connu une vague d’incendies d’ampleur cet été alors que des températures record ont été enregistrées en Europe. Nombre d’experts imputent l’origine de cette hausse des températures au changement climatique.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé vouloir mettre en œuvre un "grand chantier national" pour faire repousser les forêts du sud-ouest du pays.