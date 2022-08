Intox

Cette vidéo de tournage ne prouve pas que l’Ukraine “met en scène de faux crimes de guerre”

Contrairement à ce qu’affirment certains utilisateurs de Twitter, cette vidéo publiée le 8 août 2022 sur TikTok ne prouve pas que l’Ukraine “met en scène de faux crimes de guerre”. © Observateurs

Texte par : La rédaction des Observateurs 3 mn

Depuis le 12 août, une vidéo montrant les coulisses d’un tournage est partagée sur les réseaux sociaux par des comptes affirmant que celle-ci prouve que l’Ukraine met en scène de faux crimes de guerre dans le but d’accuser l’armée russe. La rédaction des Observateurs a identifié cette vidéo : elle montre en réalité le tournage du film “Region of Heroes”, dont la sortie est prévue pour l’automne 2022, et qui raconte les premières semaines de l’invasion russe dans la région de Kiev.