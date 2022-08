Italie : attention à ces fausses images censées montrer les conséquences de la canicule

Intox

Alors que l’Italie connaît cet été un épisode de sécheresse et de canicule sans précédent depuis 70 ans, des internautes partagent des images censées présenter les conséquences de ces conditions climatiques extrêmes. En réalité, il s’agit de vidéos et photographies sorties de leur contexte. Ces publications, qui circulent depuis le 28 juillet, partagent donc de fausses informations.

La vérification en bref

Depuis le début du mois de juillet 2022, l’Italie connaît un important épisode de canicule et de sécheresse.

Sur les réseaux sociaux, des internautes italiens partagent la vidéo d’un bus en flammes. Mais contrairement à ce qu’affirment ces comptes, cet incendie n’a aucun rapport avec les fortes chaleurs actuelles. Il a eu lieu le 16 avril 2022 suite à la panne d’un bus fonctionnant au méthane.

D’autres utilisateurs diffusent une image montrant un feu de signalisation fondu. Là encore, cette photographie n’a pas de lien avec la canicule. La dégradation a été causée par l’incendie d’un scooter.

Le détail de la vérification

Depuis le début du mois de juillet, l’Italie connaît un épisode de sécheresse inédit. À tel point que le 5 juillet, le gouvernement a décrété l’état d’urgence dans cinq régions du nord du pays. Ces mesures consistent à lutter contre le manque d’eau, les risques d’incendies mais aussi les conséquences des épisodes caniculaires ayant touché Rome, Bologne ou encore Milan. Dans ce contexte, des internautes italiens partagent sur les réseaux sociaux des images censées montrer les conséquences de ces conditions climatiques extrêmes. Mais parmi les publications authentiques, d’autres photographies et vidéos, cumulant parfois plus de 15 000 vues, diffusent en réalité de fausses informations.

Ce bus n’a pas pris feu à cause de la canicule

Certains comptes Facebook italiens partagent par exemple une vidéo sur laquelle on aperçoit un bus en flammes. D’après ces comptes, il s’agirait d’un véhicule électrique italien dont la batterie aurait pris feu à cause des fortes chaleurs.

Capture d’écran d’une vidéo publiée sur Facebook le 29 juillet 2022 et diffusant une fausse information sur la canicule en Italie. © Observateurs

Que montre réellement cette vidéo ? Pour le savoir, il faut réaliser une recherche d’image inversée (voir ici comment procéder). Cette recherche permet de retrouver cette même vidéo dans un article publié le 16 avril 2022 par le média local UmbriaON.

Or, cet article nous apprend que cet incendie de bus n’a pas eu lieu ces dernières semaines mais le 16 avril 2022 dans la région de Pérouse, au nord de Rome. D’après plusieurs médias locaux, ce bus, fonctionnant au méthane et non à l’électricité, aurait pris feu à la suite d’une panne. Ces images n'ont donc aucun rapport avec l’épisode caniculaire que connaît l’Italie.

Une chaleur qui fait fondre les feux de signalisation ?

D’autres utilisateurs italiens affirment, images à l’appui, que les fortes chaleurs auraient même fait fondre des feux de signalisation, notamment à Milan. Mais là encore, la photographie est sortie de son contexte.

Capture d’écran d’un des tweets, ici publié le 28 juillet 2022, partageant une image sortie de son contexte. © Observateurs

Pour le vérifier, il faut rechercher sur Google les mots clés “Viale Regina Margherita semaforo" – le lieu indiqué par les comptes partageant cette photographie, ainsi que la traduction, en italien, du mot “feu de signalisation”. Cette recherche permet de retrouver la même image dans un article publié le 1er août 2022 par Open, un média italien de vérification.

Nos confrères de Open ont contacté les pompiers de la ville de Milan. Ces derniers leur ont appris que le feu de signalisation a fondu non pas à cause des fortes chaleurs, mais d’un incendie de scooter qui a eu lieu le 25 juillet 2022 sur cette même Viale Regina Margherita. Cette version est d’ailleurs confirmée par d’autres images publiées sur Instagram le 29 juillet 2022.