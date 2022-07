Russie: des saboteurs de trains tentent d’empêcher le transfert de matériel militaire vers l’Ukraine

Le 28 juin 2022, la chaîne Telegram d’un groupe anarchiste russe publie 6 photos et une vidéo de rails de trains sectionnés. Le mot “BOAK”, l’acronyme du groupe militant “Organisation de lutte anarcho-communiste”, est écrit sur l’un des rails. Selon eux, l’opération a été menée sur une voie ferrée menant à une base militaire à 90 kilomètres au nord-est de Moscou. Un fil électrique a été attaché aux rails, afin que le signal électrique ne soit pas coupé et que le train ne perçoive pas la perturbation sur la voie. “La perturbation de la voie a été détectée, mais le trafic ferroviaire a été retardé de toute façon” a affirmé l’activiste à notre rédaction.

Quelques mois après le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, des chaînes Telegram d’activistes anti-guerre ont commencé à partager des images de sabotage de voies de chemins de fer. Dans leurs messages, ils encouragent les personnes qui souhaitent lutter contre la guerre à suivre leur exemple. L’objectif : perturber le passage des trains qui acheminent du matériel militaire russe en direction de l’Ukraine.

Ces dégradations sont sévèrement punies en Russie : les saboteurs risquent dix à quinze ans de prison, jusqu’à vingt ans si le suspect appartient à un groupe organisé. Si les activistes affirment tout faire pour éviter des accidents impliquant des voyageurs, les actes de sabotage peuvent mettre en danger le personnel et les passagers des trains.

Le groupe militant anarchiste BOAK est actif sur le réseau social russe Vkontakte depuis octobre 2018. En novembre 2019, le groupe avait déjà revendiqué une attaque sur une tour de télécommunications de l’entreprise turque Turkcell près de Kiev. Selon ses membres, le but était de protester contre la politique de répression du président Erdogan envers les Kurdes en Syrie. Depuis février 2022, l’activité du groupe sur Telegram se focalise sur la lutte contre la guerre en Ukraine.

Un membre du groupe, qui a souhaité garder l’anonymat, a accepté de raconter à la rédaction des Observateurs comment s’organisent les actions de sabotage ferroviaire :

[Le sabotage des voies ferrées] est une méthode de combat assez rentable, en termes de coût, de sécurité et d'efficacité. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel chevronné et peut être recommandé aux guérilleros novices."

"Nous nous sommes organisés bien avant l'attaque massive contre l'Ukraine en février, mais la guerre a, bien sûr, été un puissant stimulant pour nous permettre d'intensifier nos activités et les rendre publiques.

D’autres images d’une opération de sabotage ont été publiées par BOAK le 23 mai 2022. BOAK indique avoir mené l’opération sur une voie ferrée régulièrement utilisée par des trains transportant du matériel militaire vers une base militaire à proximité de Sergueï Possad, une ville au nord de Moscou. L’un des activistes indique que l’opération faisait office de test, les photos ayant été prises par les membres du groupe et publiées avant la confirmation de l’accident. Dans la presse russe, aucune mention d’une quelconque perturbation.

Pour assurer leur sécurité, les militants agissent de façon anonyme et veillent à ne pas laisser de traces permettant de retrouver leur identité :

“Nous évitons les caméras vidéo, nous effectuons une reconnaissance des lieux et nous prenons soin de bien réfléchir aux itinéraires. Nous nous assurons de ne pas laisser d’empreintes digitales sur les lieux de l'action. Nous changeons notre apparence, pour la rendre méconnaissable. Nous supprimons les métadonnées des photos et des vidéos, et anonymisons les publications en ligne.”