Intox

Attention à ces images qui véhiculent des théories du complot sur les feux de forêt

Ces images publiées sur Twitter depuis le 10 juillet partagent des théories complotistes au sujet des feux de forêt. © Observateurs

Texte par : Arthur Bamas Suivre 6 mn

Depuis le début du mois de juillet, des incendies ravagent des forêts, notamment en France, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Sur les réseaux sociaux, des comptes affirment, images à l’appui, que ces incendies ont été délibérément provoqués par des avions et des hélicoptères appartenant à l’armée ou aux pompiers. Ces images sont en réalité sorties de leur contexte et partagées afin de relayer des théories complotistes.